Заявление депутата киевской рады Алины Михайловой о том, что власти украинской столицы демонтировали памятный знак, посвящённый дружбе украинской столицы и Москвы, «он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма», стало поводом для обсуждения интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

«Отлично! Надо ещё снести дома, метро и заводы! Ведь всё это строилось при «тоталитаризме» в СССР!» — указывает Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что если следовать логике киевских властей, то им следует вслед за этим памятником снести и всё, что было построено при советской власти.

«Дома, дома! Срочно их нужно снести, они же не дадут вам спокойно жить! Это же тоже враги строили когда-то! Не видать вам покоя, пока не снесёте их. Срочно! Тогда будете счастливо жить, под открытым небом!» — издевается Nastasia S.

Некоторые комментаторы отмечают, что действия руководства Украины не отражают принципов адекватности. Иначе бы они не воевали с памятниками. Гражданам этой страны следовало бы спросить со своих властей, почему выросли тарифы и нет зарплат, но люди предпочитают заниматься откровенным вандализмом, пишут граждане.

«Ой, дурь… Украина все рекорды бьёт по идиотизму. Кабмин за тарифы и цены не сносят, потому что кишка тонка, судя по всему, а жажда деятельности в одном месте играет. Ну и правильно, давайте, сражайтесь с памятниками, он ведь в морду в ответ не даст. Прямо зоопарк, а не страна», — поделилась своим мнением Моника Л.

facebook Київська міська рада Памятный знак, посвящённый дружбе Киева и Москвы

Часть людей считает, что в сносе памятника нет никакого смысла и выгода для города. Да и по поводу тоталитаризма украинцам лучше бы молчать, иначе вдруг выяснится, что именно выходцы из Украины приложили свою руку к репрессиям.

«Любое действие человека должно носить практическую, экономическую необходимость? Какую экономическую выгоду принесло разрушение памятника? Хочется напомнить, что руководители так называемого «тоталитарного режима» СССР в разный период времени были выходцы с Украинской ССР: Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, в политбюро также работали украинцы. Начинать надо со своих бывших граждан!» — пишет Ирина М.

Ряд пользователей указывает на то, что действия украинских властей направлены на разжигание межнациональной розни.

«Главное не это. Главное — это целенаправленная политика правительства Украины на разжигание войн. Все народы должны жить в мире. Более того, я уверена, что обычные, простые мирные украинские люди не имеют таких профашистских настроений, как среди их властей», — считает Lidya M.

Нашлись и те, кто уверены, что в будущем все снесённые памятники на Украине вернутся на свои места.

Mvs.gov.ua Снесенный памятник Георгию Жукову в Харькове

«На самом деле, имеют право. Имеют право превращать свою страну в огромную помойку. Выбрасывают всю свою историю, а новую построить не способны. Ничего страшного, мы новые памятники им построим, когда время придёт. А оно придёт обязательно, когда они окончательно выкинут на помойку свою государственность», — пророчит Евгений Ф.

Напомним, 6 сентября депутат киевской рады Алина Михайлова написала в Facebook, что власти украинской столицы демонтировали памятный знак, посвящённый дружбе украинской столицы и Москвы, отметив, что «он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма».