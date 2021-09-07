Заявление мэра Киева Виталия Кличко лидеру немецкой партии ХДС/ХСС Армину Лашету на встрече с молодежью Германии в Ганновере о том, что нужны предохранительные механизмы против использования трубопровода «Северный поток — 2» как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 7 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Кровавый боксёр, кровавый клоун, кровавый кондитер и кровавый пастор, убившие 14 тысяч соотечественников. Как ни парадоксально, но все они беспокоятся о «безопасности» Европы и мира. Как мило», — пишет Сергей Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Кличко обратился вообще не по адресу, потому что Германия очень заинтересована в реализации проекта «Северный поток — 2».

«И Кличко думает, что Германия должна отказаться от своих доходов ради доходов Украины? Это бизнес, Виталик, ничего личного», — написал Игорь Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что борьба Украины против «Северного потока — 2» выглядит нелепой, ведь они сражаются за возможность получать выгоду с транзита газа через трубу, пролегающую по их территории. Поэтому причина в виде «угрозы» со стороны России в данной ситуации выглядит неубедительной, пишут граждане.

«Значит, транзит газа через Украину — это безопасно и газ чистый, а по другому маршруту — газ грязный и опасен для окружающего мира. Давно пора России продавать газ Украине по европейским ценам и за то количество, за которое они заранее заплатят. И поставлять этот газ надо только до границы Украины, а дальше пусть Украина сама в своей стране содержит и обслуживает трубопровод, распределяет как хочет. Никакой платы за транзит Россия ей не должна платить. Халява должна давно закончится. Пусть покупают из Европы или сжиженный газ из США», — указывает Людмила М.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Опять всё с ног на голову. Дифференцированные маршруты поставок товара почему-то преподносятся как угроза для получателя — Европы. Напрямую от поставщика к потребителю — это угроза, а через посредника — безопасно? Вот бы османские власти и заинтересованные круги Генуи и Венеции в XVI веке заявили о том, что попытки португальцев, а потом и испанцев построить обходные маршруты на Восток несут угрозу всему европейскому миру, историки бы потом очень сильно удивлялись глупости подобных заявлений. На данный момент ГТС Украины является инструментом политического и, как следствие, экономического давления как раз на Россию!» — отмечает Артём Р.

Часть людей считает, что украинские власти могли бы просто не конфликтовать с Россией, и тогда бы не было никаких потерь территории и власти могли бы с лёгкостью наполнять бюджет страны благодаря транзиту газа.

«Странно. Из каждого утюга кричат о войне с Россией. Но просят транзит газа не останавливать, торгуют. Посольство не закрыто, война не объявлена. Странные они люди», — считает Александр З.

«Это просто талант украинских властей — всё на свете профукивать. Начиная от собственных территорий с собственным населением и заканчивая обычным контрактом на прокачку газа. Там даже делать ничего особо не нужно, просто поддерживай работоспособность построенной в советские времена газотранспортной системы и получай за это деньги, но нет, потеряли «золотую» трубу на ровном месте», — поделился своим мнением Андрей К.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Напомним, 5 сентября на сайте украинской партии «Удар» появилась информация, согласно которой мэр Киева Виталий Кличко заявил лидеру немецкой партии ХДС/ХСС Армину Лашету на встрече с молодежью Германии в Ганновере о том, что нужны предохранительные механизмы против использования трубопровода «Северный поток — 2» как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину.