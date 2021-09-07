Информация о том, что в отношении крупнейших торговых сетей региона было возбуждено антимонопольное дело по признакам установления высоких цен на овощную продукцию, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM В супермаркете

"А УФАС не хочет проверить, почему убиты все местные магазины у дома? И почему местные фермеры и производители не могут свою продукцию сбывать в этих самых сетях? В каждый дом свой супермаркет втыкают. Да, цены, конечно, ниже, но и качество ниже! Чудес не бывает. А местным предпринимателям куда деваться в таких условиях? Они не могут себе позволить закупки вагонами, отсюда и цена. Они на данный момент еле выживают, производители тоже не знают, куда сбыть свой товар. Местные и налоги по месту платят, в отличие от крупных сетей», — пишет Виталий Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что ответственные ведомства просто упустили ситуацию из-под своего контроля. Теперь мы имеем дело с потерявшими совесть торговыми сетями, пишут граждане.

«Почему только сейчас? В далёком 2010 году, когда различные крупные сети уничтожали всех ИПшников, брали под контроль сферу торговли продуктами, разве тогда не надо было вмешиваться? Теперь имеем, что имеем», — указывает Владислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никакого сомнения в том, что крупные торговые сети накручивают цены на товары искусственно, наживаясь на простых людях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Реально, овощи стоят в два раза дороже, чем в прошлом году. В сентябре всегда были самые низкие цены, стоимость ползла вниз, а теперь и так всё подскочило и при этом всё равно тянется вверх. Очевидно, что это всё искусственно сделано», — считает Prosto T.

Часть людей считает, что руководство страны обязано «встряхнуть» торговые сети, которые повышают цены на самые ходовые товары, чтобы цены вернулись в адекватное состояние.

«Давно пора устраивать «чистку» цен у жадных продажников. Народ уже скоро будет бунтовать, а УФАС лишь сейчас очнулось и то только в Рязани», — написал Георгий К.

Ряд пользователей указывает на то, что не только крупные торговые сети, но и другие продуктовые точки необоснованно завышают цены на продукцию.

«Тоже мне, нашли крайних, даже смешно. Дешевле, чем у них, нет даже на оптовых рынках! Другие магазины УФАС не видит в упор! А между тем цены выше потолка!» — отмечает Яна С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

Отдельные комментаторы отмечают, что ситуация с несправедливыми ценами в продуктовых магазинах наблюдается не только на территории Рязанской области, но и на просторах всей нашей необъятной Родины. В связи с этим антимонопольные службы должны активизироваться по всей стране, а не только в одном регионе, пишут граждане.

«Почему только в Рязани власти вдруг поняли, что цены выросли необоснованно? И на сколько, по их мнению, цены необоснованны? На десять рублей? Цены подскочили в два раза всего за месяц, и что, где снижение?» — задаётся вопросом Иван К.

Напомним, 6 сентября в пресс-службе Рязанского УФАС сообщили ИА REGNUM, что в отношении крупнейших торговых сетей региона было возбуждено антимонопольное дело по признакам установления высоких цен на овощную продукцию.