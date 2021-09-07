Решение Минского областного суда в отношении членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максима Знака, которые получили 11 и 10 лет лишения свободы соответственно, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

"Серьёзно и, прямо скажем, неожиданно для фигурантов. Теперь Тихановской нужно тихо сидеть и просить полноценного политического убежища. Могут ведь в любой момент случайно самолёт завернуть на территорию Белоруссии и посадить», — делится рекомендациями Булат Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение суда является справедливым и в полной мере соответствует тяжести содеянного подсудимыми. Государство обязано отстаивать принципы законности, иначе оно падёт под натиском иностранных оппонентов, пишут граждане.

«Всё правильно. Нормальный такой судебный процесс, публичный процесс. Всё законно. Так и должно быть в стране, которая отстаивает свою субъектность и на даёт засланцам из-за рубежа править тут бал. Молодец, Лукашенко!» — пишет Иван Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные судебные решения выглядят как показательная казнь для белорусской оппозиции. Граждане предполагают, что они являются жертвой действующей власти Республики, которая боится конкуренции.

«Бред полнейший! Так работает только диктатура! Личных врагов выдавать за врагов целого государства — это неправильно!» — считает Серёга К.

Rada.vision Мария Колесникова

«Ничего удивительного. В авторитарных странах, когда судят политических противников, не обращают внимание на законность. Суд здесь выполняет лишь формальную функцию, а судит режим. Другого исхода быть не могло», — поделился своим мнением Крин Н.

Часть людей считает, что лучше бы руководству Белоруссии отпустить подсудимых на свободу, но выслать их при этом за пределы страны, чтобы они не могли вести свою деструктивную деятельность.

«Ну и зря так поступили. Достаточно было выдворить из страны с большим штрафом. А теперь Запад возведёт их в лик «великомучеников за демократию» и будет клевать Белоруссию при каждом случае», — считает Антон П.

Ряд пользователей указывает, что суд в Белоруссии вынес достаточно гуманное решение в отношении данных оппозиционеров, если сравнивать ситуацию с Китаем, где с подобными гражданами никто не церемонится.

«Ну, а что такого? Иностранные агенты, работающие на западные деньги в суверенной Белоруссии, получили стандартные сроки за измену Родине. Вполне, кстати, гуманно получилось, в Китае, к примеру, за такое, скорее всего, просто расстреливают», — отмечает Владимир М.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Отдельные комментаторы отмечают, что и действующей власти и оппозиции в Белоруссии необходимо вынести уроки из данного судебного процесса.

«Майдан в Белоруссии провалился. Силой взять власть не удалось и не удастся в будущем. Власть теперь достаётся только в нормальной мирной межпартийной борьбе, как в развитых странах. Местным «оппозиционерам» необходимо учитывать это в будущем. Государственный переворот здесь не прокатит», — отмечает Павел П.

«Лукашенко, с точки зрения законности, конечно же, прав, а эти лица за решёткой — нет, но все должны понимать, что только лишь на штыках ещё ни одному правителю не удавалось просидеть достаточное количество времени», — написал Vasiliy R.

Напомним, 6 сентября Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которые получили 11 и 10 лет лишения свободы соответственно.