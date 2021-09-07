Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не бросать британских союзников, оставшихся в Афганистане. Британия сделает «всё возможное», чтобы помочь выбраться из Афганистана тем, кто работал на британские вооруженные силы. На данный момент 311 афганцев из тех, кого не успели эвакуировать, имеют право на «перемещение», добавил Джонсон. Такое заявление премьер-министр сделал на заседании парламента после летнего перерыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер сказал, что такое могло случиться только из-за «отсутствия лидерских качеств» у Джонсона.

Премьер-министр также отметил, что для осуществления «плана» на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет оказано «экономическое и дипломатическое давление».

Многие комментаторы написали, что для подобных заявлений время давно прошло, потому что все британские военные уехали из Афганистана еще неделю назад.

«Это как если бы Арсенал сказал своим фанатам, что они выиграют первые три игры после того, как они уже проиграли первые три игры», — сравнил @LeeWharton1.

«Мне кажется, корабль уплыл, оставив многих», — написал @StoneMunki.

Некоторые пользователи согласились со Стармером, отметив, что у Джонсона было полтора года на эвакуацию.

«У него было 18 месяцев, чтобы их вывезти… сейчас уже чуть-чуть поздно…» — прокомментировал @PGMC13.

«Наши союзники уже были оставлены, их уже забыли», — написал @yoyoleo.

Большинство пользователей заявили, что они не верят ни единому слову Джонсона, потому что он ни разу не сдержал своих обещаний.

Ряд комментаторов поинтересовался, сколько из своих обещаний премьер-министр так и оставил не исполненными.

«Он много чего обещал. Я бы не стал верить этому шарлатану, даже если бы он пообещал встать с кровати утром», — отметил @blowhound.

«Чрезмерные обещания и нехватка веры. Его слова дешевые, их скорее всего не подтвердит никакое действие», — написал @Mumford2Steve.

U.S. National Archives Афганистан

«Его обещания не стоят бумаги, на которой они написаны», — считает @Minghowriter.

«Премьер-министр обещает не закрывать конюшню, после того как её закрыла сама лошадь», — сравнил @Beany 1 .

«У вас есть список обещаний, среди которых те, которые он исполнил, и те, которые не исполнил? Следовало бы дать контекст. Большое спасибо», — попросил @jamesraitken.

Некоторые комментаторы призвали Джонсона хоть к каким-то действиям.

Часть пользователей поинтересовалась, каким образом Джонсон собирается вытаскивать своих союзников из государства, захваченного террористами.

«Что он будет делать, отправит за ними Uber?» — спросил @agegarton.

В комментариях предположили, что Борис сам сбежит помогать афганцам, когда придёт время голосовать за важный законопроект.

«Думаю, он сам туда вылетит, когда ему надо будет избежать голосования по повышению национальной страховки», — написал @tweetSP0RT.

Часть пользователей все ещё волнует вопрос, куда британское правительство разместит всех беженцев из Афганистана вместе с приплывающими из Франции мигрантами.

«Интересно узнать, где именно они будут жить, как и про всех тех, кто приезжает на лодках из Франции, особенно тогда, когда у многих британцев дома нет», — поинтересовался @nibo1960.

Напомним, разговор о том, что в Великобритании нет мест для беженцев начался в августе 2021 года, когда британское министерство внутренних дел заявило, что страна готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана, четверть из которых уже в 2021 году.

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