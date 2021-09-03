Идея министра обороны Сергея Шойгу по строительству «с нуля» нескольких крупных городов в Сибири не теряет популярности в Telegram. Очередной импульс к обсуждению этой темы придали слова главы Минобороны о том, в каких именно местах следует разместить новые населенные пункты.

Константин Богаевский. Город будущего . 1932

Так, по мнению телеграм-канала «КАК-ТО ВОТ ТАК», «сибирская линия» Шойгу обрастает технически-материальным «мясом». В рамках этого проекта появляются названия, плановые цифры, вероятные локации застройки и бюджет.

«Череда заявлений и интервью министра говорит о том, что планы строительства «взращивались» давно, а их опубличивание требовало политической конъюнктуры, которая инициативу не отторгнет — думские выборы как предваряющее событие к перестановкам в вертикали момент «выхода в свет» и обусловили», — отмечает телеграм-канал.

Проект этот уже выходит за рамки центральной Сибири и затрагивает также Дальний Восток, считает автор публикации, отмечая, что там российские власти намереваются объединить уже существующие города для создания новых. Например, в информационной повестке появился проект города Спутник, который займёт площадь в 3 млн кв. м и получит население в 300 тыс. человек в 30 км от Владивостока.

«Главным «союзником» Шойгу здесь выступает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а «паразитированием» на «горячем» инфоповоде занимается врио губернатора Хабаровского края Дегтярёв, популистски заявивший, что Хабаровск может стать городом-миллионником, «набивая» тем самым себе рейтинг перед выборами. Внимание федеральной власти к ДФО «бодрид» эти территории: местные чиновники также хотят «отхватить» кусок пирога при возможном финансировании амбициозных проектов», — написал ТГ-канал.

На то, что строительство новых населенных пунктов восточнее Урала может быть связано с созданием нового транспортного коридора между Европой и Азией, обращает внимание телеграм-канал «Главный политический». Комментируя слова Шойгу о необходимости альтернативного пути перемещения товаров из Китая в Евросоюз, который носит название «Кедровый тракт», тот заявляет о выгодах не только с точки зрения экономики, но и безопасности.

«Сейчас же «Кедровый тракт» с подачи министра обороны рассматривается как безопасный коридор между Европой и Китаем, что приобретает особую актуальность в свете афганской проблемы. Маршрут важен не только и не столько для международных транспортных потоков. «Кедровый тракт» имеет большое значение для России как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — написал автор публикации.

С этих позиций создание сибирских агломераций воспринимается не как самоцель и яркий пиар-ход, а как часть глобальной национальной программы, соединяющей политику и экономику. Магистраль же, наряду с новыми населенными пунктами, выступает составной частью этого проекта, который должен сделать Россию ещё более неизбежной и необходимой в трансконтинентальном взаимодействии, считает Главный политический.

По мнению телеграм-канала «Темник», строительство новых городов в Сибири даст жителям российской провинции альтернативу переезда в Москву, которая сейчас воспринимается чуть ли не единственным перспективным направлением собственного развития.

«Сегодня стало известно о предложении обеспечить переселенцев в Сибирь специальными кредитами, «сибирской ипотекой» и другими стимулами, составляющими целый комплекс льгот. До сих пор тема переселенцев как-то не звучала в повестке дня. Но с её появлением многое меняется. В европейской части России население малых городов и сельской местности пребывает в перманентной депрессии от дефицита доходов и перспектив. До сих пор основной возможностью улучшения уровня жизни традиционно является переезд в Москву на ПМЖ или на работу в вахтовом режиме. Если планы Шойгу начнут воплощаться, у пассионариев российской провинции может появиться новая надежда», — считает ТГ-канал.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В свою очередь телеграм-канал «Незыгарь» отмечает, что с проектом строительства новых городов и масштабной модернизацией старых, строительная отрасль может стать драйвером российской экономики.

«Девелопмент становится новой стратегией развития России. Точками роста решено сделать проекты Шойгу и Трутнева по строительству новых городов. В центре внимания и создания городских агломераций вокруг крупных городов», — отмечает телеграм-канал.

В то же время новая стратегия, как отмечает автор поста, вызывает дискуссию. Перед властью встает вопрос от том, смогут ли новые города стать точками роста регионов и не лучше ли тратить силы на реконструкцию действующих городов.

Постепенное перемещение экономического, а затем и политического центра с территории западной России в восточную ее часть кажется для телеграм-канала «АДЕКВАТ» целесообразным. А с учетом того, что главным мировым игроком становится регион Азии, этот процесс даже выглядит неизбежным.

«Не менее важным, чем сама готовность к крупным бюджетным расходам выглядит готовность обеспечить льготные налоговые и административные режимы развития бизнеса на стадии его развития. Сама же идея смотрится все более перспективной — с учетом продолжающегося переноса центра тяжести мировой экономики в Индопацифику, ускоренное развитие Сибири и Дальнего Востока становится практически неизбежным приоритетом для России», — отмечает ТГ-канал.