Папа Римский Франциск после воскресной молитвы «Ангел Господень» призвал позаботиться об афганских беженцах. «Я также молюсь о внутренних беженцах, дабы они получили помощь и защиту; о молодых афганцах, дабы они получили образование, которое является необходимым благом для человеческого развития, и о том, чтобы все афганцы, как дома, так и в странах транзита и в принимающих странах, жили с достоинством в мире и братстве со своими ближними», — сказал понтифик. Как подчеркивает Vatican News, папа заверил, что молится о самых уязвимых среди них, о том, чтобы многие страны приняли их и защитили всех, кто ищет новую жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Религия. Польша

Очевидно, что Франциск говорил эти слова, подразумевая какого-то конкретного адресата. Но кого? На сегодня единственная страна, где фактор «афганских беженцев» стоит остро в гуманитарном измерении и даже стал причиной очередного политического конфликта, это Польша. Несколько недель в нейтральной зоне на польско-белорусской границе продолжают оставаться в неопределенности несколько десятков беженцев из Афганистана и Ирака. Сегодня, 6 сентября, в Сейме Польши собирались рассмотреть указ президента Польши Анджея Дуды об объявлении в ряде приграничных с Белоруссией городов и сел чрезвычайного положения. Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) утверждает, что данный режим нужен для того, чтобы вслед за появившимися беженцами не начали прибывать новые. Но неофициально поясняется, что чрезвычайное положение не позволит оппозиционным силам разыгрывать в месте пребывания беженцев «шоу» с обвинениями правительства в жестоком обращении с людьми, что является «действием в пользу Минска и Москвы, которые стоят за всем этим».

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Как заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, приграничный «лагерь — это прикрытие для белорусских служб, мы задерживаем людей, которые, вероятно, служат интересам режима Лукашенко, пытающегося нелегально переселить мигрантов… Представители оппозиции реализуют план согласно тезисам, написанным в Кремле и Белоруссии, чтобы не допустить этого, мы вводим чрезвычайное положение». При этом нельзя сказать, что PiS совсем равнодушна к судьбам афганцев, которые хотят спастись от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача, польские власти стали первыми, кто откликнулся на просьбу генсека НАТО Йенса Столтенберга с просьбой принять бывших сотрудников дипломатической миссии Североатлантического альянса в Кабуле, поскольку штаб-квартира НАТО не имеет возможности приютить их всех у себя. «Мы готовы оказать этим людям временную поддержку, — заявил Пшидач. — Первая группа приехала к нам в субботу, 4 сентября. Мы разместим их в разных городах, начиная с Познани, вероятно, они останутся с нами на три месяца».

Но это аспект, который вряд ли удовлетворит Ватикан, с начала массового переселения мигрантов в 2015 году неизменно выступавший за то, чтобы им был оказан прием в европейских странах. Осенью того года в Польше проходили парламентские выборы, на которых победила PiS, как считается, в том числе потому, что ее жесткая отрицательная позиции в отношении беженцев помогла привлечь симпатии польских избирателей. Но тогда на стороне «Права и Справедливости» выступала Католическая церковь в Польше. Сейчас ситуация изменилась. Трудно сказать, что именно произошло, но по проблеме застрявшей на польско-белорусской границе группы беженцев Костел выступил на стороне Святого престола, а не правящей партии. Последнее даже вызвало негодование радикальных сил, увидевших в этом «предательство» национальных интересов. Однако Конференция католического епископата Польши стоит на своем.

Афганские беженцы на борту самолета вооруженных сил США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Польские епископы единодушно поддержали общенациональную кампанию в защиту пострадавших афганцев на встрече в Ясна Гуре, прошедшей 25 августа, подчеркивает американский портал Catholic News Agency. В воскресенье, 5 сентября, в польских костелах прошел «День солидарности с афганцами». Председатель Конференции архиепископ Познаньский Станислав Гондецкий выступил с обращением, в котором сообщил: «Слушая голос папы Франциска, который призвал всех людей доброй воли молиться Богу мира, заставить замолчать грохот оружия и найти решение за столом диалога, я обращаюсь к пастырям и верующим в Польше с просьбой о молитве и материальной помощи страдающему народу Афганистана». Гондецкий призвал организовать сбор средств, которые будут использованы для поддержки деятельности благотворительной католической организации Caritas для мигрантов и беженцев как в Польше, так и за рубежом. По его словам, Caritas Polska «запустит общенациональную программу поддержки беженцев на нашей родине — от духовной, психологической и социальной помощи до профессиональных консультаций, межкультурной поддержки и поддержки волонтерства в приходах и в СМИ».

Такая позиция Конференции католического епископата Польши потенциально может создать проблемы правящей партии. Ведь нелегально проникающие в страну афганские беженцы, с которыми сейчас сражается «Право и Справедливость», все равно остаются беженцами. Если Церковь будет не просто обеспечивать их гуманитарной помощью, но и предоставит свои ресурсы для социализации, а также начнет подключать медиа, то получится, что епископат фактически поддерживает кампанию оппозиции, которая беженцами интересуется, хотя и по своим политическим соображениям. Но тем не менее в этой сложной ситуации Конференция католического епископата Польши приняла решение занять сторону Ватикана и папы Франциска, а не польской правящей партии. Тенденция любопытная, посмотрим, получит ли она дальнейшее продолжение.