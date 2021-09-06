В украинском городе Полтава 6 сентября девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы №11. Нападавшую задержали, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

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«Полиция… установила личность правонарушительницы. Ею оказалась местная жительница 2002 года рождения…» — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего. Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство», санкция данной статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Местные СМИ также уточняют, что нападавшая училась в школе №11 до четвертого класса.

Произошедшее обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый», «Украина Сейчас», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Среди комментирующих были те, кто считает, что произошедшее может быть результатом наличия психических заболеваний у девушки. Иные также отметили, что Украине не стоит легализовать оружие, потому как подобных случаев может стать в разы больше.

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«Перенимаем американский опыт. Годная колония», — написала Людмила.

«Где взяла [арбалет]? Сама сделать не могла, купить дорого», — поинтересовался Юра К.

«Арбалет не рогатка, так просто не сделать», — отметил Владимир.

«Сегодня и не нужно ничего делать самому. Проще, чем раньше «Книга почтой», вам доставят любой арбалет, боевую рогатку, боевой лук и прочее. Полная свобода выбора! Кроме мозгов, к сожалению», — ответил Владимиру Виктор К.

«Арбалет — очень страшное оружие!» — добавила Алла Л.

«Вы представьте, как часто будут такие случаи, если оружие легализовать. В Штатах такое постоянно, и это при том, что у них уровень жизни выше и в школах на входе охрана и металлодетектор. А в нашей «лапландии» и причин больше и возможностей», — добавил Илья.

«Результат закрытия психушек. То ли ещё будет», — пишет Prosecutor.

«Всё-таки странное существо человек. Если вовремя его не научить, что нельзя причинять боль, страх, увечья другим, ибо это больно, страшно, чревато инвалидностью, — он будет с радостью и интересом всё это проделывать, да ещё и удивляться, мол, а что тут такого… Люди, это же дикость, это ненормально… Или это меня не так воспитывали?» — отреагировал один из комментирующих.

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«Как жаль, что люди не думают о состоянии человека, а винят увлечения. Не существует же депрессий, отклонений психических, не существует травли и проблем в семье, только аниме да тикток», — с сарказмом пишет другой читатель.

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Отметим, канал «112 Украина» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что нападавшей девушке назначат психиатрическую и ряд других экспертиз. О состоянии педагогов, в которых стреляла девушка, известно, что ранения не тяжелые, одна из пострадавших учителей имеет ранение руки, вторая — плеча.