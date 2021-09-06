Предложение президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина установить на 10 лет на Курильских островах свободную от налогов, по сути, Особую экономическую зону (ОЭЗ) переполошило японское руководство и вызвало противоречивые отклики среди населения Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Территории

Особые опасения Токио вызвали планы привлечения на острова российских и зарубежных инвесторов, особенно китайских и южнокорейских. Кабинет министров, который накануне роспуска из-за ухода в отставку премьера Ёсихидэ Суги, не может найти ничего лучшего, как делать представления Москве, повторяя клише о «неприемлемости и сожалении». При этом в японском кабинете министров, конечно же, понимают, что абсурдные протесты и представления Японии не будут приняты российским правительством и рассматриваются как вмешательство во внутренние дела России. Не менее абсурдны ссылки на бутафорские законодательные акты местного парламента, объявившего чужие земли «японскими суверенными территориями».

Одно из ведущих информационных агентств Японии Дзи-дзи цусин передает:

«Сегодня, 6 сентября, утром генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като официально высказался относительно сделанного президентом России Путиным заявления о планах по созданию на северных территориях особой экономической зоны с облегченным налоговым режимом».

Генеральный секретарь по этому поводу заявил следующее: «Японская сторона выражает сожаление в связи с имеющимися у России планами организации экономического развития данного региона на условиях действия там российского законодательства. Это находится в полном противоречии с позицией нашей страны и вызывает только сожаление».

Kremlin.ru Аэропорт острова Итуруп

Генеральный секретарь кабинета также сообщил, что советник-посланник посольства России Овечко был приглашен в японский МИД, где заместитель директора департамента стран Европы Токуда вручил ему соответствующую ноту протеста по данному поводу.

Подобное поведение дипломатического ведомства и генерального секретаря кабинета министров Страны восходящего солнца вызвало едкую критику со стороны японцев.

Приведем подборку комментариев под этой новостью в переводе ИноСМИ:

mit: «Цель этого плана по созданию особой экономической зоны на северных территориях состоит в том, чтобы за счет привлечения туда иностранных инвесторов, например Китая и Южной Кореи, ослабить позицию Японии по возврату островов.

Японии нельзя поддаваться на эту уловку. Нужно, наоборот, усиливать наши позиции. Например, в ответ на российские предложения нужно требовать от нее не только 4 острова, но и все острова архипелага Тисима (Курильский архипелаг от Хоккайдо до Камчатки — А.К.).

Кстати, в этом нас сильно поддержит Японская коммунистическая партия (смех)».

ats: «Больше никаких инструментов у нас нет. Нужно соглашаться на возврат двух островов и заканчивать это дело!».

ess: «Нужно, наоборот, расширять наше присутствие на северных островах за счет совместной экономической деятельности. Одними «сожалениями» острова не вернешь. А почему бы не посмотреть на опыт Китая с Гонконгом, когда там существовало две системы? Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии».

Peter Курильские острова. Местная фауна

Abata: «Путин хитрый. Будем мы участвовать в ОЭЗ или не будем — он все равно будет давить по поводу принадлежности северных островов России.

Посмотрите на Китай. Раньше китайцы говорили, что территориальная проблема — это проблема России и Японии. А теперь заговорили о том, что в Азии действует принцип результатов Второй мировой войны. Этим они сдвигают свою позицию в сторону России. Этим же оправдывают и свои претензии на острова Сэнкаку.

Если Китай влезет в эксплуатацию богатейших ресурсов Охотского и Японского морей, то нам его оттуда никогда не выгнать. Наши позиции ослабнут, а позиции России усилятся.

Так что все эти наши «сожаления» немногого стоят. Так мы, наоборот, попадаем в ловушку России.

Может, наше правительство, наконец, придумает что-нибудь получше и поумнее?».

gdt: «Нужно полностью прекратить все экономические связи с Россией и присутствие нашего бизнеса в ней».

yut: «Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!».

00000: «Сплошные «сожаления да сожаления». Если Россия не хочет отдавать острова, нечего с ней и возиться!»

a*****: «Какой-то странный этот Като. Что это у него за прическа?».

Peter Водопад. Курильские острова

del: «Вся программа этого Като уже набила оскомину.

Вот его постоянные заявления:

«Это идет вразрез с позицией Японии, мы сожалеем об этом»;

«Это вызывает глубокое сожаление и неприемлемо для Японии»;

«Это неприемлемо для Японии»;

«Это совершенно неприемлемо для Японии»;

«Это вызывает у нас серьезное сожаление»;

«Мы не можем этого принять, это вызывает сожаления»;

«Это вызывает действительные сожаления, согласиться с этим не можем»;

А может Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?».

yamagiwa: «И этот человек претендует на пост генерального секретаря Либерально-демократической партии!

Что же у нас за упадническая политика будет тогда?!».

aok: «У России известная тактика — использовать слабые места противника. Сейчас наш премьер — такое слабое место. Сейчас нам не только нельзя соглашаться на экономическое сотрудничество с Россией, но, наоборот, всячески его тормозить».