Фильм «Мертвый сезон» режиссера Саввы Кулиша, впервые показанный в конце 1968 года, был и остается одним из лучших фильмов, посвященных советским разведчикам. И дело тут не только в прекрасной актерской игре Донатаса Баниониса (разведчик Константин Ладейников) и Ролана Быкова (помощник Ладейникова Иван Савушкин), сыгравших главных героев. Сам подход к теме, как отметили многие зрители после просмотра в киноклубе, необычен в сравнении с привычными штампами «шпионской» тематики киноиндустрии. Фильм нацелен не только на то, чтобы прославить героев советской разведки, но содержит очень удачную, как минимум литературно-кинематографически, попытку показать стратегию мышления и волю как самого разведчика, так и его команды, даже тех, кто обеспечивает его работу издалека. Поэтому в фильме не так много ставшего привычным «экшена», погонь, драк и перестрелок, но много диалогов, размышления и точно рассчитанных действий.

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968. СССР

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968. СССР

Одной из первых тем, которая возникает перед героями фильма и зрителями, становится тема Великой Отечественной войны, которая продолжается, пока недобит фашизм. Актёру ТЮЗа Ивану Савушкину Комитет Госбезопасности СССР предлагает помочь в розыске опасного нацистского преступника, доктора Рихарда Хасса, создателя «психохимического газа RH (эр-эйч)». Хасс проводил эксперименты с этим веществом еще в гитлеровских лагерях смерти, на советских военнопленных. Савушкин как бывший узник такого лагеря знает Хасса в лицо, помнит его манеры и привычки и может помочь в его поиске. Ситуация крайне острая, ведь, по данным советской разведки, в середине ноября может начаться массовое производство этого газа. Для того чтобы предотвратить такое развитие событий, остаются считаные дни.

Герою Быкова, Савушкину, приходится выдержать первое испытание еще на родной земле, выдергивая себя из привычных условий ради опасной роли помощника разведчика. Быков играет переживания героя с огромной убедительностью, показывая, как мирный актер вновь обретает черты солдата. И по ходу фильма Савушкин мечется, переживает из-за своей, как ему кажется, неспособности к тому, чтобы выявить зловещего Хасса. Ему приходится многое преодолевать в своем характере, на этом фоне разведчик Ладейников показан как высокий профессионал, который не просто качественно делает свою работу, но, как он сам говорит, все для себя давно решил. А условия, в которых этим двум приходятся действовать, никак не похожи на идеальные подмостки. Маленький курортный городок Даргейт, в котором расположен фармацевтический центр, где работает неопознанный до времени Хасс, в ноябре становится самым неподходящим местом для того, чтобы скрыть секретный розыск. Приезжих нет, «мертвый сезон», всё и все как на ладони. Поэтому виртуозность Ладейникова, уже частично вычисленного контрразведкой, сыграна Банионисом особенно выразительно. Советский разведчик с «говорящей» шахматной фамилией действительно обыгрывает противника на высоком интеллектуальном уровне.

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968. СССР

Но лента «Мертвый сезон» оказалась интересна зрителю не только как мастерский рассказ о советской разведке. Оказалось, что проблемы, которые, казалось бы, должны были остаться в уходящем все дальше ХХ веке, выходят на передний план снова и по-новому уже в нашей реальности. Тема большой фармацевтики, так ярко проявившая себя в последнее время, также вызвала горячее обсуждение зрителей. В какой-то момент разговора о фильме казалось, что тема «ковид-19 как инструмент трансформации мира» затмит сам фильм. Участникам нынешнего просмотра очень хотелось поделиться своими тревогами и наблюдениями над современным положением дел, когда эпидемия ковида-19 явно используется некими силами для взятия под контроль населения развитых стран. А информационные методы освещения происходящего, где-то злонамеренно, где-то по безграмотности, граничат с настоящим раздуванием паники. Так что для сведения человеческих масс с ума, нанесения крупного ущерба экономикам и прочих «боевых составляющих» эпидемии оказывается ненужной обработка «психохимическим газом», достаточно шумихи, которую поднимают СМИ.

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968. СССР

И, наконец, поговорили зрители и об истории. Как же так получилось, что СССР, у которого были такие мощные начинания и успехи, тихо ушел с мировой сцены, не защитив себя? Отчасти ответ на этот вопрос содержится и в фильме «Мертвый сезон», если внимательно приглядеться к тем эпизодам, где говорится или подразумевается то советское, что противостоит зловещим замыслам врага. В 1968 году в СССР для подавляющего большинства картина будущего выглядела такой несложной. Казалось, что, обеспечив технологический паритет, советская система делает для собственной победы достаточно, ведь время работает на нее. Но время решило иначе. Монолог доктора Хасса из этой ленты — манифест фашистского мировоззрения, к сожалению, актуален и сейчас. Мало того, рассуждениям о «естественном» разделении людей на сорта рабов и господ многие теперь пытаются придать респектабельность, пряча мерзкую суть за новыми названиями старых приёмов порабощения и оболванивания. Один из главных элементов воспитания «хорошего раба» в изложении нациста Рихарда Хасса — создание человека, потерявшего чувство времени, неспособного сравнить свое ближайшее прошлое с сегодняшним днем или задуматься о дне завтрашнем. Вот это мы наблюдаем день за днем в исполнении более или менее ответственных за свои действия людей, только там, где нацисты предполагали химическое отравление, в наши дни используется информационное.

Может быть, поэтому монолог Хасса из фильма «Мертвый сезон», да и весь фильм в целом, остается грозным предупреждением тем, кто сегодня уверен в завтрашнем благополучии и стабильности?