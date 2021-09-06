Рост долговой нагрузки ряда государств и мировой инфляции заставляет всё больше задумываться о возможном дальнейшем кризисе. В конце декабря 2019 года российскими СМИ были опубликованы выводы аналитиков Всемирного Банка (ВБ), сделанные на основе анализа текущих уже на тот момент экономических тенденций в нескольких десятках государств. Международные эксперты прогнозировали приближение нового кризиса, который превзойдет все предыдущие по силе разрушительных последствий. Главной причиной начала кризиса аналитики ВБ называли стремительный рост долговой нагрузки в мире, причем как в частном, так и государственном секторе. Эксперты настаивали на том, что кризис придет из Китая. Аналогичную позицию ранее озвучивали и представители Международного валютного фонда (МВФ). Как указывало издание «РИА Новости», по расчетам международных экспертов объем мирового долга уже достиг 246 триллионов долларов, что является абсолютным рекордом. Размер долга более чем в три раза превышает глобальный ВВП. Эксперты тогда подсчитали, что соотношение долга развивающихся стран к ВВП росло темпами более быстрыми, чем, например, во время латиноамериканского кризиса. За период с 2010 по 2018 год это соотношение выросло более чем наполовину — до 168 процентов. Как указывал ранее МВФ, именно страны с формирующимися рынками внесли наибольший вклад в увеличение глобального долга. Самый высокий относительный рост зафиксирован в Чили, Южной Корее, Бразилии, ЮАР, Пакистане. Причем значительная часть приходится на корпоративный сектор, почти догнавший по долгам совокупный ВВП тридцати развивающихся стран — 92,6 процента. Но главным генератором нового долга, по мнению экспертов, был Китай — с 2010 года соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти — до 255 процентов, а общий их объем превышает 20 триллионов долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

401K 2012 Долги

Спустя полтора года — в минувшем июле — издание «РИА Новости» сообщило уже о том, что в КНР волна дефолтов по корпоративному долгу. Со ссылкой на оценку международного рейтингового агентства Fitch издание пишет, что за первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт по облигациям — почти на десять миллиардов долларов — это самый высокий показатель за всю историю рынка объемом 121 процент ВВП КНР. При этом более половины дефолтов — на 5,6 миллиарда долларов — это госкомпании, и потому проблемы могут возникнуть и у самих региональных правительств Китая, которые финансировали госпредприятия. При этом китайская экономика и так обременена долгом почти на 300 процентов ВВП.

Между тем, как известно, Китай первым вышел из локдауна и восстановил экономику, показав миру свой небывалый рост. Правда, международные эксперты предупреждали, что обратной стороной китайского экономического лидерства в мире как раз и является огромный корпоративный долг и как только экономика Китая станет крупнейшей в мире, глобальный долг взорвется, что приведет к кризису. По оценкам Брукингского института, которые приводило издание «РИА Новости», китайцы обгонят американцев по размеру экономики в 2028-м. Быстрый выход из локдаунов помог Пекину стать крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Впервые в истории КНР (включая Гонконг) оставил позади США и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок Штаты лишились статуса крупнейшего торгового партнера ЕС. Поэтому, уверены экономисты, Китай станет крупнейшей экономикой мира на два года раньше, чем предполагалось. Однако, как на днях отмечал российский востоковед, политобозреватель «РИА Новости» Дмитрий Косырев, во-первых, во избежание перегрева Китай стал притормаживать рост экономики и подчищает опасные для экономики «хвосты». Чистит банковскую систему от теневых игроков, позволивших в свое время местным провинциям и компаниям набрать кредиты, противостоит спекулятивным манипуляциям на рынке недвижимости, на котором высокие риски банкротств, а во-вторых, параллельно снимает ограничения для прямых иностранных инвестиций, при этом отсекая спекулятивный капитал. Так, например, указывает Косырев, в прошлом, ковидном году объем инвестиций в мире упал на 40 процентов, а в Китае вырос на 4,5 процента. Для американских компаний прибыльными были 56% инвестиций, для японских — 86%. Более того, отметим, что китайские власти используют и другие методы для выравнивания ситуации: усиливают контроль за технологическим гигантами, стимулируют богатых делать большие пожертвования. И, как отмечалось в СМИ, богатым китайцам не потребовалось много времени на раздумья. По сообщению ТАСС со ссылкой на информацию издания «Чжэцзян синьвэнь», тот же мировой лидер интернет-торговли — китайская корпорация Alibaba — намерена до 2025 года выделить порядка 100 млрд юаней (около $15,5 млрд) на поддержку продвигаемой председателем КНР Си Цзиньпином концепции «общего процветания». ТАСС также напоминает, что Alibaba не единственный представитель крупного частного бизнеса в Китае, который выделяет средства на развитие социально и экономически значимых для страны программ: в прошлом месяце телекоммуникационный холдинг Tencent также заявил, что удвоит — до 15 млрд долларов объем средств, выделяемых на программы социальной ответственности в стране. В общем и целом Китай занимается внутренними делами, безусловно, с оглядкой на внешние проблемы. Речь, конечно же, идет о главном противника Китая — США, где продолжают стимулирующую политику, всё еще направленную на борьбу с пандемией, разбрасывая «вертолетные» деньги и, кстати, наращивая госдолг, который уже в марте достиг рекордной высоты — 28 трлн долларов, значительно перевесив стоимость всей экономики штатов.

Steve Jurvetson Электронное производство в Китае

Российский регулятор финансового рынка не дремлет, — несмотря на лидирующие мировые позиции России по наименьшему уровню госдолга и профицит федерального бюджета, — предусмотрев в проекте «основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» возможность мирового финансового кризиса. От макроэкономической ситуации будет зависеть ужесточение или смягчение, либо же нейтральность условий политики Банка России. Глава Сбербанка Герман Греф уже высказал по этому поводу свою точку зрения. Как пишет ТАСС, в кулуарах ВЭФ-2021 он сообщил журналистам, что видит риски глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе и считает, что ЦБ РФ «поступает ответственно», обозначая такой риск.

«Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить. <…> Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден, такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует», — цитирует ТАСС Грефа.

Kremlin.ru Герман Греф

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, как сообщает издание Lenta.ru, рассказал, что падение США как гегемона одним «падением» в самом Афганистане и сферой геополитики не ограничится, мол, кризис в 2008 году был не последним.

«Уже давно говорят о необходимости уходить из американских гособлигаций, что Россия, кстати, предусмотрительно сделала в предыдущие годы. Сейчас это еще более актуально: практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга», — отметил Пушков, добавив, что сами США сегодня представляют собой «огромный финансовый пузырь», а пузыри неизбежно лопаются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

В это же время американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в рамках просветительского марафона «Новое знание» призвал не накапливать активы в долларах США. По его словам, риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для американской экономики.

«Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США», — цитирует «Российская Газета» американского финансиста.

Информагентство Прайм сегодня опубликовало мнение доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Дианы Степановой, которая считает, что кризис в мире и вовсе может начаться внезапно. Напомним, что ЦБ РФ предполагает возникновение серьезных проблем в мировой экономике в 2023 году. По мнению Степановой, скоро (точную дату назвать сложно) мы можем увидеть признаки «дефляционного шока» с резким падением частного спроса, который в истории встречался и в начале Великой депрессии 1930-х годов, и в начале кризиса 2008 года. Спрос начнет резко сжиматься, инфляционное давление при этом останется очень высоким, и ситуация при этом будет усугубляться, скорее всего, ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков. Развитие кризиса, по мнению экономиста, будет происходить в направлении резкого сокращения финансового сектора на фоне значительно меньшего ослабления реального сектора экономики. При этом экономика России, по словам Степановой, сильно зависит от обстановки в мире.

Как говорится, не поспоришь в части того, что любая другая страна в той или иной степени — кто-то больше, кто-то меньше — зависит от внешнеэкономических и тем более внешнеполитических событий. Достаточно было во время коронавирусных ограничений нарушиться глобальным цепочкам поставок товаров, как мир захлестнула инфляция. Причем нарушение логистики и сбои поставок товаров — не единственные факторы, повлекшие рост инфляции. Так сказать, камень может залететь через любой, даже самый тщательно возводимый и высокий забор. Совершенно очевидно, что хвостовые риски пандемии, впрочем, как и сама пандемия, в равной степени с событиями в Афганистане могут угрожать и Китаю, который сейчас и возводит забор, и, помимо прочего, вместе с Японией является крупнейшим держателем госдолга США, и России, которая таковым не является. Неслучайно президент Владимир Путин, оценивая обстановку в Афганистане, говорил, что ситуация, сложившаяся в республике, несет угрозу России и соседним странам Азии.

Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

Заметим, дефолта в России не ждут. Пандемия позволила России нарастить запас прочности национальной экономики. При сворачивании стимулирующей политики Банк России рассматривает сценарий ухудшения условий в мировой финансовой системе, что может сказаться на снижении ВВП России в 2023 году на 1,4−2,4%, но с последующим восстановлением экономической активности в 2024 году до роста в 3−4%.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин в конце июля, как сообщало издание «РИА Новости», отмечал, что наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: лидером является Япония, где он превышает ВВП страны на 234%. Высокий уровень задолженности также у Великобритании (144%), США (160%) и еврозоны — более 120% ВВП. Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, которые приводил аналитик, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%. Но, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки, по мнению Наметкина, во многих крупных странах в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится, поскольку крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга. Но вместе с тем некоторые опасения, по словам аналитика, может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии, и в таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга.

Аналитики «Фридом Финанс» указали агентству Прайм, что высокая инфляция и постоянное увеличение обязательств (долг/ВВП) ставит под удар валюты части развивающихся стран. Еще одним фактором, который может повлиять на валюты, является развитие/объединение пространств в отдельные зоны либо общую экономическую зону. В этом случае часть валют развивающихся стран может выйти из оборота, сохранив статус некой номинальной величины. По оценке аналитика этой компании — Валерия Емельянова, которую в начале года публиковал портал «Рамблер», страны Африки находятся в наиболее уязвимом положении, поскольку на обслуживание их долга сейчас уходит до 30% бюджета. Эта сопоставимо с тем, сколько платила Россия перед дефолтом 1998 года. Из ближайших к России стран, по его мнению, в группе риска — Украина и Турция. Но, опять же, вероятность дефолта аналитик посчитал низкой — не более 5% на горизонте пяти лет, тогда как у Венесуэлы, которая провела очередной дефолт в 2017 году, вероятность следующего превышает 50% в период с 2021 по 2025 год. Правда, как сообщало «РИА Новости», с 1 октября этого года в Венесуэле начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая удалит шесть нулей у национальной валюты. При этом в национальном центральном банке страны уточняли, что на стоимость венесуэльской валюты введение цифрового боливара не повлияет, но также считают, что это поможет восстановлению экономики страны.