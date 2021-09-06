Заявление генерального прокурора России Игоря Краснова о том, что необходимо приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

"Правильная инициатива. Необходимо законодательством закрыть все щели для любителей позиговать. Нельзя допустить того, что случилось на Украине, где к власти пришли откровенные нацисты», — пишет Иван Г.

Многие пользователи крайне одобрительно отзываются о подобной инициативе. Люди уверены, что необходимо ввести максимальные запреты на всё, что касается нацизма. Никто не имеет права пропагандировать античеловеческие идеологии, пишут граждане.

«Давно уже пора принять соответствующие законы. А то помнится, как в начале нулевых по улицам то и дело гуляли бритоголовые со свастикой. Нельзя эту погань поощрять безразличием. Необходимо преследовать её по закону!» — написал Евгений Ч.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Штирлиц и Борман

Некоторые комментаторы опасаются, что вместе с водой российские законодатели выплеснут и ребёнка. Граждане указывают, что при должной фантазии под понятие «пропаганда нацизма» можно подвести что угодно, даже то, что этот самый нацизм люто ненавидит.

«Нацизм — это, безусловно, плохо. Но не случится ли так, что по новому законодательству, где имеются достаточно свободные формулировки, под запрет могут попасть такие произведения, к примеру, как «Семнадцать мгновений весны»?» — задаётся вопросом Валерий П.

Часть людей считает, что подобные изменения в законодательстве будут использоваться существующей властью для борьбы со своими оппонентами внутри страны, даже с теми, кто не имеет совершенно никакого отношения к нацизму или его пропаганде.

«Такой инструмент для прокуратуры с размытой формулировкой нацизма может стать очень удобным для приравнивания к экстремистским любых патриотических организаций на национальной основе. Да и многие советские фильмы можно будет легко запретить, ведь на экране порой показываются нацисты. Запретят их показывать, и соответствующие фильмы станут экстремистскими. У нас уже нельзя просто так свастику показывать, даже в форме осуждения деяний нацистов», — напоминает Павел З.

Ряд пользователей указывает на то, что, возможно, подобное ужесточение не так уж и необходимо в нашей стране, народ которой одержал Великую Победу.

«Вроде и правильное дело, но, с другой стороны: статьи за пропаганду нацизма у нас и так уже есть, наказание за них тоже немаленькое. К чему эти громогласные заявления и предложения по ужесточению? У нас что, в стране других более актуальных проблем нет?» — удивляется Михаил К.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«А что, тема нацизма так актуальна в нашей стране, что нужны какие-то «приравнивания» и дополнительные запреты? В обществе это явление не приветствуется и даже жёстко порицается и без этого. Хотя вопрос, конечно, терминологии, что считать нацизмом. Можно сделать такое расширенное толкование, когда и упоминание национальности, и стремление жить в своём анклаве без чужаков могут к нацизму приравнять», — считает Ахмат М.

Напомним, 6 сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», что необходимо приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма.