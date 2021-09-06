26 августа, когда террорист-смертник «Исламского государства Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привел в действие взрывное устройство возле аэропорта Кабула, стал самым кровопролитным днем для США в Афганистане за десятилетие. Тогда погибли примерно 170 граждан Афганистана и 13 солдат США — это больше, чем ежегодные потери всей американской группировки в период с 2015 по 2018 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Хотя за прошедшие годы боевики «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили целый ряд подобных зверств с массовыми жертвами, с выводом войск США из Афганистана теракты такого масштаба, вероятно, станут обычным явлением. Кроме того, без сдерживающих факторов в лице американских военных и разведки группировка сможет в скором времени стать угрозой глобального масштаба, пишет политолог Совета по делам Австралии, Израиля и евреев Овед Лобель в статье, вышедшей 6 сентября в The Strategist.

Администрация президента США Джо Байдена, как и предыдущая администрация Дональда Трампа, делала ставку на партнерство с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта тема, вероятно, обсуждалась, когда директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с предполагаемым лидером радикального движения Абдулом Гани Барадаром в Афганистане 23 августа. На протяжении некоторого времени военно-воздушные силы США не наносили ударов по «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те могли эффективнее бороться с боевиками «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии, в 2019 и 2020 годах, американская авиация даже стала наносить прямые удары в поддержку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно назначило членов сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — своего самого опасного компонента, имеющего связи с с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — на ключевые посты в Кабуле, дав понять, что международный джихад по-прежнему является основным компонентом их повестки дня. Теракт 26 августа и последовавшая за ней ракетная атака 30 августа должны положить конец иллюзиям о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть эффективным партнером по борьбе с терроризмом, — утверждение, которое никогда не имело смысла, учитывая, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является, по сути, подразделением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за рубежом.

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

Помимо включения в свои ряды тысяч заключенных, освобожденных радикалами, «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких месяцев не сталкивалось ни с какими проявлениями борьбы с терроризмом, благодаря чему группировка смогла восстановить свои и без того обширные сети. Между тем, ввиду захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всего арсенала афганских сил безопасности, движение становится самой вооруженной исламистской группировкой в истории, затмевая даже успехи «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Однако «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проник в ряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его союзников. Таким образом, независимо от того, где проводится грань между подлинным отступничеством и проникновением, или кто выйдет на первое место в бесконечно разрушающейся и воссоздающейся террористической среде в Афганистане, в первую очередь проиграют афганцы, регион и остальной мир.

Капитуляция США перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже стала источником вдохновения для всех исламистских группировок и им сочувствующим. В очередной раз, с их точки зрения, сверхдержава вскинула руки перед лицом непоколебимого джихада в Афганистане. В результате стоит ожидать активизации деятельности радикалов, а сама страна с большой долей вероятности на десятилетия вперед превратится в безопасное убежище для тех, кто готовит теракты.

(сс) Masoud Akbari Кабул

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — лишь один из компонентов сложной исламистской сети, контролируемой представителями вооруженных сил Пакистана и его Межведомственной разведкой (ISI), а Афганистан — лишь один фронт в более широком региональном джихаде, возглавляемом ISI. Уже в 1990-х годах элементы этой сети обучались в Афганистане, а затем отправлялись в Кашмир и дальше в Индию в рамках террористической кампании, чьи масштабы постоянно расширялись. Поскольку это единая сеть, которая перемещает ресурсы на различные фронты, некоторые из этих боевиков были отправлены обратно в Афганистан, чтобы помочь начальному захвату талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане.

Поскольку Афганистан, вероятно, снова станет лагерем выпестованных пакистанской разведкой террористов, нет никаких сомнений в том, что исламистская сеть будет направлена обратно в Кашмир и Индию, но на этот раз вооруженная американским оружием, захваченным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отличие от тренировочных лагерей в Кашмире, Индия не сможет атаковать лагеря террористов в Афганистане.

Несмотря на то, что основной целью такой сети станет Индия, пакистанское ведомство может использовать ее против нынешнего пакистанского государства, которое оно с начала 2000-х годов пытается превратить в своеобразный «исламский эмират» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посредством своего «Техрик-и-Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тысячи боевиков этой группировки, известной как пакистанский «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые содержались в тюрьмах, были освобождены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь они могут стать той силой, которую пакистанская разведка будет использовать против пакистанского государства.

Naveedsharif Исламабад

Это может дестабилизировать страну с населением более 200 млн человек и поставить под угрозу контроль страны над своим ядерным оружием. Джихад радикалов против Пакистана, который часто ошибочно называют «плачевным последствием» поддержки пакистанской разведки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является ключевым компонентом региональных усилий Межведомственной разведки Пакистана.

Пакистан на протяжении нескольких десятилетий был, по сути, клиентом Коммунистической партии Китая. Победы Исламабада, в том числе в Афганистане, во многом совпадают с победами КПК, даже если администрация Байдена считает иначе.

По некоторой информации, КПК укрывает, обучает и вооружает антииндийские повстанческие группы через Мьянму. С 2020 года партия также активизировала прямые нападения на Индию, вынудив Нью-Дели развернуть не менее 50 тыс. военнослужащих на своей северной границе, где КПК массово расширяет свою военную инфраструктуру.

Переключение внимания Пакистана на Индию и переброска новых боевиков и современного оружия через границу приведет к тому, что Индия будет окружена, отвлечена, неспособна сосредоточиться на Четырехстороннем диалоге по безопасности и более широких усилиях по противодействию деятельности КПК в Индо-Тихоокеанском регионе.

Antônio Milena Индийская армия

Более того, европейские союзники Вашингтона, уже расстроенные тем, что Вашингтон игнорирует их интересы и принимает решения бессистемным и односторонним образом, теперь сталкиваются с потенциальным новым кризисом беженцев. Западная коалиция, на которой скажутся политические последствия такого кризиса и которая будет с опаской относиться к решениям США в целом, будет менее способна эффективно противодействовать расширению влияния КПК.

С 2011 года США следовали концепции «поворота к Азии», пытаясь оторваться от Ближнего Востока и Афганистана и переориентироваться на конкуренцию с Китаем. Раз за разом подобная попытка срывалась внезапным появлением исламистской группировки. Такая закономерность, вероятно, сохранится и после победы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конечный результат вывода войск из Афганистана, включая потенциальный кризис с заложниками — США по-прежнему не эвакуировали более 100 американских граждан, застрявших в стране, — заставит Вашингтон меньше, а не больше сосредоточиться на противостоянии гегемонистским импульсам Китая.

(сс) U.S. Marine Corps, 1stLt. Mark Andries Погрузка тела погибшего американского военнослужащего на борт самолета в аэропорту Кабула

Байден может думать, что ему удалось там, где его два предшественника потерпели неудачу, но последствия вывода войск из Афганистана не удастся сдерживать долго. Та же администрация, в которой говорили, что Кабул не падет перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом году, теперь заявляет, что ни ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут представлять глобальной угрозы в ближайшее время, несмотря на уход США. Эти заявление почти наверняка ошибочны.