Заявление министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу о том, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Проект действительно грандиозный! Если всё сделают по уму, то для Сибири это будет хорошим толчком для развития!» — написал Марк Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобный проект настолько впечатляющий, что просто начало строительства данных населённых пунктов насытит регион большим количеством рабочих мест.

«Такая грандиозная стройка только лишь своим существованием уже даст множество новых рабочих мест. Откроются производства, а там и бизнес подтянется. Главное — грамотный подход к развитию региона. У Шойгу вполне адекватные для этого предложения», — считает Михаил С.

Некоторые комментаторы опасаются, что большие проекты не даются России так просто и постоянно сталкиваются какими-то препятствиями.

«Стоит только вспомнить, во сколько народной казне обошёлся космодром «Восточный», который всё достроить не могли. Боюсь подумать, во сколько обойдётся строительство городов. В одном уверена — кто-то очень хорошо набьёт карманы», — пишет Наталья Х.

Николай Чарухин. Там, где нефть и руда, — будут города! 1978

Часть людей считает, что данные города будут находиться достаточно далеко от «центров жизни» в России, поэтому пока что неясно, каким способом власти будут завлекать население перебираться в новые города на территории Сибири.

«Кто поедет туда жить? Ну, допустим, построят предприятия, а контрольный пакет акции этих предприятий принадлежать будет Москве и Питеру. Проходили уже. А главное, кто без идеи завлекательной добровольно в эту тьму тараканью поедет? А если учесть, что вся молодёжь в блогерство подалась, то остаётся уповать только на стариков», — поделилась своим мнением Ирина Я.

«Люди из Сибири переселяются на юг. Предпочитают работать вахтовым методом. Содержать города в таких районах много дороже, чем на юге. И строить тоже. Чем они собираются привлекать людей?» — задаётся вопросом Елена В.

Ряд пользователей указывает на то, что на сегодняшний день руководству страны достаточно создать на территории новых городов высокооплачиваемые рабочие места, чтобы люди ломанулись туда за материальными благами.

«Времена меняются. И вас никто на Север уже не гонит. И речь-то идёт не об освоении Севера, а о строительстве во вполне обжитых регионах. Вы о Севере и Сибири ничего не знаете, но судите. Если в советское время на Север ехали романтики, то сейчас поедут за вполне реальными выгодами. Это и работа, и зарплата. И если вы считаете, что сейчас не идёт освоение этих регионов, то вы ошибаетесь. Да, темпы ещё не те, но экспедиции по разведке и разработке, по добыче ископаемых, той же нефти, никто не отменял», — пишет Надежда Р.

Николай Чарухин. Богатства Сибири — Родине! 1979

Напомним, 6 сентября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил в интервью РБК, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.