Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович считает, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которые будут размещены на Украине, поскольку это куда более адаптированные к западному обществу и более образованные люди, нежели среднестатистические украинцы. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ukrlife.

Afghanistan Matters Пастух

На вопрос ведущей: кто будет оплачивать размещение афганских беженцев, он ответил, что, «скорее всего», они будут содержаться за бюджетные средства.

«Госбюджет Украины, скорее всего. Если мы хотим в ЕС и НАТО, то это часть бремени белого человека. Пять тысяч мы точно выдержим за собственный госбюджет — это не бог весть что. Опять же, надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в руках. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков», — сказал он.

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Afghanistan Matters Афганистан

Заявление украинского чиновника обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что сравнение афганских беженцев с гражданами Украины, причем не в пользу последних, является оскорблением украинских граждан.

«Какой позор!!! Какое унижение для украинцев!!! Но вот этим наша власть и подтверждает, до чего они довели образование в Украине. Если даже беженцы из бедного Афганистана умнее украинцев. Это заявление советника главы офиса президента Арестовича говорит о многом…» — отреагировала Алиса С.

«Правильно — будут народ в страхе держать. А по поводу денег на содержание — это ж не своих пенсионеров кормить», — пишет Кира Б.

«Это недоразумение, так же паразитирующее на бюджете, должно быть немедленно уволено. Ведь по сути он сказал: «Вы — необразованные граждане Украины, обязаны содержать очередную афганскую соросню», — добавил Валентин Х.

«Ну просто негодяи!!! А как же наши беженцы?! Ни одного квадратного метра за восемь лет!!! Ни одного самолёта с беженцами из Украины! Негодяи!» — отреагировал Владимир М.

«Выгодно содержать беженцев, потому что деньги будут выделяться из международных фондов, очередное пополнение своих карманов, а на людей им давно наплевать», — добавила Елена Ч.

«Нужно подселить ему в хату пару семей. Пущай набирается от них интеллигентности, понимаешь», — пишет Андрей М.

Afghanistan Matters Кабул

«Если сбежать не успеет, будет потом рассказывать, что его не так поняли», — отреагировал Илья П.

«Что и требовалось доказать, они считают украинцев хуже всех», — добавил Пётр К.

«К себе домой их как раз заберёшь, будешь их кормить со своей зарплаты… Ты у народа спроси сначала, хотят ли они принимать этих беженцев у себя дома, чтобы потом смотреть на результат, как в Германии, Бельгии, Голландии с их ассимиляцией, а потом разглагольствуй про беженцев. Складывается впечатление, что эти люди вообще не любят свой народ и страну, ещё чуть-чуть — и прямым текстом будут говорить, что с большой колокольни они на народ кашляли… Жаль обычных трудяг, которые доверились однажды клоуну и этой своре», — подытожил Александр С.