В Южной Корее обсудили комментарий и обещание губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна, являющегося кандидатом на пост следующего президента страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Согласно южнокорейским СМИ, губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён прокомментировал южнокорейский сериал режиссёра Хан Чжун Хи «Охотник за дезертирами» (Deserter Pursuit), транслируемый на Netflix, и пообещал искоренить любое неподобающее поведение в армии.

«Этот сериал многие нахваливали. Я посмотрел шесть эпизодов», — написал политик на своей странице в Facebook.

Ли Чжэ Мён напомнил о том, что не служил в армии из-за травмы, полученной на производстве, а также акцентировал внимание на том, что в фильме ярко показаны варварство и жестокость, которые терпят военные.

«Мы обязательно изменим мир, в котором проявляют неуважение к людям в военной форме, вынужденным терпеть оскорбления и несправедливость», — подытожил губернатор.

Сериал «Охотник за дезертирами» — история о молодых людях, которые под влиянием разных обстоятельств уходят в самоволку, и о представителях специального подразделения военной полиции, пытающихся поймать сбежавших дезертиров.

Netflix Южнокорейский сериал «Охотник за дезертирами»

«Было бы лучше, если бы он все-таки сходил в армию», — пишет dong***.

«Вспоминая прошлую трагедию, он явно давит на жалость», — отмечает coco***.

«Как он может говорить об армии, если сам толком ничего о ней не знает?» — интересуется kars***.

«Прежде чем менять что-то, взгляни на себя. И начни что-то менять с самого себя», — предлагает zzar***.

«Людям не интересно знать о том, как ему было тяжело на заводе! Людям сейчас в разы тяжелее, чем ему тогда», — пишет woak***.

«Не стоит сравнивать работу на заводе и армию! Человек может уйти с завода, однако просто так уйти из армии не получится», — отмечает emx***.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

«Ха-ха, кажется, губернатор вновь несёт какую-то чушь», — пишет leew***.

«Если ты не служил, то сиди и помалкивай», — возмущается rudg***.

«Людям не интересны кампании кандидатов, давящие на эмоции. Я устал от пустых обещаний! Пусть он уже определится, кем он хочет быть: губернатором или кандидатом в президенты», — негодует farm***.

«Он либо умный, либо идиот», — отмечает pptr***.

«Кажется, он совсем запутался и не может отличить реальность от вымысла, раз собирается «изменить» армию после просмотра кино», — недоумевает show***.