Киевское коммунальное предприятие демонтировало памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева, который был установлен в 2001 году, сообщила на своей странице в соцсети Facebook депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. Депутат добавила, что в данный момент демонтированный памятник хранится в районной государственной администрации и затем станет одним из экспонатов «музея тоталитаризма».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Леся из СТРАНЫ» и VESTI. Многие критически отнеслись к демонтажу памятного знака.

«Всё логично: нет дружбы — нет и памятника», — написал Витя С.

«Нет памятника — нет и газа», — иронизирует Виктор.

«И сразу жить в Украине стало лучше, жить в Украине стало веселее… А вообще, за*рало это деструктивное мышление, ну хоть раз бы что построили, только уничтожать и можем», — добавил Sleepy Bear.

«А Днепрогэс слабо?» — спросил Всеволод.

«История циклична. Сейчас время разбрасывать камни. Потом придет время собирать камни. Украине все равно придется рано или поздно восстанавливать свои отношения с РФ», — написал «Правдолюб Харьковский».

«А захочет ли теперь РФ восстанавливать отношения?» — спросил один из читателей у «Правдолюба Харьковского».

facebook Alina Mykhailova Демонтированный памятник

«Пройдет время, и будут плакать и каяться, давать клятву в вечной дружбе и любви. История, как и мода, повторяется. Зря они так», — отметил Василий.

«Пусть уже Украину демонтируют и успокоятся!» — отреагировала Ира Маргаритовна.

«И газовую трубу демонтируйте! И кто кричит за договор по транзиту газа после 2024 года — на кол!» — с сарказмом пишет Z.Alina.

«Ломать не строить. Лучше [бы] радостно сообщали о чем-нибудь построенном», — написал Max.

«Сколько пружину ни сжимай, всё равно разогнётся. И чем позже, тем сильнее. Афганские «студенты» не дадут соврать», — добавил LA.

«Тупые все с памятниками воюют», — отреагировал «Сбейс пепелs».

«Ну почему тупые? Целенаправленно потихоньку уничтожают всё, что связывало с русскими. Еще лет 30, и вырастет поколение, убежденное в том, что Украина и Россия изначально враги. Казалось бы, смешно, но это сиюминутно, а посмотрите с дальнейшей перспективой. В первую очередь нужно изменить историю, а человека, не знающего историю, можно воспитать как угодно. Например, в духе нацизма, что уже и происходит», — ответил Rod на комментарий читателя под псевдонимом «Сбейс пепелs».

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«Я согласен с Вами. Но давайте посмотрим на другую сторону медали. С одной стороны, Украина превратилась в нацистский шабаш, враждебный России. С другой стороны, Украина деградирует, она полностью зависит от внешних хозяев, развал всего и везде. Нищая, деградирующая страна, вымирающая, по уши в долгах, с низким уровнем жизни и высоким уровнем коррупции и беззакония, но меганационалистическая. Территория без перспектив и будущего», — ответил «Сбейс пепелs» на комментарий читатель под псевдонимом Rod.

«Идиоты в поисках собственной идентичности. Ломать и гадить — вот, собственно, и все достижения…» — подытожил Maslakoff.

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