На Украине в июле-августе 2021 года Gradus Research Company провела социологический опрос, по итогам которого выяснилось, что каждый второй житель Украины при наличии возможности не задумываясь эмигрировал бы. При этом среди стран для эмиграции украинцы чаще всего выбирают США, Канаду, Германию, Швейцарию. Об этом 5 сентября со ссылкой на отчет компании сообщает украинское издание Klymenko Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

Среди основных причин, по которым у жителей Украины возникает желание уехать из страны, опрошенные назвали уровень жизни. Так ответили 30% опрошенных. Вместе с тем каждый четвертый житель Украины хочет, чтобы его дети переехали за границу, при этом 48% за то, чтобы дети все-таки остались на Украине. Что касается стран, которые опрошенные предпочли бы для проживания детей, то их перечень практически не отличается от предыдущего перечня стран (США, Германия, страны ЕС).

Результаты опроса обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие согласились с тем, что, действительно, с Украины за последние годы очень много людей уже выехало и продолжают выезжать.

«Польша открывает новый пункт пропуска с Украиной, старые не справляются с потоком украинцев-патриотов, любящих свою родину. Спасибо Порошенко за безвиз. Слава Украине», — с сарказмом написал Александр К.

Silar Польско-украинский пограничный переход Krościenko-Smilnytsya

«А многие думали, что «возвращение в европейскую семью народов» — это нечто другое», — добавил Иван А.

«Молодые уедут, а пенсионеры останутся умирать в своей незалежной стране, которую они после такой войны подняли вместе, собирали по крупицам при СССР. А эти сволочи все подмяли под себя, разрушили, разворовали то, что не принадлежит им. Разве это справедливо…» — сокрушается Тамара В.

«Дак вот она зачем нужна была незалежность, чтобы свалить», — отреагировал один из читателей.

«Точно! Живу в Польше (я не украинец). И самые ярые патриоты Украины — все здесь!!! Во всяком случае, из моих знакомых украинцев», — отметил Sergey D.

«Это точно!!! Живу в Италии, и все ярые патриоты тоже здесь», — ответила ему Oksana L.

«В Германии та же история. Все такие патриоты лет по двадцать там не были», — добавила Xeniya B.

«Спасибо олигархам за «счастливую» жизнь, за власть… Скоро и работать некому будет на них, все уедут», — отметил Alik A.

«Каждый второй уже уехал. Просто надо посчитать, сколько народу в Россию уехало, сколько в Европу. А еще есть Восток и Америка. Вот бы перепись провести!!!» — пишет Вiталiй Ш.

«Не будут перепись делать. Они же всему миру говорят, что с Украины уехали 10 человек. И то просто к родственникам. Если проведут перепись и узнают, что из 50 млн человек в 2013 году осталось 25 млн в 2021 году, это же зрада!!! Не может половина населения уехать из европейской и демократичной страны. Из центра Европы…» — отметил один из читателей.

«Хотят ещё ввести двойное гражданство, чтобы члены заграничной диаспоры выбирали нам президента Украины, а мы это расхлебывали», — пишет Gal Kov.

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

«Поскакали сначала на майдане, а теперь поскакали за кордон (границу. — М. Р.)», — добавил Dady Big.

«Когда в стране все настолько плохо, что даже тяготы иммиграции не пугают», — отреагировал Yiven T.

«Родную землю нельзя бросить, потому что она своя. Как бы плохо люди ни жили, дома всегда лучше, чем на чужбине. А вот с чужой земли почему бы и не свалить?» — спросил Евгений З., вероятно, подразумевая закон о рынке земли, вступивший в силу на Украине в июле этого года.

«А может, не мечтать об эмиграции, а начать своих буржуев сносить?» — спросила Елена Ф.

«Это не эмиграция! Это эвакуация!!!» — подытожил Victor.

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