Жители Еврейской автономии в шоке от того, как регион представили на VI Восточном экономическом форуме, который состоялся 2−4 сентября во Владивостоке. Люди не заметили тех достижений, которые красочно описывались в ролике, представляющем регион. Особенно возмущены интернет-пользователи области тем, как приукрасили достижения ЕАО в сфере медицины. Под видео, опубликованным ЕAOMedia, люди оставили сотни возмущённых комментариев, которые изобилуют иронией и нецензурной лексикой.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Народ требует

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В ролике актёр красочно рассказывает о медицине и её достижениях, новых фельдшерско-акушерских пунктах, сердечно-сосудистом центре. Есть там и про чудо-мост в Китай, который, как уверяет мужчина, «изменит жизнь множества людей». В презентационном видео также представлены проекты, которые уже успешно реализовали в регионе. Если верить актёру, то в ЕАО идёт полным ходом ремонт дорог, активно развивается туризм, осуществляется поддержка семей и многое другое.

«Меня весь ролик бомбило. И ведь вместо того, чтобы рассказывать в Москве о том, что региону нужна поддержка, подавать заявки в разные федеральные программы, областное правительство снимает вот такие мультики. Смотрите, мол, какие мы молодцы. А слабо, как простым смертным, записаться на прием к врачу? А еще лучше на бесплатную операцию получить направление, чтобы со всеми этими прелестями хождения по узким специалистам, сдачей анализов с огромной очередью и т. д. и т. п. Вот вам челлендж. И, кстати, откуда в области своя санавиация? Ничего не перепутали? А что насчет ФАПов, которые гниют, потому что не работают? А трансграничный мост уже достроили? Прям вот в эксплуатацию ввели? Меры поддержки семей с детьми? Да тьфу три раза! Посмотрите сначала, что в других регионах ДВ дают, а потом уже хвастайте, хотя и нечем», — обратилась пользователь Instagram druon. house к главе ЕАО Ростиласу Гольдштейну и мэру Биробиджана Александру Головатому.

Ростислав Гольдштейн

«Что за бред происходит? Вам самим не стыдно, что творится с городом, полная разруха. Парк и то забрали. Кому нужны эти велосипедные дорожки или мангальная зона, про медицину вообще молчу. Позор! Услышьте наконец-то людей!!! И начните думать не только о себе… Вас выбирали люди, а вы к людям задом!!! Ещё и этот цирк устроили», — негодовала anastasia.20.93.

«Уже не знают, как завлечь народ в эту дыру. Рассказал как раз о самом больном, медицина на нуле, мост в городе разваливается, дальше эту бредятину не досмотрел», — признался tamik_nov.

«Не видел ничего более возмутительного. Позор!» — возмущён пользователь Instagram oibelozerov.

«Где находится этот чудесный суперсовременный город с продвинутой медициной и суперсовременными мостами?» — поинтересовался vorodmit.

«Ого, а у нас, оказывается, все так идеально в области! Когда же это всё изменилось, даже не заметили…» — сыронизировала _ulyana_zs.

«Аж смотреть противно, в каждом слове обман! После такого ролика теперь подумают, что мы в масле катаемся и в раю живём», — написала el_ena7685.

«Какая красивая сказка. И где же находится эта параллельная Еврейская область, ибо в той, где живу я, с медициной полный швах, роддом закрыли, прием в областную поликлинику прекратили, врачей нет, одни фельдшеры с зарплатой 17 000 руб. Проблемы с РЖД, а именно с переездом через неё, и будет ещё хуже. И главное, народ бежит не в область, а из неё», — рассказал igorisus.

Чемоданы

«Это юмор или сатира? Про среднюю зарплату забыл сказать в 48 тысяч. Люди бегут отсюда», — напомнила lenal.ukyanova.

«Я хочу переехать жить в эту красивую и развивающуюся область! Скажите, как туда доехать?» — спросил piksyuny.

«Качественный и красивый ролик! Молодцы авторы! Даже актера из Москвы привезли. Жаль, реальность несколько отличается от показанного. Такого кошмара никогда не было», — arinaberedukh.

«Чувствуется отличный режиссёр и сценарий — и за это 5+, а за сказку 0-», — оценил творчество chernykh9477.

«Тонкий еврейский юмор, сама подача материала уже о многом говорит… Смех сквозь слёзы. Вот рассмешили так рассмешили… Анекдот дня», — призналась binazina.

«Тонкий еврейский юмор, шикарный видеоряд!!! Если бы сама в Биробиджане не была, поверила бы», — впечатлилась tatiana.trubitsina.

Люди недоумевают и возмущены: «Всё верно, только наоборот!» (_mak_sim 79 ), «Про медицину вообще смех» (olesa673), «Враньё!» (ovchinnikov8734), «Просто нет слов приличных» (2022 07 _2713), «Врут они, а стыдно мне» (jilkinaludmila), «Всегда существует реальность для власти и народа. И это печально» (iuliiasafonova5558), «Показуха 80-го уровня» (viktoriiashchankina), «Это что за еврейская сказка на ночь? Аж дар речи пропал» (karkyshadarkysha).

Особенно зацепила жителей Еврейской автономии тема медицины. Как раз недавно в регионе остро обсуждались темы качества здравоохранения: чрезвычайно долгое ожидание врача заболевшими COVID-19 (в течение трёх недель), невозможность дозвониться до регистратуры и прекращение работы терапевтов в Биробиджане.

«Высокий уровень оказания медпомощи в ЕАО??? Может, я не в ЕАО живу?» — задумалась oksana 121 275.

сам лично Один из корпусов областной больницы. Биробиджан

«Может, это в ветеринарных клиниках…» — засомневался iurii316.

«Ага, и так делают операции, что аж приходится ехать и переделывать в другие города страны», — констатировал stanislav_khinkis.

«Врали бы уже как-нибудь поизощрённее! Не злите людей, а то не ровен час — нам терять-то уже нечего. Даже здоровье забрали, так уже и кладбище не страшит, один конец! Объявление в областной поликлинике: «Записи к терапевтам не будет»!!!» — возмутилась irinapopova7231.

«Да уж… Мы этот год здоровья в Биробиджане после оказанной медицинской «помощи» теперь на всю жизнь запомним», — дополнила ___.a.n._n._a.____.

«Очень хочется, чтобы наше руководство просто прочло комментарии народа ЕАО, насколько все плохо. Ни одного нормального комментария», — высказала пожелание sakhova.svetlana.

«Фапов понастроили, а никто там и не работает. По крайней мере в Биробиджанском районе», — констатировал oleg_evtushenko.

«А можно адрес высокой медицины? И где этот сосудистый супер-центр??? Наверное, где-то есть ещё одна ЕАО, это всё не про нашу», — заподозрила elenabaranova11081981.

«Где хвалёная медицина? Ее нет! От слова совсем! Страшно болеть. Плакать хочется», — призналась khokhlovvgalina.

«Это, видимо, из-за высокого уровня оказания медицинских услуг у нас останавливали приём в поликлинике», — пришла к выводу starchikovaanna.

«Это реклама? Видимо, решили привлечь людей, чтобы остановить убыль населения. Какой позор, так издеваться над народом, где эта медицина? Сколько людей уже умерло, не дождавшись медицинской помощи», — отметила tatanakislicina117.

«Настолько высокий уровень медицины, что жителям недоступен… только санавиация, видимо, и может помочь», — заметил annsor1975.

Zdrav.nso.ru Больница

«Вы где нашли у нас высшего класса медицину???» — задала вопрос stasnatalia.

«Когда очередное существо в халате или пиджаке будет зазывать вас на уколизацию, говоря, что жижа безопасна, вспомните, что такие же персонажи вам рассказывают, что в регионе прекрасная медицина, и тогда вам станет понятна цена их слов и обещаний», — подытожил druon.house.

Люди винят руководство региона и в том, что картинка для инвесторов сильно приукрашена, и в том, что реальная ситуация достаточно печальна.

«Пусть народ знает, как наша власть врет на Восточном экономическом форуме, лишь бы перед своим московским начальством выслужиться», — подчеркнул _abvgd12345.

«Скоро выборы, господа, надо всем городом взять и не пойти! Надо как-то ответить на это издевательство», — предложила 7119veronika.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад жители Еврейской автономии бурно обсуждали срок ожидания врача теми, кто заболел коронавирусом. Люди писали, что ждут медпомощи по три недели, занимаются самолечением, а некоторые выздоравливают, так и не дождавшись врача. Отдельные темы для возмущения — работа регистратуры, до которой практически невозможно дозвониться (это признала прокуратура), и прекращение приёма людей терапевтами из-за эпидемии COVID-19. Руководство региона на бурную критику ситуации в медицине не отреагировало.