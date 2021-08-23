Точечная застройка — проблема разных регионов России и, как правило, спотыкается об общественное мнение. Люди противятся платной застройке, особенно в центрах городов. Однако это мало смущает власти. Чиновники налево и направо раздают красивые обещания, однако народ уже ими перекормлен и мало верит в благие градостроительные намерения.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

В Оренбурге территорию в Промышленном районе застроят многоэтажными жилыми домами. На пустыре должны появиться здания высотой в 24 и 25 этажей.

Министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталья Ибрагимова в Instagram-аккаунте сообщила, что на градостроительном совете представлена архитектурно-градостроительная концепция на территорию проектирования в Промышленном районе города, с границами с южной стороны с улицей Юркина и территорией малоэтажной застройки, а с северной, западной и восточной сторон — с территорией производственных и коммунально-складских объектов.

«В резюме — рекомендовать к реализации, рассмотреть возможность разработки мастер-плана и/или проект планировки территории на весь планировочный элемент, проработать брендирование квартала, учесть транспортные и социальные нагрузки на эту часть города, предоставить этапность реализации и совместно с городской архитектурой поработать над фасадами по необходимости. Ждём, что эта достаточно депрессивная территория получит новый импульс развития!» — отметила она.

Orenburg-gov.ru Ибрагимова Наталья Николаевна — министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

Между тем не у всех эта новость вызвала воодушевление и восторг. Пользователи соцсети оставляют критические комментарии.

«Опять великоэтажные муравейники», — возмутился подписчик.

«Территория позволяет использовать такую модель», — парировала в ответ министр.

Другой подписчик также считает такой план неудачным. «Модель не нужно использовать вне зависимости от позволения территории», — сказал он.

«Вы ошибаетесь, градостроительные документы четко зонируют территории», — стоит на своём Наталья Ибраимова.

Согласно информации, размещенной в паблике news_orenburg на площадке Instagram, площадь территории проектирования составляет около 11 га. Общий жилищный фонд включает более 221 844,7 кв. метров общей площади квартир с расчетным населением 7395 жителей. В местном правительстве отметили, что в основе планировочной структуры лежит сетка жилых кварталов, разделенная бульварами, соединенными между собой пешеходными и велосипедными маршрутами. Бульвары также будут включать в себя рекреационные и спортивные функции. Для каждого из жилых домов предусмотрены индивидуальные цветовые решения фасадов, что подчеркнет их идентичность.

Неравнодушные горожане недоумевают по поводу градостроительного плана. Выдержит ли район такое количество новых жителей, вопрошают они.

«Будет ли минимум 400 парковочных мест у дома, или зимой авто на газоны ставить — это норма уже? А ближайший сад и школа выдержат новый поток через три-четыре года? Вопросов много. Будут ли ответы у Ибрагимовой?» — спрашивают подписчики.

«Никаких парков и парковок не будет ! Если честно, это бред и намеренное вредительство! Дышать нечем, воды нет, а кругом только высотки! Очнитесь!» — считает один из комментаторов.

Orenburg-gov.ru План застройки Оренбурга

Люди говорят об отсутствии поликлиник, детсадов и школ в этом районе. Оставшееся советское наследие уже не справляется с нагрузкой.

«Уже и до ул. Юркина добрались со своими человейниками! Места, что ли, мало у нас в степи?! В тех же самых Ростошах по объездной места полно! А нет — будут втискивать эти небоскрёбы на относительно малом участке! Народ валит из Оренбурга. Для кого такие высотки строят? Будут друг другу свет загораживать — летом в этих дворах жарища невозможная от такого обилия бетона и асфальта при отсутствии зелёных насаждений, а осенью/зимой нескончаемые ветряки будут», — негодует жительница города.

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги! Уже «разбили сквер» на месте снесенной многоэтажки на площади Ленина. Закатали асфальтом и устроили парковку для администрации!» — комментирует ситуацию другой горожанин.

Напомним, высотный долгострой снесли в 2020 году. Тогда власти заявляли о планах по благоустройству освободившейся территории.

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Еще один градостроительный проект не нашел единодушного отклика у оренбуржцев. Градозащитники предложили проект обустройства сквера на месте сгоревших домов в историческом ядре Оренбурга. Архитектор Александр Алексеев в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» заявил, что на безвозмездной основе разработал проект и намерен показать его и. о. главы города Сергею Салмину.

«Этот участок нельзя застраивать, нельзя, чтобы у пожара в историческом центре появился бенефициар. Если этот участок будет застроен, то можно сказать, что для какого-то застройщика это будет выгодно. Это создает предпосылки для того, что центр будет гореть еще и еще», — считает Алексеев.

Orenburg-gov.ru План застройки Оренбурга

Между тем пользователей соцсети смущает тот факт, что проект разработан еще до пожара. О чем они и говорят в своих комментариях.

«Этого и следовало ожидать. Кто-то уже поднял бокалы с дорогими напитками и обмыл новый проект, а кто-то пополнил свои карманы разноцветными бумажками», — отметил подписчик.

Ряд оренбуржцев выразили мнение, что за новостью о проекте как-то забыли о самих погорельцах. «Стройте точно такие же дома, как были. Восстанавливайте сгоревшее! Сквер… А люди где жить будут?» — недоумевают комментаторы.