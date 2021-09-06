Прошедший со 2 по 4 сентября Восточный экономический форум был богат на резонансные заявления о развитии Дальнего Востока и России в целом. Один из самых громких выхлопов в соцсетях получила инициатива о завозе трудовых мигрантов из Средней Азии чартерными поездами.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Игра в одни ворота

Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует до конца 2021 года обсудить с правительством Узбекистана процедуру ввоза мигрантов на чартерных поездах для работы на строительных площадках, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

«Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и всё, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах», — цитирует Стасишина ТАСС.

Ранее, 24 июня, министр строительства и ЖКХ РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов заявил, что до 2024 года на российские стройки необходимо привлечь не менее пяти миллионов трудовых мигрантов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Тогда же он обратился к главам регионов с просьбой решить вопрос о привлечении на стройки трудовых ресурсов, включая их обучение, а также мобилизацию неработающих пенсионеров.

В небольшом тюменском городе Тобольске с численностью населения около сотни тысяч человек, куда на строительство промышленного гиганта «Запсибнефтехим» привлекаются тысячи гастарбайтеров, присутствие мигрантов из стран Туркестана весьма ощутимо. И как отмечают сами тоболяки, они видят игру лишь в одни ворота — местными властями проводится работа в плане предупреждения об уголовной ответственности за разжигание национальной розни и оскорбления по национальному признаку. Полицейских рейдов по соблюдению миграционного законодательства они воочию практически не наблюдают. И новость о поездах с мигрантами встретили на ура лишь руководители строительных фирм.

«Им выгодно иностранцев брать, потому что они здесь прав не имеют никаких и работают сверх нормы. Рабы же выгоднее, чем своим хорошо платить», — отмечают в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Но, как выясняется, мигрант уже не тот.

«Лично работал с ними три года назад. Мы за 20 000, а они за 40 000 даже со стула не вставали. Ещё смеялись над нами, что мы, как рабы, за копейки вкалываем. Сейчас у них аппетиты ещё выше. Это обыкновенный геноцид местного населения», — пишет житель Тюменской области в паблике «Ишим переподслушано».

«На стройке платят весьма щедро, но я не вижу там ни русских, за исключением специалистов по монтажу, ни женщин, хотя раньше они активно работали малярами и штукатурами», — отмечает участник группы «ЧП Сургут».

Focus.kg Трудовые мигранты

Участница обсуждения в этой же группе предлагает комментаторам заглянуть в зеркало в поисках виновных в росте трудовой миграции.

«В Тюмени знакомые работают на стройке и получают по 100 тысяч в месяц, некоторые даже и больше получают, если без выходных. А почему наши не идут на стройку работать? Потому что тяжёлая работа. Нашим же ничего тяжелее ручки нельзя поднимать», — пишет тюменка.

Лень, пьянство на рабочем месте, поиски лёгкого заработка — в самокритичности жителям Тюменской области не откажешь. Но они тут же замечают, как в советское время решали кадровый вопрос на стройках, — помимо высоких зарплат давалась квартира через три года работы непосредственно на объектах. Если бы сейчас предоставляли жильё хотя бы социального найма за строительный труд, о мигрантах бы и речи не шло, считают тюменцы.

Мигрант уже не тот

В группе «Строители. Москва. Работа. Вакансии. Услуги» аналогично осудили грядущие поезда из Узбекистана.

«Мигранты себя ведут здесь так, как будто они местные. И запросы у них побольше, чем у наших, за 2500 в смену они уже не хотят работать, а наши работают. У наших слабость к бухлу, но работают наши лучше, чище», — пишет один из участников.

«Что касается рабочих-мигрантов, 95% из них ленивые, хитрые, не умеющие и не желающие нормально работать. Сталкиваюсь с этим ежедневно», — пишет другой.

«Работяга на лопате с квалификацией ниже, чем у циркового медведя, в сезон 80−100 тысяч в месяц зашибает запросто. Только гражданина России туда не возьмут, хоть в ногах валяйся. Тебе ж надо оформление, белую зарплату, больничные, выходные, да и работать, небось, захочешь с 8:00 до 17:00. Да ещё потом, случись чего, попробуй тебя уволь, закон охраняет, налоги за тебя надо платить опять же, а это бабки. Вот потому они так в этих гастеров и вцепились», — отмечает третий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

В этом же паблике потенциальный работодатель на строительство дачи сетует на отсутствие мигрантов, ибо отечественные бригады в Подмосковье запрашивают в три раза дороже за свои услуги, чем среднеазиаты.

В целом участники группы резюмируют, что «бизнесу, и прежде всего строительному, не хватает, если говорить напрямую, как раз нелегально работающих мигрантов».

«В России огромное количество безработных, и большинство из них желает работать. Пока все граждане России не будут трудоустроены, мигрантов пускать нельзя: они сильно роняют уровень заработной платы и в целом условия труда. Если в организациях действительно не будет хватать рабочих, то они будут вынуждены поднимать зарплату», — пишут строители с российским гражданством.

Отметим, что на том же Восточном экономическом форуме проректор ВШЭ Лилия Овчарова констатировала, что Россия является мировым лидером по привлечению трудовых мигрантов, однако эпоха дешёвой квалифицированной рабочей силы для нас прошла.

«В среде мигрантов происходят важные структурные изменения. Если раньше большинство мигрантов были русскоговорящие, культурно близкие, с хорошим образованием, то сейчас едут мигранты, которые не знают русского языка, которые не жили в Советском Союзе. Сейчас селекция работает так, что лучшие мигранты едут во Францию, США или Германию. Теперь уже азиатские страны обходят нас по привлекательности. То, что будет, что называется, с неба будет падать квалифицированная рабочая сила в низкооплачиваемом сегменте, — этот период для нас прошёл», — цитирует Овчарову «Накануне.ru».

«Вам придётся меньше кушать»

В Общественной палате России 2 сентября обсудили, что имеем в сухом экономическом остатке от ныне действующей миграционной политики в стране. Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой тезисно обрисовал проблемы.

Страны Туркестана, которые 30 лет назад выбрали независимость, сегодня закрывают глаза на русофобские настроения, при этом кормят свою экономику российскими деньгами. Сумма, которую мигранты отправили своим семьям из России в 2020 году, составляет $13 миллиардов, или триллион рублей. Эти деньги выпадают из российской экономики. При 9,8 млн въезжающих мигрантов патенты есть только у 1,1 млн. То есть больше восьми миллионов человек работают в России нелегально.

«Ссылки на Европу и на их экономический опыт, а также на то, что нам не обойтись без мигрантов, абсолютно несостоятельны, нам есть, кого трудоустраивать, а содержать на пособия семьи приезжих из бывших советских республик — это аморально и несправедливо по отношению к собственным гражданам», — отметил Толстой.

(сс) Dave Collier Мигранты на улицах Италии

Также были упомянуты нескончаемые драки мигрантов и рост преступности среди приезжих. Меж тем в отдельных районах Москвы и Московской области уже есть начальные классы, где по-русски говорит меньшая часть детей, что создает трудности для образовательного процесса.

«Нашему бизнесу весьма удобно и выгодно привлекать к работе именно мигрантов, и когда предприниматели говорят нам, что отказ от мигрантов приведет к росту цен, я отвечаю: нет, дорогие мои, это вам придется меньше кушать», — заявил Пётр Толстой.

В социальных сетях поддержали общественников, вспоминая слова британского профсоюзного деятеля Томаса Джозефа Даннинга про капитал, который за 100% прибыли готов убивать, а за 300% сам готов пойти на виселицу. Другой вопрос, каким инструментарием заставить девелоперов гнать вагоны с рабочей силой не из Средней Азии, а привлекать строителей из российской глубинки, где царит лютая безработица. Почему российские власти продолжают красить плинтус, когда рушится дом. Необходима вразумительная политика занятости населения и внутренняя вахта, аналогичная привлечению кадров вахтовым методом на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Помимо этого, предлагается вспомнить советский опыт, когда осуждённых по «лёгким» экономическим статьям или за дорожно-транспортные нарушения привлекали на стройки народного хозяйства.

И наконец-то, в России перестали разглагольствовать и перешли к решительным действиям в ужесточении правил въезда и пребывания в стране иностранных рабочих. В конце недели, 4 сентября, стало известно, что МВД РФ будет выдавать трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в страну на длительное время, пластиковые карты, содержащие информацию о прохождении дактилоскопии и фотографирования. Об этом говорится в проекте приказа, подготовленном ведомством. По информации МВД РФ, приказ вступит в силу 29 декабря 2021 года.

Первым, кто выступил против искусственных препонов для гастарбайтеров, стал председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов. Он считает, что аналогичную карту нужно сделать для всех граждан России.

«Если начать сейчас выдавать такие карточки иностранным рабочим, то мы категорически против. Только после того, как это сделают для россиян. Если у россиян этого не будет, а будет только у мигрантов, то это издевательство», — заявил Каримов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Мигранты

После практически саморазоблачительных речей со стороны представителя иностранных работников пользователи соцсетей задались вопросом, кто, собственно, угнетает и разжигает на трудовом фронте.

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — напомнили Ренату Каримову в паблике «Армия России | Обзор новостей».