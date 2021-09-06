Традиционно на Восточном экономическом форуме наиболее интенсивными по количеству событий и числу участников являются первые два дня. В первый день на мероприятии кипит работа на множестве сессий, на второй день все внимание приковано к пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина. Третий же день не столь масштабен, как два предыдущих, некоторые прямо называют его «дополнительным днем» работы форума. Тем не менее работа на площадках ВЭФ-2021 продолжалась.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подписание соглашения между РАН и Росреестром

Но все же видна разница по сравнению с первыми днями ВЭФ. В самих помещениях ДВФУ уже не так много людей.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Третий день ВЭФ-2021

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Третий день ВЭФ-2021

Впрочем, это позволяет получше рассмотреть экспонаты, выставляемые ведомствами и компаниями на своих стендах.

Или же внимательней осмотреть макеты проектов.

На самом Восточном экономическом форуме был сделан ряд важных заявлений по развитию Дальнего Востока, а также заключены множественные соглашения как об инвестициях, так и о практической реализации проектов. Так что найдут ли эти макеты свое воплощение в реальности — покажет время.