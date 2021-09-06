В бухте Суходол, что расположена в 80 км от Владивостока, планируется построить многофункциональный порт. Соответствующее соглашение о сотрудничестве власти Приморья подписали на полях VI Восточного экономического форума. Кто заработает на масштабном проекте и при чём тут малоизвестный покупатель проблемной шахты Кузбасса? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

Сторонами соглашения стали правительство Приморья, госкорпорация ВЭБ. РФ, российское министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также АО «Центр развития портовой инфраструктуры».

Проект, получивший название «Новый порт Владивостока», представляет собой портового-перегрузочный комплекс, строительство которого на момент подписания договора уже было начато. Так, угольный терминал сдать планируют уже в 2021 году. Помимо него, запланирован глубоководный контейнерный терминал и терминал зерновых грузов. Проект оценивается в 180 млрд рублей, из которых до 62 млрд рублей уйдёт на угольный терминал. В сообщении ВЭБ. РФ отмечается, что на перспективу порт могут расширить ещё на несколько терминалов, например, по перевалке минеральных удобрений.

Участие госкорпорации, министерства предполагает некоторые бонусы для инициаторов и его поддержку.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

О фигуранте соглашения

Компания «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) плотно «заякорилась» в Приморье года три назад. В 2018 году АО получило 24,79% в ООО «Морской порт «Суходол», которое возглавляет Алексей Бушуев.

Доли в ООО «Морской порт «Суходол» имеют, помимо ЦРПИ, основатель АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», фигурант списка Forbes-2020 Михаил Федяев (доля — 25,1%), сооснователь этого же холдинга и экс-депутат Госдумы Владимир Гридин — 25,1%. Также около 25% принадлежит компании «РЖД-Инфраструктурные проекты».

По итогам 2020 года «Морской порт «Суходол» указал чистую прибыль в размере 7,134 млн рублей против 37,5 млн рублей годом ранее.

Hcsds.ru Михаил Федяев

Кому принадлежит ЦРПИ?

Возвращаясь к подписанту соглашения на полях ВЭФ — АО «Центр развития портовой инфраструктуры».

Данная фирма была учреждена в сентябре 2018 года, уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей.

В отчётности АО за 2020 год указано, что до 17 февраля 2020 года единственным акционером был Борис Казбекович Гутцов. А с 18 февраля им стало ООО «ВТБ Капитал пенсионный резерв» (Д.У. закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Инфраструктура развития»).

В финансовой отчётности АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) уточняется, что на декабрь 2020 года у него были долги по займам от физлица на сумму 513,6 млн рублей. Данные физического лица в документации не указаны. Известно, что средства привлекались для покупки доли в уставном капитале ООО «Морской торговый порт «Лавна» (Мурманская область) и для оплаты увеличения уставного капитала порта «Суходол».

(сс) Anestiev Портовый край

Бывший единственный акционер ЦРПИ Борис Гутцов уже упоминался в одном из материалов ИА REGNUM — «Угольная шахта за бесценок и прочие странности — кому продают Кузбасс?«

Связей с ЦРПИ Гутцов не утратил, несмотря на уход с поста директора и продажу пакета акций. Он является руководителем одного из свежеиспеченных активов ЦРПИ — ООО «Комплексные транспортно-логистические решения», созданного в январе 2020 года, и директором угледобывающего АО «УК «Сила Сибири» (учреждено в 2018 году).