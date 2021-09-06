Новый порт на Дальнем Востоке — кто снимет сливки с проекта?
В бухте Суходол, что расположена в 80 км от Владивостока, планируется построить многофункциональный порт. Соответствующее соглашение о сотрудничестве власти Приморья подписали на полях VI Восточного экономического форума. Кто заработает на масштабном проекте и при чём тут малоизвестный покупатель проблемной шахты Кузбасса? Подробности — в материале ИА REGNUM.
Сторонами соглашения стали правительство Приморья, госкорпорация ВЭБ. РФ, российское министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также АО «Центр развития портовой инфраструктуры».
Проект, получивший название «Новый порт Владивостока», представляет собой портового-перегрузочный комплекс, строительство которого на момент подписания договора уже было начато. Так, угольный терминал сдать планируют уже в 2021 году. Помимо него, запланирован глубоководный контейнерный терминал и терминал зерновых грузов. Проект оценивается в 180 млрд рублей, из которых до 62 млрд рублей уйдёт на угольный терминал. В сообщении ВЭБ. РФ отмечается, что на перспективу порт могут расширить ещё на несколько терминалов, например, по перевалке минеральных удобрений.
Участие госкорпорации, министерства предполагает некоторые бонусы для инициаторов и его поддержку.
О фигуранте соглашения
Компания «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) плотно «заякорилась» в Приморье года три назад. В 2018 году АО получило 24,79% в ООО «Морской порт «Суходол», которое возглавляет Алексей Бушуев.
ООО «Морской порт «Суходол» было создано в 2012 году. Фирма «прописана» в одном здании с администрацией Романовского сельского поселения.
Доли в ООО «Морской порт «Суходол» имеют, помимо ЦРПИ, основатель АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», фигурант списка Forbes-2020 Михаил Федяев (доля — 25,1%), сооснователь этого же холдинга и экс-депутат Госдумы Владимир Гридин — 25,1%. Также около 25% принадлежит компании «РЖД-Инфраструктурные проекты».
Для справки: холдинг «Сибирский деловой союз» позиционируется как третья компания в РФ по экспорту и добыче угля. В Кузбассе у общества — порядка пяти активов. В СМИ при покупке одного из них фигурировало мнение, что поддержку при сделке оказывал действовавший тогда губернатор Аман Тулеев.
Федяев также является соучредителем фонда содействия развитию бокса (Москва), соучредителем которого является Сергей Колмагоров. Последний на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области на 2019 год числился членом общественного совета и вице-президентом по правовым вопросам холдинговой компании «Сибирский деловой союз».
По итогам 2020 года «Морской порт «Суходол» указал чистую прибыль в размере 7,134 млн рублей против 37,5 млн рублей годом ранее.
Кому принадлежит ЦРПИ?
Возвращаясь к подписанту соглашения на полях ВЭФ — АО «Центр развития портовой инфраструктуры».
Данная фирма была учреждена в сентябре 2018 года, уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей.
В отчётности АО за 2020 год указано, что до 17 февраля 2020 года единственным акционером был Борис Казбекович Гутцов. А с 18 февраля им стало ООО «ВТБ Капитал пенсионный резерв» (Д.У. закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Инфраструктура развития»).
ООО «ВТБ Капитал пенсионный резерв» было учреждено в октябре 2002 года, его единственный владелец — АО «ВТБ Капитал Управление активами». На декабрь 2020 года в АО 81% акций принадлежало WHITE NIGHTS FINANCE B. V (Нидерланды).
Интересный факт: в 2020 году в совет директоров ЦРПИ входил в том числе и Султан Батов, чьи данные схожи с данными бывшего гендиректора Новороссийского порта.
В финансовой отчётности АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) уточняется, что на декабрь 2020 года у него были долги по займам от физлица на сумму 513,6 млн рублей. Данные физического лица в документации не указаны. Известно, что средства привлекались для покупки доли в уставном капитале ООО «Морской торговый порт «Лавна» (Мурманская область) и для оплаты увеличения уставного капитала порта «Суходол».
У ЦРПИ, помимо уже перечисленных активов, также есть производственный холдинг «Алтайвагон» в Алтайском крае. Чистая прибыль ЦРПИ за 2020 год составила 317,59 млн рублей против 523 млн рублей годом ранее.
Бывший единственный акционер ЦРПИ Борис Гутцов уже упоминался в одном из материалов ИА REGNUM — «Угольная шахта за бесценок и прочие странности — кому продают Кузбасс?«
Напомним, обанкроченную шахту Кузбасса, которая была градообразующим предприятием для Полысаево, приобрела почти за бесценок (лот с первой попытки продажи подешевел с 16 до 1,8 млрд рублей) малоизвестная на тот момент фирма «Сила Сибири». Её единственным акционером на конец 2020 года был Гутцов. Примечательно: два года подряд компания-покупатель демонстрировала одни убытки, а тут вдруг покупка почти за 2 млрд рублей?!
Связей с ЦРПИ Гутцов не утратил, несмотря на уход с поста директора и продажу пакета акций. Он является руководителем одного из свежеиспеченных активов ЦРПИ — ООО «Комплексные транспортно-логистические решения», созданного в январе 2020 года, и директором угледобывающего АО «УК «Сила Сибири» (учреждено в 2018 году).