В Великобритании в ближайшее время должны принять решение по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет. В правительстве заявили, что существуют веские аргументы для вакцинации всех здоровых детей. Тем не менее специальный комитет по вакцинации и иммунизации не рекомендует этого делать, так как основания по «состоянию здоровья» были незначительными. Сейчас идут консультации с главными врачами, которые помогут решить судьбу британских детей. ВВС поинтересовались у родителей, поддерживают ли они вакцинацию детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Ряд родителей заявили, что они не будут вакцинировать своих детей, потому что большая часть информации, представленной в интернете, не поддерживает вакцинацию.

«Так, я родитель, и я думаю, что информация не поддерживает вакцину. Так что от меня простой ответ «нет», — написал @acmtix.

«Я не эксперт, так что я буду следовать тому, что советуют медицинские и научные эксперты. Я полностью привитый, тем не менее они все не рекомендуют вакцинацию для детей, так что я, скорее всего, не поведу своих детей прививаться, если слушать экспертов и правительство», — объяснил @SimonHa62672696.

Анна Анкер. Вакцинация. 1899

Некоторые пользователи считают, что родителей спрашивать о вакцинации детей нельзя, они неквалифицированные специалисты для ответа на этот вопрос, к тому же своими комментариями они сеют панику.

«Этот заголовок мог бы звучать так: «Что думают люди, неспециализирующиеся в данной области?» Попробуйте заменить «вакцину для детей» на что-нибудь другое и посмотрите, как глупо это выглядит. Например, «Что родители думают о текущем дефиците кремния, который влияет на производство PS5?»» — прокомментировал @Turak64.

«Это не о том, что думают родители о вакцинации своих детей. Это о том, что научно и медицински соответствует детям и обществу. Корь, свинка? Родителей не спрашивают о вакцинации против этих заболеваний», — напомнил @torresrodri0.

Часть пользователей считает, что вакцина необходима для того, чтобы потом не смотреть на своих детей в больнице.

«А что родители думают о своих детях на ИВЛ?» — поинтересовался @SageRobinson.

Некоторые родители отметили, что они против вакцины и не позволят «вакцинаторам» притрагиваться к детям.

«Держитесь подальше от наших детей. Вот, что мы думаем!» — написала @ValeRemovals.

«Я не буду давать это своим детям, им ещё нет 18, и я буду принимать решения», — отметил @Seangbogreaves1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что вакцинация детей поможет не только самим детям, но и обществу.

«Мы не должны играть в русскую рулетку с благополучием наших детей. Вакцинация детей защитит их в малой степени и поможет обществу в большей степени», — прокомментировал @holdfast.

Ланс Калкин. Общественный вакцинатор

Некоторые комментаторы посмотрели на опыт других стран и сделали вывод, что вакцинация не везде проходит успешно, поэтому они против вакцины для детей.

«В Америке количество смертей среди молодежи сильно увеличилось после того, как они начали вакцинировать их, хотя шансы того, что молодежь подхватит COVID-19, практически равны нулю. Если вы хотите использовать своих детей как подопытных крыс, это ваш выбор, но это огромное «нет» с моей стороны», — отметил @ValeRemovals.

Некоторые родители рассказали, что их дети сами хотят вакцинироваться, потому что они хотят защитить себя, свою семью и окружающих.

«Мои 11‑ и 14-летние дети хотят вакцину, мой старший 16-летний ребенок уже поставил первую дозу. Я хочу, чтобы они были защищены от угрозы COVID-19 так же, как и от кори, свинки и краснухи», — объяснила @ruthiehammers.

«Подхватив COVID-19 вы получите множество противных последствий. Вакцина безопаснее, у нее меньше последствий. Простое решение. Моему младшему 15. Он полностью поддерживает», — рассказал @mickmnhn.

«Моя дочь не подходит к людям и постоянно просит вакцинироваться. Она боится принести COVID-19 домой из школы», — рассказал @sugarcubes13.

Напомним, ещё в июне британцы критиковали предложения, исходящие от правительственных советников о вакцинации детей против COVID-19.

Читайте подробнее: Британцы «не будут жечь детей, чтобы родителям было тепло»