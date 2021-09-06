Заявление руководителя Россотрудничества Евгения Примакова о том, что в Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, но на подобные случаи «Россия реагирует достаточно чётко», вызвало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 сентября в социальной сети Facebook.

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«Это банальная зависть! Им просто обидно, что в Российской Федерации всё строится ударными темпами, на человеческом фундаменте, а они серьёзно отстают в развитии», — отмечает Валерий Н.

Многие пользователи считают, что бедность толкает жителей стран бывшего Советского Союза искать виноватых среди русскоговорящих. Чтобы такого не было, руководство России должно сконцентрировать все свои силы, чтобы не давать своих людей в обиду.

«Этим вопросом нужно заняться не только непосредственным ответственным лицам, но и депутатам в Госдуме и ведущим передач, корреспондентам, которые задают вопросы президентам других республик. Нужно работать на защиту русскоязычного населения по всем фронтам!» — поделилась своим мнением Guldana S.

Duma.gov.ru Евгений Примаков

Некоторые пользователи отмечают, что русофобия не только не полезна, но крайне вредна для соседствующих с Россией стран. Подобные акты ненависти рушат, как человеческие, так и экономические взаимоотношения между странами.

«Постоянно подливают бензин в костёр, чтобы людей разделить и настроить друг против друга. Страны СНГ, судя по всему, дружно подхватили эту тенденцию, даже не понимая, насколько это и глупо, и опасно. А если приедет англоговорящий в вашу страну и не станет учить ваш язык, вы его тоже начнёте травить и перевоспитывать?» — задаётся вопросом Любовь М.

«Отказ от языка — это всё равно, что членовредительство, это гигантский ущерб для любого народа, культуры и образования, это дикость, ни с чем несравнимая, это грабёж среди белого дня! Это низведение страны к уровню племени. Знание иностранного языка — это достояние, это ворота в мир, в мировую культуру. Никакие переводы не дают того, что даёт подлинник. Бывшие республики владеют этим богатством! С чем они останутся? Бедные, как их жаль, если победят злые, невежественные силы. XXI век на дворе! Языки необходимы, в том числе и для экономики!» — считает Александр К.

Часть людей считает, что история повторяется и в странах СНГ вновь растёт ненависть к русскоговорящей части населения.

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«Каждая из бывших республик СССР не просто выгоняла русских огнём и мечом после развала Советского Союза, но и сейчас ещё смеет культивировать ненависть. Главная их цель — оскорбить Россию. Это чёткая политика, информационная, как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Без разницы. Бывшие народы СССР забыли, кем они были до образования Советского Союза», — указывает Olga P.

Нашлись и те, кто указывают, что благодаря бездействию в своё время российских властей, ненавистники русскоязычных почувствовали свою безнаказанность.

«Российское руководство молчало по поводу притеснений русскоговорящих в Прибалтике, что в результате вылилось в ненависть к русским на территории всех стран СНГ. Конечно, это пока лишь единичные случаи, но будьте уверены, что скоро русские побегут обратно к себе на Родину, как от чёрта», — пророчит Евгений У.

Напомним, 4 сентября руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью РИА Новости, что в Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, но на подобные случаи «Россия реагирует достаточно чётко».