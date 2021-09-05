«Теперь китайцы не увидят Баскова» — сети о борьбе за нравственность в КНР
Информация о том, что власти Китая запретили появление на телевидении «женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики», а также потребовали не допускать популяризации показного наслаждения жизнью, сплетен и скандалов, вульгарных интернет-знаменитостей, а также негативных явлений, притягивающих массовое внимание, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 сентября в социальной сети Facebook.
«Бедные! Теперь китайцы не увидят ни Баскова, ни Киркорова по своему телевизору!» — шутит Карина А.
Многие пользователи пришли к выводу, что данная инициатива, если бы её применили по отношению к России, вызвала столь глобальные перемены на российском телевидении, что многие известные медиаперсоны исчезли бы вовсе с голубых экранов.
«Если такое же в Российской Федерации сделают, то сразу все музыкальные программы придётся отменить!» — пишет Владилен К.
«Если бы у нас провели референдум на эту тему, то большинство высказалось бы за принятие такого рода закона. А медиабизнес никуда бы не делся, подстроился бы под изменившуюся ситуацию. Причём заранее и быстро. Пусть нетрадиционная культура перемещается в маргинальные уголки. Тогда в виде разжёванной и украшенной вишенкой информации наши дети эту гадость не получат. Необходимо снизить доступность к аморальщине», — поделился своим мнением Артём П.
Некоторые комментаторы считают, что, несмотря ни на что, подобные меры необходимо применять и в России, чтобы оградить население от вредной информации.
«Молодцы, нам бы так! Сохраняют свою нравственность, не опускаются до дна! Вот что значит древняя культура! Учитесь!» — обращается Оксана Г.
Часть людей считает, что Китай самый самостоятельный игрок в мировой геополитике, потому не оглядывается на мнение других государств.
«Заметьте, что им при этом глубоко наплевать, что по этому поводу подумает «мировое сообщество», приняли решение и ввели его в действие. Потому что думают о своём народе, а не о том, как о них подумают на Западе, чтобы потом выудить какие-нибудь коврижки», — считает Sergei R.
«Это, чтобы не было ЛГБТ-пропаганды и другой ерунды, а то может кому-нибудь это и понравиться. Там чётко следят за подобными аморальными настроениями, транслирующимися со стороны Запада», — указывает Valentina S.
Ряд пользователей уверен, что Китай движется в правильном направлении и вскоре он станет первой страной на планете, благодаря не только сильнейшей экономике, но и идеологии и нравственности китайского народа.
«Китай на сталинский манер начал битву с западными ценностями, преподносимыми как общечеловеческие. Скорее бы заработал в полную мощь Шёлковый путь. Через китайские товары, может быть, наших обывателей, погрязших в потребительстве, принудят принять передовую общественную организацию. Эдакий метод через пряник. Коммунистическая колонизация отсталых в организации своего общежития народов и стран», — поделился своим мнением Rustam S.
Напомним, 3 сентября Госуправление по делам радио и телевидения КНР сообщило, что власти Китая запретили появление на телевидении «женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики», а также потребовали не допускать популяризации показного наслаждения жизнью, сплетен и скандалов, вульгарных интернет-знаменитостей, а также негативных явлений, притягивающих массовое внимание.