Информация о том, что власти Китая запретили появление на телевидении «женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики», а также потребовали не допускать популяризации показного наслаждения жизнью, сплетен и скандалов, вульгарных интернет-знаменитостей, а также негативных явлений, притягивающих массовое внимание, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 сентября в социальной сети Facebook.

Korean Culture and Information Service Дальневосточная поп-группа

«Бедные! Теперь китайцы не увидят ни Баскова, ни Киркорова по своему телевизору!» — шутит Карина А.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная инициатива, если бы её применили по отношению к России, вызвала столь глобальные перемены на российском телевидении, что многие известные медиаперсоны исчезли бы вовсе с голубых экранов.

Rekhtin Maxim Николай Басков

«Если такое же в Российской Федерации сделают, то сразу все музыкальные программы придётся отменить!» — пишет Владилен К.

«Если бы у нас провели референдум на эту тему, то большинство высказалось бы за принятие такого рода закона. А медиабизнес никуда бы не делся, подстроился бы под изменившуюся ситуацию. Причём заранее и быстро. Пусть нетрадиционная культура перемещается в маргинальные уголки. Тогда в виде разжёванной и украшенной вишенкой информации наши дети эту гадость не получат. Необходимо снизить доступность к аморальщине», — поделился своим мнением Артём П.

Некоторые комментаторы считают, что, несмотря ни на что, подобные меры необходимо применять и в России, чтобы оградить население от вредной информации.

Okras Филипп Киркоров

«Молодцы, нам бы так! Сохраняют свою нравственность, не опускаются до дна! Вот что значит древняя культура! Учитесь!» — обращается Оксана Г.

Часть людей считает, что Китай самый самостоятельный игрок в мировой геополитике, потому не оглядывается на мнение других государств.

«Заметьте, что им при этом глубоко наплевать, что по этому поводу подумает «мировое сообщество», приняли решение и ввели его в действие. Потому что думают о своём народе, а не о том, как о них подумают на Западе, чтобы потом выудить какие-нибудь коврижки», — считает Sergei R.

«Это, чтобы не было ЛГБТ-пропаганды и другой ерунды, а то может кому-нибудь это и понравиться. Там чётко следят за подобными аморальными настроениями, транслирующимися со стороны Запада», — указывает Valentina S.

U.S. Marine Corps Китайские солдаты

Ряд пользователей уверен, что Китай движется в правильном направлении и вскоре он станет первой страной на планете, благодаря не только сильнейшей экономике, но и идеологии и нравственности китайского народа.

«Китай на сталинский манер начал битву с западными ценностями, преподносимыми как общечеловеческие. Скорее бы заработал в полную мощь Шёлковый путь. Через китайские товары, может быть, наших обывателей, погрязших в потребительстве, принудят принять передовую общественную организацию. Эдакий метод через пряник. Коммунистическая колонизация отсталых в организации своего общежития народов и стран», — поделился своим мнением Rustam S.

Напомним, 3 сентября Госуправление по делам радио и телевидения КНР сообщило, что власти Китая запретили появление на телевидении «женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики», а также потребовали не допускать популяризации показного наслаждения жизнью, сплетен и скандалов, вульгарных интернет-знаменитостей, а также негативных явлений, притягивающих массовое внимание.