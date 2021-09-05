Важнейшие события начинают происходить в китайско-американских отношениях, и разворачиваются они отнюдь не в пользу США. Когда в конце мая президент Джо Байден на фоне поднятой его же подручными кампании по «искусственному», якобы «уханьскому» происхождению коронавируса, поручил ЦРУ изучить этот вопрос, дав вновь назначенному шефом этого заплечного ведомства Уильяму Бернсу на все про всё три месяца, расчет предположительно был такой. Закончится лето, мир начнет плавно вкатываться в «новый политический сезон», и тут Лэнгли обнародует антикитайские выводы. Которые, во-первых, создадут для этого сезона «долгоиграющий» информационный фон, а во-вторых, послужат властям США поводом к дальнейшему ужесточению конфронтационного курса в условиях, когда мировое общественное мнение будет на их стороне. Повторим: таков, по-видимому, был расчет. Но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», в первый из которых Байден со своей прямолинейностью и угодил. Китаист Андрей Девятов, рассуждая о восточной мудрости, недалек от истины, когда утверждает, что в отличие от американской элиты, особенно идеологически зашоренных демократов, со времен Бжезинского сражающейся на «шахматной доске», китайские элиты играют в другую игру — го. Потому всё чаще и переигрывают своих западных визави, несмотря на сохраняющуюся пока ограниченность опыта «больших игр». Учатся быстро и хорошо.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как развивались события в действительности? В конце августа экспертную общественность шокировали торжества по случаю 70-летия воссоединения с Китаем Тибета, нынешнего ТАР — Тибетского автономного района КНР (1951 г.). Делегацию центра на них возглавил член Посткома Политбюро ЦК КПК Ван Ян, занимающий ныне пост председателя Всекитайского комитета (ВК) НПКСК — Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), выходец из комсомольской группы, которую эксперты привыкли противопоставлять Си Цзиньпину. Случилось это как раз на излете этого трехмесячного срока. И трудно не согласиться с другим китаистом Николаем Вавиловым в том, что «шахматисты» в Вашингтоне прочитали его однозначно: «в Китае-де грядут перемены», и «наш нажим дал результат». А потому не надо «пережимать», и ситуацию следует «отпустить». Вот и отпустили. Смягчили выводы варианта, представленного Байдену, написав примерно так: «Откуда взялся вирус — непонятно, однозначно утверждать не можем» (прямо списано с эпического пушкинского отчета по саранче: «Прилетела, все съела и улетела»). Слово — не воробей. И пусть вылетело оно «на радостях» от сладко щемящей душу надежды на смену власти в Пекине, обратно теперь его не загонишь. А Байден этим словом так вообще лишен всякого маневра, ибо начни он действовать сейчас вразрез с выводами своих спецслужб, его просто не поймут, а в ЦРУ еще и обидятся, решив, что их «подставляют». Особенно сейчас, если вспомнить, чем закончилась карьера предшественницы Бернса Джины Хаспел, которая окопалась на франкфуртском спецузле связи во время президентских выборов, где была поймана посланным из Вашингтона спецназом, от которого лично отстреливалась, за фальсификацией итогов голосования в пользу Байдена. И против действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа, то есть своего прямого начальника. Новый скандальный сюжет ни «рыцарям плаща и кинжала», ни Белому дому явно не нужен.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Что начало происходить, как только выводы цэрэушного доклада увидели свет? Казалось бы, считали в Вашингтоне, Китай должен воспринять их с удовлетворением, ведь прямых обвинений не последовало, и дальше тему не развивать. Однако в Пекине поступают с точностью до наоборот. В конце августа происходит цепь событий следующей последовательности:

— 26 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявляет о порочности подхода, при котором вместо научной общественности, поиском «концов» эпидемии занимаются спецслужбы; Вашингтону предъявляется официальное требование допустить компетентное международное расследование деятельности закрытых лабораторий Пентагона в Форт-Детрике, штат Мэриленд, и в университете штата Северная Каролина. Жесткой критике заодно подвергается американский чиновник ВОЗ Майкл Райан, который в ответ попытался поискать «противоречия» между этими требованиями и китайской приверженностью версии «естественного происхождения» вируса;

— 27 августа в авторитетном британском журнале Nature появляется статья десяти ведущих экспертов ВОЗ, которые, рассказав о двух своих миссиях в Ухане, подчеркнули, что не отыскали никаких утечек из лаборатории в местном университете. И после этого обратились к ученым всего мира с призывом предоставить, если у кого есть, подтверждения «искусственности» вируса. Мы ничего на это не получили, заявили эксперты, попутно акцентировав, что Китай полностью делился данными с другими странами, и сотрудничество с Пекином продолжается;

— 30 августа замглавы МИД Ма Чжаосюй делает по докладу ЦРУ специальное заявление, в котором называет его политическим и лживым, с ненадежными и ненаучными выводами. Кроме этого, он еще раз подчеркивает, что в вопросе о происхождении коронавируса должно происходить сотрудничество ученых, а не манипуляции спецслужб, и последнее доказывает политизацию вопроса. Далее идет напоминание, что ВОЗ работала в Китае дважды, а в США — ни разу, и американская сторона игнорирует призывы международной общественности, в том числе 80-ти стран, трех сотен политических партий, а также 25 млн пользователей только китайского сегмента Интернета прояснить, наконец, что именно происходит в Форт-Детрике и еще двухстах американских биологических лабораториях по всему миру;

U.S. Army Форт-Детрик

— на следующий день, 1 сентября, постпрпед Китая при женевском офисе ООН Чэнь Сюй отправляет письмо директору ВОЗ, в котором, подчеркивая, что спекуляции вокруг уханьской лаборатории являются конъюнктурными и неправдоподобными, по пунктам раскрывает причину интереса мировой общественности к американским лабораториям. В Форт-Детрике функционирует армейский медицинский НИИ инфекционных заболеваний, в структуре которого, пока не была закрыта из-за нарушений по итогам проверки, действовала лаборатория, хранившая у себя штаммы всех основных инфекционных заболеваний — от чумы до лихорадки Эбола и профессионально специализировавшаяся на манипуляциях с коронавирусами. После ее закрытия вокруг Форт-Детрика были зафиксированы многочисленные очаги респираторных инфекций, включая «болезнь электронных сигарет», по симптомам очень похожую на коронавирус; отдельного внимания, по мнению китайского дипломата, заслуживает так называемая «сезонная» эпидемия гриппа, которая осенью-зимой 2020−2021 года охватила до 50 млн человек;

— в тот же день с соответствующей статьей в «АиФ» выступил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, обративший внимание на то, что так называемые «исследования происхождения коронавируса» с подачи американской стороны превратились в политическую манипуляцию. Как раз к годовщине Дня Победы над Японией, дипломат напомнил о японских экспериментах с биологическим оружием, которые неотделимы от преступлений печально известного опытами над людьми «Отряда 731». Все разработки этих военных преступников, как и многие — немецкие, после войны оказались в распоряжении американцев; в данном конкретном случае — того самого Форта-Детрик. Посол настоятельно призывает ВОЗ откликнуться на те самые обращения в ООН 80 стран и еще 20 территорий с призывом провести тщательное, объективное и непредвзятое расследование.

Ru.china-embassy.org Чжан Ханьхуэй

В дополнение к заявлениям китайской дипломатией была представлена справка, касающаяся деятельности команды эпидемиолога Ральфа Барика из северокаролинского университета, лаборатория которого после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году занималась конструированием коронавирусов, «усиливая их функции», о чем регулярно отчитывалась в научных статьях. Вся эта информация будет неполной, если не вспомнить о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Владимира Путина, который состоялся 25 августа, то есть в канун начала активных действий китайской стороны. Обсуждая вирусную тему, китайский лидер, по официальным отчетам, говорил о взаимодействии в разработке и производстве вакцин, а российский жестко и однозначно высказался против политизации вирусной темы. Иначе говоря, китайское информационное контрнаступление на американские позиции развивалось по классическим канонам лучших образцов военного искусства. Сдержав натиск противника, и заручившись поддержкой союзников, измотать и остановить вражеское наступление упорной обороной, после чего силами резерва нанести ослабленной противной группировке неожиданный фланговый контрудар, к которому та явно не готова. Соединив эти рассуждения с темой Ван Яна и предстоящего XX съезда КПК, не будет преувеличением предположить, что США клюнули на отвлекающий маневр, купившись на информационные утечки об «обострении» внутриполитической борьбы в КНР. И об оппозиционной «ковид-атаке» на позиции власти, якобы вынудившие последнюю искать компромиссы. Самое любопытное: из Гонконга буквально на днях пришла новость о привлечении к ответственности последнего из бывших оппозиционных депутатов-сепаратистов, раздувавших беспорядки. Уже и выходцы из анклава, которые работают в самих США, начинают анализировать причины оглушительных провалов Вашингтона во внешней политике, давая американской же политике на китайском направлении самые нелицеприятные оценки. Американский же официоз тем временем мертвой хваткой вцепился в надежды, связанные с нюансами внутрипартийной ситуации в КПК, фактура которых большей частью заимствована из гонконгских же «прозападных» СМИ. Святая наивность!

Palácio do Planalto Ван Ян

Пару слов о взаимосвязи в этой «большой игре» российской и китайской позиций. Нет более надежного доказательства искусственности — нет, не вируса, а самой эпидемиологической темы, о которой в Китае давно уже говорят как о «политическом вирусе», который стократ опаснее «ужасного» болезнетворного «ковидла», чем нюанс «рыбного дела» между нашими странами. Не секрет, что именно Вашингтон через определенные круги недовольных сближением наших двух стран, а такие в китайской элите есть, осуществил провокационный вброс о якобы «российском» происхождении вируса, попавшего в Ухань в замороженных упаковках морепродуктов из нашей страны. Кулуарно американские последователи Оси Бендера предлагали оппонентам Си Цзиньпина договориться за счет России, а затем, обвинив в связях с Россией самого Си, поменять ситуацию в свою пользу. С кем уж работали американские комбинаторы в Китае — отдельный вопрос, но очень похоже, что сюжет, как сейчас выясняется, скорее всего развивался по известной песне Владимира Высоцкого про шпионов: «Враг не ведал, дурачина, / Что тот, кому все поручил он / Был чекист, майор разведки / И прекрасный семьянин!».

Что сегодня? Никто из тех, кто ассоциируется с китайским комсомолом, в отличие от прошлых лет, во Владивосток, на Восточный экономический форум, не приехал. Зато с интереснейшей, очень содержательной и перспективной для двусторонних отношений информацией, пусть и в видеоформате, выступил Си Цзиньпин. Авторам сфабрикованного «рыбного дела», рассчитанного на подрыв отношений с Россией, китайский лидер противопоставил совместное преодоление коронакризиса, а также широкое взаимодействие в сфере высоких технологий, дальнейшую интеграцию проектов ЕАЭС и «Пояса и пути». И невооруженным глазом видно, что важнейшей ее составляющей станет совместное участие в восстановлении Афганистана, откуда только что выгнали американских оккупантов. Эта страна — естественное соединительное звено как Китая с Ираном, так России с Индией и Пакистаном; поэтому как только обстановку там удастся стабилизировать, на наш взгляд, очень не исключено вхождение этой страны в ШОС. Показательно: не успел Си Цзиньпин произнести свою владивостокскую речь, как СМИ взорвались целым веером перспективных экономических проектов — от расширения потенциала «Силы Сибири» до запуска строительства совместного аэробуса CR-929, который в ближайшие годы может существенно потеснить продукцию Boeing и Airbas на мировых рынках. Отдельного внимания заслуживают планы доведения двустороннего товарооборота Китая с Россией до 200 млрд долларов уже к 2024 году, а также внутренняя инициатива Си Цзиньпина об учреждении еще одной, Пекинской фондовой биржи, призванной компенсировать те самые экономические проблемы, с которыми Китай столкнулся в результате дискриминационных мер, нагнетаемых США в русле глобальной «ковид-истерии».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

И еще об одном ярком штрихе, который, как вишенка на торте, венчает провал крупномасштабной американской ковид-провокации против Китая и России. Что-то не слышно из Вашингтона грохота литавров по поводу прошедшего как-то незаметно трехдневного пребывания в Китае вашингтонского засланца Джона Керри, который в статусе спецпосланника президента США по вопросам климата вел переговоры в Тяньцзине с китайским коллегой Се Чжэньхуа. «Пекин отверг призывы сделать больше публичных обещаний по изменению климата перед саммитом ООН по климату в Глазго в ноябре, — с тоской в формулировках сообщает не лишенная связей с олигархами гонконгская South China Morning Post (речь идет о 26-й конференции сторон РКИК — Рамочной конвенции об изменении климата. — В. П.). — У Китая уже есть свои планы и дорожная карта для достижения своих климатических целей». Керри, который на долгом пути через океан явно рассчитывал на аудиенцию у Си Цзиньпина, за рамками переговоров со своими визави удостоился лишь онлайн общения с главой МИД Ван И и руководителем международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи. Это, безусловно, высокий, но не высший уровень, с которого обычно сообщают об успехе; следовательно, Керри получил от ворот поворот, уехал ни с чем и еще, вопреки статусу «политического тяжеловеса», получил болезненный щелчок по носу своей репутации. И тем интереснее будет в Глазго. Большой, как говорится, привет нашим «зеленым» махинаторам либерального блока, страшилками из которого российскую общественность и бизнес-сообщество взял моду в последнее время пичкать Анатолий Чубайс.

Спросят: американцы что, разучились работать? Нет, не разучились, разумеется. Вот только безнаказанность, влекущая за собой безответственность, развращает. А абсолютная безнаказанность в статусе «мирового гегемона», к которому в США привыкали последнюю треть века, и развращает абсолютно. На психологическом уровне в Вашингтоне привыкли, что «прокатит» даже «шитое белыми нитками», ибо заметив эту несуразицу, побоятся указывать не неподобающий цвет ниток. Вот и не выходят из пресловутой «зоны комфорта». Тем более для них в новинку, что против них рискнут — и возьмутся играть, как говорится, конкретно. Отсюда и серия болезненных внешнеполитических провалов, разрушающая представления о Байдене как опытном дипломате, знатоке международных отношений. Эксперты предрекают, что с серьезными проблемами Россия и Китай будут сталкиваться еще как минимум три года, до окончания полномочий Байдена. Поправим их: все будет ясно гораздо раньше, на промежуточных выборах будущего года, которые пройдут примерно в то же время, что и XX съезд КПК. Так что в Белом доме, если с такой интенсивностью, как сейчас, будут совать свой «гриппозный» нос в чужой огород, рискуют пропустить момент, когда загорится под собственной задницей.