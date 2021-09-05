Информация о том, что в Подмосковье приступили к строительству населённого пункта, требования к проживанию в котором очень схожи с религиозными нормами ислама, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 сентября в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульманин

«Некоторые люди просто хотят объединяться по интересам, чтобы никто не пил, не курил, не мусорил и всё! А тему-то как раздули! Ещё и религию сюда приплели, чтобы вызвать негатив. Не понимаю, откуда вообще негатив, вы живёте в многоконфессиональной стране!» — указывает Jamilya R.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего удивительного в том, чтобы желать жить в одном месте с теми, кто ближе тебе по религиозным предпочтениям. Другие отмечают, что граждане недовольны только лишь тем, что в посёлке будут жить люди, исповедующие исключительно ислам.

Дарья Драй ИА REGNUM Намаз

«Интересно, а если подобное поселение соберутся организовать православные, все комментаторы также с пеной у рта будут доказывать, что Россия — светское государство?» — задаётся вопросом Алёна П.

«Когда-то считалось, что Россия — светское государство и никакая религия не является здесь, не имеет силы. Вот создали посёлок, где не курят и алкоголь не пьют и сразу началось. Сначала региональные власти обеспокоились тем, как управлять людьми, которые не пьют. Они же думать начнут!» — подозревает Станислав Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные населённые пункты могут стать со временем источником террористической угрозы.

«Для проживания в стране необходимо соответствовать Конституции, основным законам, которые обязаны исполнять все граждане России. Мы уже видели ваххабитов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сейчас видим «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), замечания по поводу одежды и расхваливание одной из религий. Когда-то Афганистан был светским государством, и никого не удивляли девушки без платков и паранджи. Во что всё там превратилось сейчас?! И ещё странность: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татария почему-то не интересуют жителей данного посёлка?! Надо ближе к сердцу России?!» — задаётся вопросами Людмила В.

Часть людей считает, что вся проблема в том, что, пытаясь огородиться от других, жители данного поселения только лишь пугают всех окружающих.

«Люди боятся чуждого. Многие мусульмане, скорее всего, наоборот порадуются, что жителей этого посёлка удалось сделать что-то интересное для себя, другие же видят в этом угрозу: мало ли там кто-нибудь что-нибудь задумает», — отмечает Иван Е.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульманин

Ряд пользователей указывает на то, что в других странах есть обратная ситуация: исповедующие христианство жители проживают на специально отведённой для этого территории.

«В Азербайджане есть прекрасное село Ивановка. Там живут русские старообрядцы. У них свои правила и нравы. Народ и государство всячески их поддерживают, и нет никакого гетто», — поделился Урфан Г.

Нашлись и те, кто уверены, что поднявший шум вокруг этого поселения является рекламой для тех, кто ищет подобные населённые пункты для проживания.

«Крутую рекламу придумали для далекого от Москвы посёлка. Зачётный маркетинг. По всем каналам крутят теперь это. Посёлок в скором времени наводнят желающие приобщится к местным жителям в их стремлении огородиться от внешнего мира», — считает Василиса В.

Напомним, 3 сентября в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в Подмосковье приступили к строительству населённого пункта, требования к проживанию в котором очень схожи с религиозными нормами ислама.