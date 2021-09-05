Видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолёта, который должен был вылететь из Москвы в Анталью, из-за якобы нежелания надевать защитную маску, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Marco Verch Самолёт и маска

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"Ещё одна сумасшедшая! Как она вообще додумалась лететь на самолёте, если всем известно, что там все обязаны лететь в маске. Правило такое для всех. А она себя что, особенной возомнила. Неудивительно, что всё закончилось полицией. Туда этой даме и дорога. Ещё за сопротивление правоохранителям добавят», — отмечает Пётр Б.

Многие пользователи осудили женщину, которая, по их мнению, обязана была надеть маску, как это сделали и другие пассажиры. В итоге она добилась лишь конфликта и задержки рейса, принеся другим гражданам сплошное неудобство.

«А зачем так? Не трудно же просто надеть маску! И что в итоге? Не только испортила отпуск, но и устроила конфликт на глазах у всех пассажиров. Стоило оно того?» — задаётся вопросом Марина А.

Roger Schultz Пассажиры в масках на борту самолёта

Некоторые комментаторы отмечают, что издеваться над женщиной, которая не посчитала нужным вовремя надеть маску, нельзя.

«Вы прочли причину, по которой женщину вывели из самолёта? Если она обосновывала вред ношения маски во время полёта, то поддерживать подобные действия властей и смеяться над женщиной — это как минимум глупо», — считает Василий Г.

Часть людей считает, что ситуация с необходимостью постоянно надевать защитную маску выглядит уже абсурдной и некоторых граждан это может провоцировать на конфликт.

«Как же вы все достали со своими масками! На ребёнка двух лет додумались напяливать свой намордник! А он ведь его снимает не потому, что не верит в коронавирус, а потому, что не понимает, на кой чёрт это надо и почему ему приходится тяжело дышать», — указывает Ella L.

Ряд пользователей указывает на то, что у женщины могли быть проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей надевать маску по первому требованию бортпроводника.

«Люди аплодируют своей безмозглости. Возможно, что у неё тяжёлая форма астмы или сердечная недостаточность и она будет задыхаться в маске. У неё также могла случиться и неожиданная аллергическая астма. По сути, астма и есть аллергическая. Заламывать руку потенциально больной женщине — это уже чересчур», — поделился своим мнением Василий К.

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Отдельные комментаторы отмечают, что конфликт на борту данного рейса выглядит странным. Граждане уверены, что истинного виновника задержки рейса необходимо установить правоохранительным органам.

«Вы все с чего взяли-то, что её из-за маски выгоняли из самолёта? Она у неё на подбородке висела, судя по видеозаписи. Вполне возможно, что маска тут вообще не причём, просто у дамы с головой что-то не в порядке, раз она решила буянить прямо в самолёте и устроить цирк с конями», — написал Олег Ф.

Напомним, 4 сентября в социальных сетях появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолёта, который должен был вылететь из Москвы в Анталью, из-за якобы нежелания надевать защитную маску.