Заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что «большинство людей предпочитает питать свой мозг не фактами», а сериалами от Netflix или роликами в TikTok, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид Кроненберг. 1983 Канада Перед телевизором

"Разум теряет лишь тот, кто не понимает, что это лишь развлекательные ресурсы. Нельзя воспринимать эти продукты в качестве какого-то источника для формирования мировоззрения», — считает Максим П.

TechCrunch Павел Дуров

Многие пользователи пришли к выводу, что психически здоровые и сформированные личности не станут тратить своё время на низкокачественные продукты по типу Netflix или TikTok, но вот дети, которые ещё не успели впитать в себя правильные примеры, находятся под угрозой.

«Чтобы отличить правду от вымысла, достаточно иметь разум в голове и уметь им пользоваться по назначению. Правду от вымысла даже дошкольники могут отличить. Потому что умеют рассуждать логически. А взрослые зачастую всякую чушь несут и готовы верить всему, что где-то кто-то скажет, но только не тому, что ясно видно, как божий день. Особенно неразумная молодежь», — поделилась своим мнением Элина В.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие ресурсы, как Netflix, занимаются откровенной пропагандой нетрадиционных сексуальных ориентаций, что противоречит ценностям российского общества.

«Согласен с Дуровым. Netflix уже давно удивляет лишь тем, что продвигает свои повесточки, дурманят детям их неокрепшие мозги. Взрослые люди, которые уже успели сформироваться как личности, смотреть такое просто не могут, за редким исключением, конечно», — отмечает Максим П.

Часть людей считает, что соцсети и популярные сериалы вытесняют из внимания детей по-настоящему полезные источники правильной информации, позволяющей им стать взрослыми и самодостаточными гражданами.

Solen Feyissa TikTok

«С детства детей нужно к книгам приучать, тогда им никакие фантастические сериалы голову промыть не смогут. А поскольку там с детства пусто, вот и забивают головы детей, чем попало», — указывает Иван Г.

Ряд пользователей указывает на то, что не только на Западе информационный поток засорён разного рода негативной информацией, но и в Российской Федерации.

«Особенно наши СМИ совсем ни при чём. Излюбленный способ показывать какой-нибудь район гетто в большом городе и говорить, что это все США или Великобритания, Франция, Германия. Любят пугать палаточной бомж-улицей в LA, районом Фили, Атланты, Окленда или районом Бронкса, Гарлема в Нью-Йорке. В нашей стране тоже пытаются сформировать в голове особую реальность, которая не соответствует действительности», — считает Олег Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что общество стало падко на низкокачественную информацию, потому что в нём что-то надломилось.

«Мне кажется, что TikTok и то, что показывает Netflix, всё это является проявлением изменений внутри общества. Если нет спроса, не возникнет предложение. Что-то с людьми происходит нехорошее, что они выбирают самые посредственные продукты», — написал Евгений Ч.

Напомним, 4 сентября основатель Telegram Павел Дуров написал в своём канале в этом мессенджере о том, что «большинство людей предпочитает питать свой мозг не фактами», а сериалами от Netflix или роликами в TikTok.