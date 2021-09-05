4 сентября в Киеве на электронный адрес кол-центра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение об угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua со ссылкой на источник в национальной полиции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На телефон доверия СБУ позвонил неизвестный, представившийся Георгиевым Владимиром Александровичем, и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и админздание Верховной рады», — сообщают журналисты издания.

Уточняется, что мужчина совершал звонок с телефона работницы Киево-Печерской лавры. Георгиев попросил у женщины телефон и позвонил в СБУ. По словам владелицы телефона, мужчина имеет психические отклонения и является бездомным. Его местонахождения на данный момент ей неизвестно, полиция проводит расследование.

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Некоторые списали поступок мужчины на его психическое заболевание. Иные предположили, что это может быть такой ход для поднятия рейтинга Зеленского. Были и те, кто не понимает, кому нужно покушаться на Зеленского. В целом многие восприняли это сообщение несерьезно, усмотрев в нем также и повод для шуток.

«Однозначно «рука Кремля»: совместная операция ФСБ и МВД, а может, и ГРУ», — шутит Пантелеймон З.

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«Опять очередное шоу», — добавила Светлана С.

«Уже таким де*ьмом рейтинг повышает?» — спросила Toma Jane.

«Квартал 95» (студия, одним из основателей которой является Зеленский — М. Р.) во главе с шутом не то ещё выдумают. Осень только начинается. А с ней и осенние обострения…» — пишет Irina S.

«Срочно надо зелёному (Зеленскому — М. Р.) увеличить охрану (ещё сотни три машин и охранников и главное — побольше увеличить з/п», — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Кому оно надо, это несчастье?» — спросил «Ё Моё».

«В пиаре, как и в рекламе, нуждается неликвид», — отметил Igor P.

«Ну, если уже бездомные на Зеленского покушения готовят, то Вова птица высокого полёта. Злодеев изловить и наказать (по-любому «рука Кремля»)», — иронизирует Руслан Х.

«Кому клоун нужен??? Уже не знает, как цену себе поднять…» — пишет Max Tigra.

«Да кому это чудо надо? Уже не знает как хайпануть», — написал Monk Ukraine.

«Какой президент, такие и «покушения», — отреагировал комментирующий под псевдонимом Patria o Muerte.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Гитлер Рейхстаг спалил, чтобы диктатуру ввести, Парашенко моряков на смерть отправил, пришла очередь и Зеленского», — пишет «Клятый Москаль».

«БОМЖ угрожал смертью царю. Какой президент, такие и убийцы», — шутит Oleg K.

«Уже не знают, что придумать. И всё мимо… Ещё больше отвращения и презрения», — добавила Татьяна С.

«Это как Ющенко типа травили», — отметила Елена К.

«Ну всё, сейчас рейтинг устремиться ввысь! Как же, страдалец ты наш!..» — смеется Евгений Владимирович О.

«Седьмое дно пробито, бьемся в восьмое. Теперь давим на жалость. Наверное, прочел первую главу подаренной книги», — пишет Алексий А.

«Покушаются на сильных лидеров, а этот может дальше не лохом прикидываться», — подытожил Сергей Михайлович.

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