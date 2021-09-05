Заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что он хотел бы проехаться на танке по Красной площади в Москве, вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Бернштейн Эммануил Бенционович. Москва, Красная площадь. 1950-е

"Пленным на танках ездить по Красной площади не положено. Только в пешем строю, и сзади непременно должны следовать поливальные машины!» — указывает Автоген П.

Многие пользователи пришли к выводу, что главнокомандующий ВСУ может только лишь пройтись по Красной площади под надзором правоохранителей и по коридору из разгневанных граждан.

«Проехаться, конечно, вряд ли удастся, а вот прогуляться под конвоем — пожалуйста. Такое у нас в России практикуется время от времени», — отмечает Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление представителей Вооружённых сил Украины говорит об их крайне неадекватном состоянии. Иначе бы они задумались о том, что может последовать за их словами.

«Что у этих хуторян в голове? Холодец из свиных потрошков вместо мозга? И эти одноклеточные чем-то там умудряются командовать? Ну, совершенно же неадекватные люди!» — поделился своим мнением Сергей Д.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

Часть людей считает, что украинские военные постепенно сходят с ума от зашкаливающего уровня антироссийской пропаганды. Они, как никто другой, должны понимать, что нападение на Российскую Федерацию превратит их пыль.

«Каким зомбированным быть, чтобы мечтать проехаться по Красной площади страны, у которой самое большое количество наземной техники и танков в мире! Главком, видать, не знает ничего в своей профессии или просто привлекает к себе внимание, чтобы его по головке погладили», — считает Артём И.

Ряд пользователей указывает на то, что горячие головы на Украине могут попытать удачу и всё-таки двинуть свои войска в сторону России. Только стоит учитывать, что в данном случае у Министерства обороны Российской Федерации будут развязаны руки.

«Можно и устроить, кстати. Наши умеют мечты исполнять. Только внимательнее к деталям относятся. Немцы ведь тоже в своё время мечтали парадом по Красной площади пройти. Сталин решил не возражать и реализовал давнюю мечту нацистов — проводил их под конвоем. Пускай украинцы проявят инициативу, и мы обязательно её подхватим», — пишет Александр Ф.

«Это можно считать объявлением войны или ещё нет? Руководству Российской Федерации пора уже что-то предпринимать, иначе подобные умалишённые ведь двинутся в какой-то момент к нашей границе, чтобы проводить свои парады», — беспокоится Иван К.

Нашлись и те, кто отмечают, что состояние Вооружённых сил Украины оставляет желать лучшего, поэтому подобные мечты руководства ВСУ так и останутся мечтами.

«Даже в теории украинские войска не способны добраться до Москвы. Если российские вооружённые силы решат им не мешать, то танки ВСУ заглохнут в Белгородской области. Настолько неподготовленную армию в мире ещё поискать надо», — указывает Евгений У.

Напомним, 4 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в эфире украинского «Пятого канала», отвечая на соответствующий вопрос, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади в Москве.