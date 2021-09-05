В Свердловской области добрую часть уходящей недели обсуждали скандал с одним из педагогов школы №100 Нижнего Тагила. 1 сентября молодой выпускник педагогического колледжа должен был повести вверенный ему класс 2 «А» к знаниям, но… проспал.

Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Утром в День знаний второклассники ждали своего классного руководителя. Не дождались. Спустя некоторое время после окончания торжественных мероприятий молодой человек написал в родительский чат в одном из мессенджеров и признался, что проспал. И, соответственно, получил порцию народного негодования. Без классного руководителя второй класс не остался. Детям назначили другого человека. А от юного педагога руководство школы потребовало объяснений. И тот в своей объяснительной записке указал, что проспал не потому, что засиделся в компьютерной игре, а потому, что почти до утра 1 сентября готовил методические раздаточные материалы. Уснул почти героически — на рабочем месте, и утром ответственного дня не слышал ни будильника, ни телефонных звонков.

Некоторые СМИ поспешили сообщить общественности о том, что после произошедшего педагог был уволен. Но руководство школы решило дать юному дарованию ещё один шанс. Его назначили куратором в группе продлённого дня. Также за ним закрепили наставника.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1е сентября

Отметим, что скандалом с педагогом заинтересовался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В соцсетях он рассказал, что ознакомился с произошедшим и с тем, что разгневанные родители готовы были съесть молодого учителя. Глава региона вступился за педагога.

«Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли», — написал губернатор. Куйвашев также признался, что сам просыпал в школу и институт, а также пару раз опаздывал на работу. И призвал земляков быть добрее друг к другу.

«Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт», — добавил глава области.

На форумах и в соцсетях граждане в основном симпатизируют проспавшему свой час учителю. Тот один из немногих случаев, когда народ и власть едины. Большинство граждан считают, что руководство школы поступило правильно, не уволив его.

«Замучали мальчишку, аж губернатору пришлось вступиться», — негодует Валерия Н. А Анатолий Ф. призвал тех родителей, которые слили» информацию о скандале в Сеть, уделять больше внимания своим детям.

Есть, конечно, и те, кто осудил педагога за то, что тот не позаботился о раздатке заранее. «Это старая российская традиция: делать всё в последний день, а лучше — в последнюю ночь перед важным событием», — написал один из граждан.