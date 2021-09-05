Правительство Польши введет налоговые льготы для трудовых мигрантов, немалая часть которых — трудовые мигранты и предприниматели с Украины. Об этом 4 сентября со ссылкой на аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal сообщает «Телевизионная служба новостей» (ТСН, новостная программа, которая выходит на украинском телеканале «1+1»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Польша

Уточняется, что работники, среди которых немалая часть — граждане Украины, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем граждане Польши. Кроме того, в течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, который был уплачен за предыдущий год.

«Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года», — сообщает Gremi Personal.

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Новость обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей». Многие отметили, что украинская власть, в свою очередь, ужесточает условия жизни украинским гражданам. Многие также добавили, что, по их мнению, еще больше трудоспособных граждан Украины покинут страну и уедут в Польшу.

«Польша создает условия для жизни украинцев, а Украина уничтожает эти условия», — написал Serega P.

«Украинцев заставляют покидать свою землю, для кого готовят эту территорию?» — не понимает Ukrop.

«Предлагаю отдать уже часть Украины Польше, «патриотам» (украинские националисты. — М. Р.) будет проще махать флагом», — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Провести полную декоммунизацию. Разделить Украину. И отдать часть Польше, часть Венгрии, часть Румынии. И часть России», — ответила ему Светлана С.

«И они будут у себя дома работать. И мы спокойно жить будем», — ответила Светлане С. «Белая Ворона».

«Какой позор! После 2014 года в Польше просто невиданный рост экономики. Но это все обещали Украине! [Украинские] «патриоты» все быстро забыли и уехали поднимать польскую экономику», — отметил Wadim K.

«А в нашем государстве только думают новый налог придумать для народа», — добавила Татьяна.

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«["Хорошая»] дружба с Польшей, которая подозрительно похожа на воровство человеческого капитала. Но это же не… [Россия], чего бухтеть на них, правда?» — отреагировал Andrei.

«Это послабление для тех, кто в Польше официально работает. Так стимулируют, чтобы из тени выходили и больше людей ехало работать и на ПМЖ. А у нас втупую хотели содрать денег с тех, кто за бугром работает. Без какой-либо вменяемой мотивации», — написал Илья М.

«Еще миллионов пять уедет! Последний, кто выедет из страны, потушите свет и закройте дверь!» — с сарказмом добавил elkos.

«Что тут сказать? «Слава Украине». Люди выезжают из страны с концами. И Польша — одна из основных таких стран, которая создаёт наилучшие для этого условия», — отреагировал Kristoph N_.

«Польское рабство украинского народа расширяется и улучшается», — пишет Al Lines.

«Люди едут туда зарабатывать деньги. На Украине перспектив никак нет, обдирают на каждом углу», — ответил Женя 57.

«Означает это одно — прощай, немытая… Украина», — с сарказмом добавил Zhuk.

«Через годик-второй и на Украине людей не останется», — пишет Sergey N.

«Может, вернёмся в родную польскую гавань?» — спросил «Николас Кейдж».

«Вероятно, всё к этому и идёт. Но как бы очередного кровопролития не случилось… Скоро вся Украина в Польшу переедет жить… Украина стала страной непригодной для проживания… Разбегается народ со страшной силой…» — ответил ему Геннадий В.

«Украинские работники не платят налоги в Польше. Это обязанность их работодателей. И если польская власть введёт какие-то облегчения в этой области, то это означает, что больше работодателей станут способны такой налог заплатить и власть получит больше денег», — подытожил Александр Р.

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