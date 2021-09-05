Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что во время своего президентства Джо Байден обязательно посетит Украину, так как эта страна «очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США». Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в ходе интервью «РБК-Украина», опубликованном 4 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостеприимная Украина

«Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента в Украину. Убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США», — подчеркнул дипломат.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие обратили внимание на фразу Дмитрия Кулебы о том, что Украина «очень важная» для президента США страна и является «очень важным приоритетом внешней политики США». Многие комментирующие указали на пример Афганистана, который тоже был для США «важным приоритетом внешней политики». Иные указали на то, что для США приоритетом является их государство.

«Так и Афганистан являлся», — написал «Василий Теркин».

«Как он радуется, что он под кем-то! Вот уж радостное рабство…» — отреагировал Кир Анатольевич.

«Для США важным приоритетом являются только США, больше никто и ничто!!! Заблуждения Кулебы приведут к катастрофе!!!» — считает Oleg Y.

mfa.gov.ua Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

«Зарубите себе на носу: важным приоритетом внешней политики США являются США», — также отметил Алексей Д.

«Когда США начинают в какой-либо стране строить демократию, у них всё важно, когда что-то идёт не так, как в большинстве случаев, они просто бегут, перекладывая ответственность на других», — пишет Сергей П.

«Любому дураку ясно, что Украина им до лампочки. Кроме Зеленского, конечно…» — написал Андрей С.

«Странно, что об этом не говорит Госдеп», — добавил Николай П.

«Такой большой мальчик, а верит в сказки!» — отреагировал Arman V.

«Стратегический партнер… Афганистан подтвердит…» — отметила Ирина Т.

«Конечно, посетит, в следующей жизни, ага…» — смеется Светлана С.

«Надо это в конституцию Украины записать!» — написал Александр С.

«Раньше они «знали» только то, что Путин хочет… А теперь уже и то, что является приоритетом для… [американцев]… Ты ж бачыш, яки прозорлыви (видишь, какие прозорливые. — О. П.) эти Кулебы!» — с сарказмом добавил Ivan M.

«Настолько важным, что ни одно СМИ не заметило приезда Зеленского в Америку…» — отметила Елена П.

«Ашраф Гани (президент Афганистана до перехода республики под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — О. П.) тоже так думал», — пишет Егор Беларус.

«Почему Байден такой уставший? Днями и ночами об Украине думает!!! Ещё мову учит!!!» — пошутил Илья Плохойрусский.

«Это как если бы блоха заявила, что она важнейшая часть жизни собаки!..» — подытожил Сергей С.

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Украины также заявил, что Киев рассчитывает на помощь Соединенных Штатов Америки в ускорении евроатлантической интеграции.