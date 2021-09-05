ВВС сообщают, что с приходом осени национальную службу здравоохранения (NHS) Великобритании ожидают несколько сложнейших месяцев. Такое заявление сделано на основе опыта последнего года и текущей статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

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В связи с COVID-19 были введены новые правила, в том числе правила социального дистанцирования, что сократило свободное место в больницах. По всей Великобритании количество койко-мест сократилось на 10%. На данный момент практически 85% мест в больницах занято, потому что национальная служба здравоохранения пытается совмещать лечение пациентов с COVID-19 и с другими заболеваниями. Число очередей на операции и другие лечебные процедуры приближается к отметке в 5,5 млн, это рекордный показатель. Вместе с тем привычные «зимние вирусы» никуда не ушли, и работы много. ВВС предполагают, что вся ситуация может растянуть NHS до предела.

Некоторые пользователи предположили, что систему здравоохранения в Великобритании стоит приватизировать, потому что государство с ней явно не справляется.

«Если она не справится, тогда действительно пришло время её приватизировать. Она явно не функционирует так, как должна, не так ли? По крайней мере, если верить ВВС. Нам, наверное, стоит прекратить поклоняться NHS, будто это безупречная организация, и принять, что, несмотря на свою «замечательность», у неё есть огромные недостатки, которые необходимо исправить», — считает @russ_nicol.

Ряд пользователей считают, что единственное, что поможет NHS, — это спонсирование, выделение больших денег из бюджета, потому что сейчас их сильно не хватает.

«Большая часть недостатков кроется в управлении и микроуправлении, а также во вмешательстве правительства. Времена поменялись, но систему нужно спонсировать», — ответила @A_n_d_r_e_a57.

Часть пользователей посоветовала не волноваться, они уверены что NHS справится, потому что они начали искать пути решения всех проблем еще год назад.

«NHS справились прошлой зимой? Я уверен, что NHS начала планировать зиму 21/22 года еще прошлой зимой, так что мы увидим больше механизмов (стратегий) решения проблем, не переживайте», — написал @Integercode.

«У них было 18 месяцев, чтобы всё продумать. Никаких оправданий», — написал @TonywalkerTony.

В комментариях отметили, что не следует сравнивать эту зиму с прошлой, потому что практически весь прошлый сезон британцы сидели на карантине.

«Прошлый год был другой, потому что не было гриппа, норовируса и других вирусов, с которыми нужно было бороться наравне с COVID-19. Не говоря уже о локдауне, который означал, что все пабы были закрыты, что делало отделение неотложной медицинской помощи значительно тише», — прокомментировал @williamjbrown.

Некоторые комментаторы предположили, что единственной причиной, почему NHS может не справиться в 2021 году, являются ошибки правительства, которое, как всегда, ничего не исправит.

«NHS справлялась со всем, пока у нее были деньги для борьбы. Вопрос в том, будет ли государство спонсировать NHS, чтобы они боролись с той катастрофой, которую оно создало. Ответ «нет», — прокомментировал @dotheface.

Publicdomainpictures.net Скорая помощь. Великобритания

Ряд пользователей не знает, чего ожидать этой зимой, потому что в любой момент может появиться новый вирус или окажется, что вакцинация не помогла.

«NHS необходимо перенастроить для устойчивой борьбы с респираторными вирусами. В этом году огромной проблемой может стать грипп. Мы не знаем, какие штаммы могут быть в этом году, так что вакцины могут быть неэффективными, так что нам нужно готовиться сейчас!» — призвал @Wythen.

В комментариях также отметили, что из-за проблем с управлением вся служба здравоохранения просто выбрасывала деньги на ветер, поэтому сейчас ей необходима реформа.

«NHS в худшем положении. Из-за неумелого управления и выброшенных денег. Все из-за того, что нанимались различные советники с зарплатой в 80 тысяч фунтов в год. Все было ужасно последние два года. Нужна полная трансформация», — считает @Varneyshairline.

Некоторые пользователи отметили, что несправляющаяся служба здравоохранения — это вечная для Великобритании тема.

«NHS всё время борется за существование, ещё с момента создания. Каждый год говорят о том, что NHS не справится, уже на протяжении долгого времени», — напомнил @zXzSWITCHzXz.

Часть пользователей считает, что волноваться из-за COVID-19 не стоит, он побежден, потому что все вакцинировались. Комментаторы думают, что службе здравоохранения пора перейти в обычный режим.

«Да, она справится. Необходимо начать лечить и другие заболевания. Мы все привиты. Все закончилось», — написал @Monty_London.

«Мы справились в прошлом году с непривитым населением, так что в этом году точно справимся, ведь все вакцинированы», — прокомментировал @JasonWMTT.