Заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева о том, что размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

"Вообще-то это верное предложение. В результате тогда меньше 25 тысяч рублей работодатель зарплату не поставит, да и пенсии тогда подрастут», — считает Катерина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что заниматься разглагольствованиями нет смысла, а необходимо реально менять размер минимального прожиточного минимума в России.

«Предложить мало. Надо утвердить! И не забывать, что кроме «кушать», человеку надо и умываться, и чистить зубы, и менять одежду, и передвигаться на общественном транспорте, и много ещё чего, включая коммунальные платежи!» — напоминает Владимир Н.

Duma.gov.ru Николай Арефьев

Некоторые комментаторы удивляются тому, как вообще наши чиновники высчитывают столь низкий размер МРОТ. По мнению граждан, данные цифры никак не соотносятся с тем, сколько реально приходится платить человеку за то, чтобы просто существовать.

«А как высчитывают этот прожиточный минимум? Съём однокомнатной квартиры в среднем уже тысяч 12 в обычном городке. И это ещё без ЖКХ! И снова повторяю вопрос: кто и как считал? Если даже квартиру нельзя снять на эти деньги! А про еду, одежду, деньги на транспорт я вообще молчу», — возмущается Олег Е.

«Кто его считал этот «прожиточный минимум»?! Сегодня без тысячи рублей в продуктовый магазин вообще не стоит и заходить. Цены подскочили на всё. Стройматериалы, металл — в 2−5 раз, продукты питания в 2−3 раза, баллон газа стал стоить 1600 рублей! Предложить — хорошо, но как людям-то жить сегодня?» — задаётся вопросом Поликарп С.

Часть людей отмечает, что только за пределами больших городов возможно выжить на установленный размер МРОТ.

«На 11 653 рубля можно прожить только одному человеку в деревне, питаясь с огорода, донашивая дедовские вещи и собирая в лесу валежник для печки в зиму. В Москве же на эту сумму можно выпить чашечку кофе с пирожным», — указывает Булат Ж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ряд пользователей указывает, что руководству России пора провести в стране радикальные изменения, чтобы граждане по-настоящему стали жить достойно.

«Ну мала сегодня сумма МРОТ! Слишком мала! Неприлично! Видно, как чиновники стараются, чтобы народу копеечка лишняя перепала, но это такая уже унизительная помощь, которую лучше уже и не оказывать. Сделайте жизнь людей реально лучше, перестаньте заниматься этой идиотской бухгалтерией!» — обращается Арсений К.

«Тут не предлагать надо, а кардинально улучшать условия жизни! Чинуши же не понимают, чем сытней народ, тем богаче мошна! Но перекармливать народ не надо, надо помнить, чем кончился великий Рим», — отмечает Руслан С.

Напомним, 4 сентября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил в беседе с «Ura.ru», что размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей.