Жители Челябинска активно обсуждают очередной скандал в общественном транспорте. Пожилого пассажира вытолкали из автобуса после того, как он попросил кондуктора надеть маску.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса

По словам очевидцев, гражданин был в маске. Вежливо, но твёрдо он сказал кондуктору, что оплатит проезд только после того, как та наденет свою маску. После этого водитель набросился на него и выкинул из автобуса.

Женщина, снявшая нападение на человека на видео, рассказала изданию 74.ru, что только она одна из всех пассажиров возмутилась произошедшим. «Да, он пошёл на принцип, но ведь он был прав», — заявила гражданка журналистам.

Автобус маршрута №64 принадлежит предприятию «Общественный городской транспорт», соучредителями которого являются структуры администрации Челябинска. По факту инцидента идёт проверка. На предприятии уже заявили журналистам, что со стороны пострадавшего, возможно, провокация. Об этом якобы сообщили руководству кондуктор и водитель. Что они посчитали провокацией? Просьбу надеть маску на нос?

Инцидент активно обсуждают пользователи форумов и соцсетей. В основном, они поддержали сознательного гражданина. Виктор Н. обратил внимание на то, что раньше из транспорта выгоняли, если у пассажира не было маски. «А сейчас если у кондуктора нет маски, всё равно выгоняют тебя…» — посетовал уралец.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса

Михаил П. осуждающе высказался по поводу водителя. «Герой, со стариком бодается…», — сыронизировал мужчина. А Ольга Л. ответила ему: «Михаил, точно такие герои по жизни под нарами кукарекают». Намёк, думаю, более чем понятен.

«Деду двинуть? Герой, красавчик!» — написал Макс А. А Ольга К. заметила: «Они же только на пожилых могут прыгать».

Вероника М. в свою очередь осудила тех пассажиров, которые не заступились за мужчину. Максим П. ей ответил: «Вероника, кто заступаться будет? Мальчики с мелированием?«

Есть, конечно, и те, кто не на стороне пожилого пассажира. Некая Ирина не оправдывает водителя, но недоумевает, кем себя возомнил пострадавший. «Он кто такой вообще? Как кондуктору всю смену в маске находиться?» — пожалела она сотрудницу общественного транспорта.

Гарик Г. со своей стороны признал, что находиться всю смену в маске действительно сложно. «Но она могла продать билет и тут же её снять. Конфликт был бы исчерпан», — считает челябинец.

Гражданин также добавил, что сейчас как раз находится в больнице с COVID-19. И, по его словам, там безмасочники уже жалеют о том, что не носили защитные маски в общественных местах.

«Лежу в ковидном госпитале и спрашиваю: где ваша бравада, господа безмасочники. В ответ только молчание и кислородные пузырьки булькают», — написал Гарик. И добавил: «Попав сюда, понимаешь, что хоть что бы надел, только не болеть так».

Некоторые граждане пожаловались в комментариях на то, что им тоже доставалось от водителей и кондукторов из-за просьб надеть маски. Пострадали даже клиенты такси. «Есть дебилы-водилы… увы», — пишет Юлия Л.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники муниципальной инспекции во время рейда по проверке масочного режима

Максим П. заметил, что в общественном транспорте очень многие пассажиры либо вообще без масок, либо не носят их как положено. «Проезд он, видите ли, кондуктору без маски оплачивать не хочет. А вот ехать в одном автобусе с 90% пассажиров без масок ему нормально», — осуждающе высказался гражданин.

Владимир Ф. в свою очередь написал: «Так теперь у нас АНТИмасочный режим? Желающих надевать маску выкидывают?» А Евгений А. потребовал уволить водителя автобуса.

Тема ношения масок в общественных местах уже, наверное, сильно избита. И случаями нападения на масочных пассажиров уже мало кого можно удивить. Видимо, масочники и безмасочники уже сделали свой выбор, и большинство из них не переубедить. Но всё же ситуация с распространением коронавируса, хоть вроде бы и улучшается, но всё равно остаётся сложной. Только в России, по официальным данным, от COVID-19 ежедневно умирают сотни людей. В Челябинской области — более 20. Возможно, кого-то из них заразили те самые безмасочники, которые вбили себе в голову, что коронавирус якобы не опасен. Отнюдь. Опасен. Что и показывает ситуация с ним в России и мире. Кстати, некоторые специалисты уже ждут четвёртую волну коронавируса. Переживём?