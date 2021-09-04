Заявление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о том, что на первый этап создания нового города Спутник у Владивостока потребуется порядка 100 миллиардов рублей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

"Удачи! Лучше новый город, чем очередной торговый центр или церковь. Стройте для людей нужное! История запомнит всё! Всё окупится!» — обращается Марина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что строить город надо, невзирая на те затраты и риски, которые сопутствуют такой смелой инициативе. Появление нового населённого пункта, в котором будут жить граждане России, стоит любых денег, пишут граждане.

«Да, всё правильно. Давно пора строить города. В России всегда воровали и будут воровать, и всегда была куча недовольных и царём, и партией коммунистов, и нынешней властью, но, несмотря на это всё, нужно развивать Россию. Нельзя оглядываться на издержки, когда речь идёт о новых городах», — считает Валерий К.

Николай Тасоев ИА Красная Владивосток

Некоторые комментаторы отмечают, что выбор места появления нового города выглядит странным. Граждане пишут, что более логичным местом появления нового населённого пункта могли бы стать окрестности Хабаровска.

«Идея правильная, но почему этот город строят рядом с Владивостоком, а не рядом с Хабаровском? Хабаровск больше по числу жителей. Нерационально строить рядом с Владивостоком, похоже на распил денег или маркетинговый ход перед политическими переменами в России», — написал Денис М.

Часть людей считает, что строительство подобного города является просто невероятной идеей, которая вряд ли сможет быть реализована в условиях современной России.

«Это полная утопия в современной России. Проект не будет реализован. Более того, сроки обязательно затянут, а бюджет, как всегда, выйдет за установленные пределы. Не будет этот город построен так просто, как об этом говорят», — указывает Егор Б.

Government.ru Александр Чекунков

Ряд пользователей указывает на то, что строительство нового города будет сопряжено с коррупцией. На данной стройке попытается нажиться множество казнокрадов, пишут люди.

«Городов у нас и так много, лучше в них вложить сотни миллиардов, чем в эту ерунду. Это очередное выкачивание денег. В старых городах всё уже поделено, а вот в новых можно занять хорошее место новому поколению казнокрадов!» — поделился своим мнением Алексей Г.

Нашлись и те, кто отмечает, что России не настолько нужны новые города — миллионники, сколько просто множество небольших городов, которые бы расположились на всей территории нашей необъятной Родины.

«Смысл шпиговать Россию миллионниками? У нас огромная территория! Зачем нам муравейники, сосредоточенные в одном месте? Лучше уж построить четыре города по 250 000 с инфраструктурой в незаселённых местах и переселить туда жителей маленьких умирающих населённых пунктов в бесплатное социальное жилье. И людям польза, и территория будет освоена», — отмечает Анна Ш.

Напомним, 4 сентября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме о том, что на первый этап создания нового города Спутник у Владивостока потребуется порядка 100 миллиардов рублей.