Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «снявшейся с крючка Минских соглашений» Украине активно комментируют в социальных сетях и мессенджерах. Особенно много рассуждений опубликовано в телеграм-чате представителя российского МИД Марии Захаровой после того, как она привела анекдотичные строчки («Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет) и призналась: «Арестович, говорите ещё — Вас люблю ушами».

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"Ничего. Долго этот фашистский режим существовать не может. Когда-то закончится. Скорее бы. Основание у него никакое. На песке», — заметил Влад.

«Это точно, снятие с крючка осуществилось рыбаком», — поддержал Иван С.

«Да он и молчком чушь несет», — считает Татьяна Влади.

«Матерь Божья! Кто руководит страной?!. Это ж… Слов нет», — негодует Элизбар Лебедев.

«Не государство, а команда КВН «Украина»!» — считает Алекс.

«Что ни день, то цирк на Украине», — соглашается Кирилл.

«Ну это же частное мнение. На самом деле, официальная позиция Киева — нести чушь и не делать ничего в отношении Минских соглашений. Ну… Так будет сказано», — замечает Николас. «Этот крючок заглотишь, с него не соскочишь!» — шутит Максим.

«Страна неиссякающего идиотизма», — считает Сергей Казаков.

«Арестович — артист. В Ютубе видео есть, когда «Квартал 95» Баскова разыгрывал, Арестович играл «человека из спецслужб». И сейчас его же играет. Дайте ему цветы, и он начнет кланяться, вот увидите», — иронизирует Дмитрий.

«Ну слава Богу… Когда-то в далеком декабре 1943-го мы уже освобождали Киев от фашистов. Придется повторить. Арестович разрешил», — отмечает еще один участник дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского «извивается как может» в попытках перевернуть Минские договоренности и их нельзя «спускать с крючка».

О том, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил после визита в США украинского президента Владимира Зеленского.

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений… Это огромное наше достижение, прорывное», — заявил Арестович.

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