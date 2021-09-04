В связи с дефицитом водителей грузовых автомобилей в Великобритании могут подняться цены на продукты, об этом эксперты заявили ВВС. Управляющий директор Woods Foodservice Даррен Лаббетт сказал, что его производство встречает «идеальный шторм» неблагоприятных эффектов. Причиной для подобных явлений оптовики называют Brexit, на который наложились последствия COVID-19. «Пандемия пошла на спад, спрос взлетел до небес, а рабочей силы нет», — жалуются управляющие.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Некоторые пользователи вспомнили о том, что правительство обещало снижение цен после выхода из ЕС, но их обещания в очередной раз не исполнились.

«Нет. Brexit должен был сделать продукты дешевле», — написал @A_n_d_r_e_a57.

В комментариях отметили, что цены должны были стать выше, при этом решился бы ряд других проблем, что принесло бы пользу фермерам, но так тоже не случилось.

«В моём понимании цены на продукты должны были повыситься, если мы голосовали за Brexit, и это было бы хорошо для зарплат, фермеров, сокращения мусора и борьбы с ожирением», — прокомментировала @Alison02315173.

«Обсуждалось, что мы вновь обретём контроль на рыбной ловлей. Но мы тут. Для наших бедных фермеров Brexit означает, что урожай сгниет на поле. Для распределителей — дефицит водителей грузовых автомобилей и проблемы с поставками в магазинах. Не совсем то, что нам обещали. Еда никогда не стала бы дешевле», — считает @GarrickLodge.

Часть пользователей в качестве единственной причины проблем в Великобритании видят Brexit и винят во всех катастрофах, начиная от сделки с Австралией и заканчивая нехваткой водителей, всех тех, кто за него голосовал.

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»Brexit равно дефицит водителей грузовиков. Дефицит водителей грузовиков равен более высоким ценам на продукты. Brexit равен повышению цен на продукты. Поздравляю сторонников Brexit!» — отметил @georgemstanton.

Ряд комментаторов считает, что цены на еду необходимо повысить, таким образом решится проблема ожирения. Некоторые из них предполагают, что часть денег пойдёт к поставщикам и дефицит товаров прекратится.

«Нам нужны более высокие цены на продукты и меньшие цены на жилье. Я сомневаюсь, что британские фермеры хотели, чтобы цены на товары оставались низкими. Молочная продукция сейчас вообще является индустрией, которая приносит лишь убытки в Великобритании. Также у нас есть проблема ожирения, которая провоцируется бесконечными поставками дешевой еды», — добавила @Alison02315173.

Skullman Водитель автомобиля

«Еда всё равно слишком дешёвая. Супермаркеты могли бы платить поставщикам честную цену, поставщики платили бы большие зарплаты и так всё решится», — считает @kegsy1963.

Не все комментаторы согласны с этим мнением, потому что многие британцы живут за чертой бедности.

«Более высокие цены на продукты? У нас достаточно людей, которым нужны продовольственные наборы», — отметил @Djon_Ma.

Комментаторы отметили, что со стороны правительства по этому поводу вообще ничего не говорят, будто никакого дефицита в стране нет.

«А правительство будет что-то делать по этому поводу?» — поинтересовался @JohnnyLikesThis.

«Конечно, ведь у нас нет ни дефицита водителей, ни проблем с поставками, и супермаркеты не повысят из-за этого цены. А ещё Земля плоская», — написал @IsoTupe.

«А у нас разве нет премьер-министра Бориса Джонсона, который может всё это остановить? Нет ли? Нет ли», — написал @FOLLOWTHEMONK.

Пользователи написали, что в дефиците водителей и других профессий виноваты сами британцы, потому что они сами себя настраивают на то, что это низкооплачиваемые и плохие профессии.

«Послушайте, может быть, если бы общество не вешало ярлыки на профессии, вроде низкого класса, низкой квалификации, нежелательности, а компании платили бы больше и предоставляли настоящие перерывы, больше людей захотели бы стать водителем?» — спросил @afcj21.

В комментариях призвали правительство вмешаться и наконец обратить внимание на проблему с водителями.

«Правительству нужно вступить в дело и помочь снизить давление на поставщиков. Может уменьшить дефицит водителей с помощью быстрых схем трудоустройства или предоставления трехмесячной премии водителям, ушедшим на пенсию, чтобы их вернуть», — предложил @samjrafemikhe.

Некоторые пользователи написали, что они уже заметили повышение цен в магазинах одной из крупнейших сетей Tesco.

«Tesco уже взвинтили цены на 10 процентов на всё за последние несколько месяцев», — прокомментировал @xyroplex.

Напомним, ранее пользователи уже сообщали о том, что в магазинах нет ряда товаров, а некоторые компании заявляли о сбоях в поставках. Например, представители компании McDonald’s заявили, что в их ресторанах в Англии, Шотландии и Уэльсе закончились молочные коктейли и бутилированные напитки.

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