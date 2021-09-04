Украина могла бы «шантажировать» гарантов Будапештского меморандума (речь о России, Великобритании и США — О. П.) выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом 3 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Шантаж

Отметим, Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

«Самое важное в том, что Зеленский привез [из поездки в США]… мы на семь лет продлили наше членство в Соглашении о нераспространении ядерного оружия… Это единственный инструмент, которым мы могли реально шантажировать наших гарантов Будапештского меморандума… Шантажировать [тем], что если мы выходим из этого Соглашения… то рушится вообще вся конструкция мира… У нас был единственный козырный туз… это вот этот договор… Это единственный наш аргумент, которым мы могли серьезно дипломатически играть…» — сказал эксперт.

Заявление политического эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие критически отнеслись к словам политического эксперта.

«Выйдите из соглашения — не будет вас сразу, уже Севастополем шантажировали. Дураки остались в дураках», — написала Людмила М.

«Надо было разорвать Договор! Надо! Тогда бы все посмотрели, как американцы стали бы разрывать Украину как тузик грелку», — пишет Vladimir K.

Ironna.jp Ядерные угрозы

«После отказа продлить этот договор Украина просто для целей профилактики немедленно была бы разодрана на мелкие лоскутки…» — написал Анатолий Ч.

«Выйти из договора о нераспространении и присоединиться к компании из Ирана и КНДР? Ничего не имею против этих стран, но хватит ли у Украины сил выдержать международные санкции?» — спросил Коля Б.

«Какое ядерное оружие? Вы самолёт сделать не можете», — отреагировал Nik Zh.

«Какой туз? Завтра же вы без газа, электричества, дизеля, угля и с нацеленными на вас ракетами не только из РФ. Кому вы гоните! Популизм!» — добавил Сергей.

«Выход из этих соглашений означает окончательный демонтаж остатков страны. Да и потом, кто будет ядерное оружие разрабатывать? Хуторяне в вышиванках!?» — задалась вопросом «Ли Лит».

«Ну выйдет Украина и что, боеголовки-то откуда появятся? Украина — не Иран и не Северная Корея, а нечто технологически отсталое», — отметил Никита Ч.

«Чтобы иметь ядерное оружие, нужно иметь средства для его разработки и содержания. Поэтому и отобрали у Украины его. Содержать ядерное оружие очень дорого! Это не просто тупо иметь у себя одну «ядреную бомбу». Ее нужно содержать и обеспечивать безопасность! Поэтому Украине и не дали такой возможности», — написал Сергей Л.

«Туз?! Хорошо представим, что Украина отказалась от неядерного статуса в сегменте вооружений. Для производства ядерной боеголовки нужны: добыча урановой руды, переработка руды, обогащение руды, производство ядерных зарядов, наличие средств доставки, а также научные компетенции в данных вопросах. Вопрос: где это всё и сколько это будет стоить при полном отсутствии сего? Всё вышеперечисленное было убрано СССР в глубину территорий, для защиты и сохранения секретности. Ещё… советую поинтересоваться сроками хранения ядерного оружия. К 30-летию Украины весь ядерный арсенал просто бы «протух», — подытожил Evgeniy F.

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