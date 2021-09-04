Взрыв ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace, который произошёл спустя пару минут после старта с площадки в Калифорнии, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

"После того, как в создание ракеты Alpha были приглашены украинские «специалисты, эта ракета не могла не взорваться после старта», — шутит Игорь М.

Многие пользователи связали неудачу с запуском частной американской ракеты с тем, что в её создании принимали участие представители украинского бизнеса.

«Это Зеленский устроил себе фейерверк в честь приезда в США. Заценили — очень комично. Кто не знал, так это совместный проект Украины и США», — пишет Вадим Г.

Пётр Порошенко на открытии филиала Firefly Aerospace на Украине. 2018

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки выставить частную космическую отрасль в качестве будущего нашей планеты выглядят смешными, ведь ясно видно, что никакой бизнес не способен на то, на что работают целые государственные сферы и тысячи трудящихся, объединённых единой целью.

«Вот вам и результаты хвалёной частной американской авиакосмической промышленности. А ещё люди что-то в сторону Роскосмоса пытаются говорить. Всем тяжело запускать ракеты в космос, кому-то это и вовсе не даётся», — написал Иван Е.

Часть людей отмечают, что среди поклонников Запада царит единодушное спокойствие по поводу падения новой ракеты. Хотя при любых неудачах со стороны Роскосмоса они поднимают истошный вой. Данная ситуация видится людям крайне несправедливой.

«Когда на Западе падают и взрываются ракеты, то для либерды это неудачный запуск — мол, такое бывает. Когда же в России что-то падает, то это полный провал и позор прогнившей системы. Будьте, люди, хоть чуточку объективнее и справедливее, иначе доверять вашей точке зрения после такого совсем не хочется», — обращается Иван В.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя игнорировать проблемы Роскосмоса, делая ссылку на неудачи новичков в аэрокосмической отрасли.

«Сравнивать частную компанию, впервые запустившую ракету, и госкорпорацию, унаследовавшую наработки некогда сильнейшей космической державы, — это сильно», — указывает Алекс М.

Отдельные комментаторы отмечают, что тестовые запуски ракет, как правило, заканчиваются падением. Поэтому не стоит издеваться над представителями американского бизнеса, которые мечтают занять своё место в космической сфере, пишут граждане.

«Тестовые ракеты постоянно взрываются, на это даже свои бюджеты отводят. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первые образцы космических ракет оказываются комом. Это в любой деятельности так. Не ошибается только тот, кто не пытается. Поэтому американскую компанию можно только похвалить. Сделают выводы из неудачи, исправят ошибку и запустят свою ракету в космос», — считает Никита В.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

«Ну, дык это же первое испытание. Было бы странно и даже подозрительно, если бы ракета от новичков в аэрокосмическом производстве полетела с первого раза и не встретила на своём пути никаких проблем. Чудес не бывает», — поделился своим мнением Павел А.

Напомним, 3 сентября ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace потерпела крушение спустя пару минут после старта с площадки в Калифорнии.