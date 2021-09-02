Слова мэра столицы Сергея Собянина, что это Москва кормит всю Россию, а не вся Россия кормит Москву, стали настоящей информационной бомбой. Причем бомбой настолько сильной, что в телеграм-каналах волна от нее оказалась сродни взрыву тысяч ядерных боеголовок. Оно и не удивительно, ведь глава столицы попал в самое больное для миллионов людей место — падение их личных доходов на фоне роста расходов Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«Есть такая история, когда говорят, вот вся Россия кормит Москву, мы вот где-то живем, а москвичи жируют, потому что все наши доходы идут в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов отчисляет в бюджет и этих денег хватает, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам перечислять. То есть Москва является крупнейшим донором России. Москвичи отдали другим регионам, отдали другим гражданам страны 800 млрд рублей, себе оставив 890 млрд рублей. То есть половину своих денег отдают другим жителям страны — пенсионерам, людям, которые идут в поликлиники и больницы», — заявил Собянин показывая структуру расходов и доходов Москвы на всероссийском просветительском марафоне «Новое знание».

Слова эти наверняка больно рубанули по сердцу жителям провинции. Едва ли рабочим уральских заводов, сибирских нефтяных месторождений, угольных шахт Кузбасса или кубанским аграриям было приятно слышать, что они, дескать, сидят на шее кормилицы-Москвы. Корректно ли было подобное высказывание Собянина, пусть каждый решает сам. Но даже убрав этическую составляющую и оставив экономическую науку в чистом виде, приведенная мэром логическая цепочка не отражает реального положения вещей, уверен ряд телеграм-сообществ.

«Недалёкие и провокационные высказывания Сергея Собянина про то, что Москва якобы кормит всю Россию, могут оказаться медиаподготовкой к очень болезненному выведению из столицы крупных и крупнейших налогоплательщиков», — написал телеграм-канал MOS_NEWS.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Такое развитие событий станет для столицы финансовым крахом, за которым последует неизбежное обнищание жителей города. Процесс этот, как считает автор публикации, произойдет быстро еще и в силу высоких расходов городского бюджета. При этом он не исключает, что резонансное заявление Собянина может распугать крупных налогоплательщиков, которые базируются в Москве просто потому, что это политическая и экономическая столица.

«Т. е. никакой заслуги мэрии в этом нет, скорее собянинцы не справляются с организацией комфортного пребывания таких уважаемых людей. Компании просто демонстративно съедут, чтобы на фоне идиотических заявлений выглядеть адекватными и ответственными. На федеральном уровне их поймут. А в Москве для приличия оставят штаб-квартиры с копеечной арендой и фигой Собянину», — сделал неприятный прогноз MOS_NEWS.

В не менее критической форме слова мэра столицы оценил телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». Автор публикации предположил, что Собянин живет в какой-то иной реальности, которая сильно отличается от действующих российских реалий.

«Столичный мэр Собянин навлёк против себя шквал общественного непонимания и негатива: чиновник возомнил, что Москва кормит всю Россию, являясь крупнейшим донором страны. Политик живёт в параллельной реальности, где экономическая теория и практика теряет смысл», — отмечает ТГ-канал.

Автор поста указал, что город перечисляет в федеральный бюджет большое количество налогов по той простой причине, что на его территории живет самое большое среди субъектов РФ количество налогоплательщиков — в общей сложности порядка 12 млн человек. Граждане со всей страны едут в Москву за лучшими условиями жизни, которые появились за счет статуса столицы. Благодаря этому на территории города расположены государственные органы и офисы крупнейших компаний, в которые, по мнению канала стекаются деньги с провинции, а назад возвращается только часть налоговой базы.

«Градоначальник ощущает себя удельным князем, Москву — собственной вотчиной, с которой имеет доход и политические преференции. Есть мнение, что Собянин специально накаляет обстановку в городе перед выборами, пуляясь спорными заявлениями и вводя элементы «цифрового концлагеря» — с 15 октября во всех станциях метро заработает оплата проезда по системе FacePay. Мэр добивается плохих прогнозов о результатах партии власти под конец думской кампании в пределах города и области, чтобы шантажировать АП за включение админресурса в обмен на личные бонусы и привилегии», — написал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Телеграм-канал «Друид» напомнил популярное в регионах мнение, что по уровню экономического благосостояния Москва представляет из себя скорее отдельную страну, нежели еще один субъект России. Однако, ситуация эта связана со «сверхцентрализацией» ресурсов. Именно в этом, а не в чем-то другом и кроется секрет московского экономического чуда.

«Заявление Сергея Собянина о Москве как главном доноре регионов России ниже критики. Любой квалифицированный экономист или регионалист его легко опровергнет. С. Собянин констатирует по выводам отчётов и говорит формальные данные. Хотя реалии таковы, что в условиях сверхцентрализации многие крупные предприятия предпочитают держать свои офисы в Москве и платить налоги также в столице», — написал автор поста.

Попытка же убедить всех в том, что Москва является крупнейшим в масштабах России бюджетным донором, не увенчалась успехом, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед». По его оценке, тезис, что столица покрывает 60% всех трансфертов региона можно легко опровергнуть. С одной стороны, московский бюджет действительно является крупнейшим среди всех субъектов страны: в первом полугодии он обеспечил 20% доходов консолидированного бюджета субъектов РФ. Но с другой — доходная часть московской казны существенно отличается по своей структуре от других регионов.

«В 2019 году НДФЛ обеспечивал 39,5% всех поступлений, а налог на прибыль организаций — 32,8%. Пандемия значительно изменила пропорции: в I квартале 2021 года на налог с прибыли компаний пришлись 40,1% всех поступлений (35% по итогам первого полугодия). В остальных регионах этот налог до пандемии обеспечивал 22,8% поступлений, а по итогам первого полугодия 2021 года — 25%. Москва сейчас аккумулирует четверть всей корпоративной прибыли в России», — приводит сухую статистику телеграм-канал.

Автор публикации считает, что приведенные цифры говорят о чрезмерной концентрации крупного бизнеса в Москве. При этом, сфера производства — далеко не основной источник поступлений, отмечает он. До пандемии, без учёта бюджетных трансфертов, 21,9% поступлений Москвы давала оптовая и розничная торговля, 16,1% — финансы и страхование, 11,1% — профессиональная и техническая деятельность. В регионах всё иначе: обрабатывающие производства дают 21% поступлений, на торговлю приходится только 14,4%, добыча полезных ископаемых обеспечивает 7,5%. Более того, Москва создаёт лишь 21% валового регионального продукта, причем за счёт дорогих услуг, а не промышленности.

«Иными словами, Москва занимается перераспределением ресурсов, полученных в других регионах. Подобная ситуация сложилась во многом благодаря концентрации в столице головных офисов и управляющих компаний промышленных предприятий, расположенных на местах. Позиционирование столицы как донора, возможное только за счет аккумулирования региональных денег, помогает Собянину легитимировать в сознании народа колоссальные расходы на обслуживание транспорта и благоустройство, на которые уходит 50−70% всех региональных расходов по этим статьям», — написал «Кремлевский мамковед».

Был ли в резонансном заявлении Собянина какой-то расчет, или мэр столицы случайно «ляпнул» фразу, которая возмутила миллионы жителей России, сказать сложно. К тому же подобными перлами столичный мэр удивляет не впервые. Еще на прошлом всероссийском марафоне «Новое знание» в мае 2021 года Сергей Семенович ошарашил многих заявлением, что здравоохранение Москвы лучше всех в мире справилось с пандемией коронавируса. Спустя всего пару недель после этого в столице начался взрывной рост числа новых случаев COVID-19, ознаменовавший начало третьей, самой сложной волны пандемии коронавируса, в ходе которой изо дня в день обновлялось максимальное число жертв COVID-19.

Кто-то может увидеть в этом зловещий знак — словно сама судьба наказала тогда мэра Москвы, сочтя его слова слишком хвастливыми и самоуверенными. Как бы и в этот раз надменная речь главы города не обернулась катастрофой, но уже в сфере экономики. История не раз показывала, что мироздание бывает очень жестоко к хвастунам.