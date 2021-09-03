Заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что компания пустит в Европу газ по трубопроводу «Северный поток — 2» уже в этом году, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои мысли по данному поводу 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

"После этой новости поговаривают, что если зайти в лес в Белгородской области и прислушаться, то можно услышать тихий плачь, доносящийся с Украины», — шутит Денис Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что мучившая всех история с постройкой газопровода «Северный поток — 2» наконец-таки подходит к концу. Все те, кто не верил в успех проекта и злопыхатели со стороны Украины остались с носом, пишут граждане.

«Ну вот и отлично! И теперь стонота, которая тут мычала пару лет о том, что «Северного потока — 2» якобы не будет, включила другие жалобы, про: «А пачиму нама денех не плотють за эта?!» — указывает Дмитрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украине уже должно было давно стать понятно, что «Северный поток — 2» будет достроен, но они не переставали пытаться вставлять палки в колёса реализации данного проекта, что поставило их в нелепое положение.

«Совсем немного осталось ждать и «Северный поток — 2» заработает, наконец. А знаете, что это означает? То, что все санкции и все капканы для «Северного потока — 2» были зря. И как только газ пойдёт в Европу по новому трубопроводу, все прошения от Украины в плане санкций для России просто не будут иметь никакого смысла. Перемога не наступит. Украина упустила свой последний шанс наладить с Россией отношения», — отмечает Мари Б.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Часть людей считает, что российские власти обязаны сделать так, чтобы прибыль с данного газопровода шла в первую очередь на улучшение жизни граждан России.

«Я очень надеюсь, что деньги за газ через «Северный поток — 2» потекут мимо карманов богачей, иноагентов и прочих дармоедов, а на строительство мостов, заводов, дорог, на выплаты пенсионерам и бюджетникам. Короче, деньги должны идти людям!» — считает Дмитрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что торговать с Западом не надо, потому что от них только и стоит ждать, что ножа в спину.

«Лучше бы торговали с Китаем и Индией, чем с Западом. Толку продавать? Всё равно они исконные враги земли русской. Они будут молчать и быть лояльными только тогда, когда будут видеть стальной кулак перед носом. Уважают только сильных, чего, увы, в России ещё нет с девяностых годов», — поделился своим мнением Henri G.

Нашлись и те, кто уверены, что никакого беззаботного существования газопровода «Северный поток — 2» не будет и США продолжать добиваться того, чтобы Европа была отрезана от России.

«Боюсь, что радостные российские власти, которые приложили огромные силы и потратили несметные финансы ради того, чтобы «Северный поток — 2» всё-таки был запущен, будут сильно разочарованы, узнав, что американцы прогнут немцев и те просто откажутся от газа из уже построенной трубы. Может быть не сразу, потом, но такое развитие событий очень вероятно», — предполагает Ричард О.

Напомним, 2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтегазовой промышленности, что компания пустит в Европу газ по трубопроводу «Северный поток — 2» уже в этом году.