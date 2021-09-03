Мероприятия празднования Дня Победы над Японией несколько отвлекли внимание от текущей политики в области российско-японских отношений. Между тем весьма показателен отказ премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, в отличие от своего предшественника и патрона Синдзо Абэ, посетить Дальневосточный экономический форум, в том числе для личного знакомства и установления прямых контактов с российским президентом. Это был бы хороший случай попытаться вывести нынешние японо-российские политические отношения из определенной стагнации, вызванной серией недружественных шагов Токио, о которых говорилось в заявлениях МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ёсихидэ Суга

Однако, похоже, дело еще и в том, что Суга не уверен, что сможет на равных вести свободный политический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по проблемам не только двусторонний отношений, но и мировой политики.

Официальная причина отказа от поездки — резкое обострение эпидемиологической обстановки в Японии в связи с расширением пандемии вируса COVID-19. К этому можно добавить необходимость для Суги готовиться к сентябрьским выборам на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, который дает возможность быть переизбранным депутатами парламента премьер-министром теперь уже на полный трехгодичный срок. Как известно, нынешний премьер, желая сохранить лидерство в стране, решил баллотироваться на партийных выборах, несмотря на то, что рейтинг его поддержки народом упал до 25%.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Небезынтересно, как японцы оценивают решение Суги не ехать во Владивосток. Ниже приводятся комментарии жителей Страны восходящего солнца по этому поводу в переводе ИноСМИ:

fis:«Диалог с Россией нам нужен, но не в такое напряженное из-за пандемии время. Лучше немного выждать и дождаться ослабления позиций России».

fsz: «26 июля российский премьер Мишустин посетил с рабочей поездкой северные острова. Если Суга сейчас поедет в Россию, то подставит себя под унижение. Ехать во Владивосток ему не надо».

kim: «У Суги нет никаких дипломатических талантов. От его зарубежных поездок один вред и никакой пользы.

Вот и пусть остается в Японии, прячется за отговоркой про пандемию. Может, так будет больше пользы».

Tobermory: «Ехать в Россию Суге надо. У России большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов.

Развитие контактов с Россией в любом случае полезно для решения территориальной проблемы.

Нынешнее состояние японско-российских отношений не создает никаких перспектив для возврата северных территорий».

yas: «Отношения с Россией важны. Как нам выбрать: Америка или Россия? С точки зрения природных ресурсов и обширности территории, а также близости к Японии Россия более привлекательна».

met: «Отвлекаться Японии на такое ничего не стоящее мероприятие, как ДВЭФ, не стоит. Россия наш враг. Непозволительно тратить наши налоги на поддержание отношений с такой страной. Даже если мы хотим осуществлять инвестиции в Россию, их нужно определять как инвестиции во враждебное государство».

fwo: «Для того чтобы оторвать Россию от Китая нам нужно подписать с ней мирный договор. Ведь Путин неоднократно говорил, что и СССР, и Россия были готовы в обмен на договор отдать нам два острова. А вот про то, чтобы отдавать четыре острова Россия никогда не говорила. И в этом есть логика. Это мы уперлись в эти 4 острова. Япония сама виновата.

Тем людям, которые только и знают, что критикуют Россию, нужно подучиться в вопросах внешней политики. Пандемию коронавируса начал Китай. Трамп был прав. Третья мировая война уже началась!»

enm: «Суга-сан, обязательно поезжайте в Россию! Все равно от вашей политики по борьбе с пандемией здесь нет никакого толка! Так может хоть в России сделаете что-то полезное?

Хотя вряд ли».

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

****: «Пока Япония остается вассалом Америки, никакого диалога по северным островам у нас с Россией не получится. Ведь Путин не признает наш суверенитет над островами из-за американцев.

Никакого движения в вопросе возврата нам северных островов в рамках японско-американского договора безопасности не будет, и не может быть!»

nfw: «Какой может быть диалог между Путиным, свободно общающимся с кем угодно — от политиков до народа — и Сугой, который без заранее написанной бумажки несет только околесицу. Для Японии от такого диалога никакой пользы!

Наше правительство совершенно неспособно проводить конструктивную внешнюю политику!»