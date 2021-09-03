Москва готова и дальше содействовать улучшению отношений Анкары и Еревана, заявила на традиционном брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

President.az Нагорный Карабах

«Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, имеется в виду зафиксировали в контексте того, что мы их видели и приняли к сведению. Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга», — заявила она.

Что же до нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, это, по словам Захаровой, также остается в фокусе внимания Москвы.

Что об этом говорят пользователи азербайджанских соцсетей?

Dr. Fariz Ismailzade пишет на своей странице в Twitter:

@fismailzade:«Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов: «Мы должны сосредоточиться на реальности. А реальность такова, что впервые с момента обретения независимости появился уникальный шанс для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

Рамиль поддерживает это:

@ramil1917: «В Азербайджане и Армении живут два древних народа. В Азербайджане эти же люди жили и 2 тыс. лет назад, потом было влияние Ирана, многих других факторов и событий, затем Турции и России. Но народ-то древний, как и армяне. И армяне очень близкий народ для народа Азербайджана».

@ramil1917:«Не менее близкий чем иранцы, турки и русские. Жду не дождусь мира между Азербайджаном и Арменией. Хотя бы нормализации отношений. Это было бы хорошо для всех народов-соседей. А хороший сосед ближе дальнего родственника».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Пользователи Facebook и комментаторы YouTube относятся к этому по-другому:

Emil İbadov:«Мария Захарова, как вы относитесь к тому, что в Армении нынешний министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сжигал флаг России, а вы этого шовиниста в Кремле с уважением встречаете, что флаг России вам не гордость?».

Багира Пантера:«Ну раз Россия хочет помирить, то надо ждать подвоха, иначе Раша не может».

Рамин Агаев:«Лучшее, что может сделать Россия для примирения, отойти в сторону и не вмешаться».

Сулейхан Абдурахманов: «Не все армяне выехали, надо дождаться потом откроете все комуникации».

Арзу Арзу: «Если в переговорах о перемирии между Турцией и Арменией будет участвовать Россия, то лучше не надо начинать, только без России».

Zemfira Quliyeva:«Вначале вы должны установить мирные отношения с Азербайджаном, а затем с Турцией».

Имран Шахбазов: «Германия погубила больше 30 миллионов судеб СССР, но время прошло, и сейчас Германия — один из надёжных партнёров России. А Армения никак не успокоится, вспоминая прошлое, теряет будущее».

Oguz Turk: «Армяне! Используйте момент. Быть может, он у вас последний! Не слушайте никого и решайте хотя бы раз в жизни для собственного будущего».

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Azad Söz:«В Карском договоре, заключённом между Турцией и Россией 13 октября 1921 года, предусмотрен пункт, где чёрным по белому написано и подписано сторонами, что в связи с созданием закавказских союзных республик территория Карабахского и Нахичеванского ханства остаётся за Азербайджаном, не передаётся, как хотят приподнести хайи, а подчёркиваю, что остаётся в составе Азербайджана, то есть там же, где и находился веками и веками. Достаточно прочитать Карский договор и положить конец дашнацким сказкам».