Интересное предложение по улучшению продвижения вакцинации во всем мире поступило от политтехнологов Исраэля Эйнхорна и Джонатана Уриха, которые опубликовали статью «Как заставить антипрививочников привиться?» в израильской газете Jerusalem Post. Будучи специалистами в пропаганде и создании позитивных образов, Эйнхорн и Урих для продвижения вакцинации предлагают использовать так хорошо зарекомендовавший себя в предвыборной борьбе и коммерческой рекламе метод целевого сегментирования, когда разным группам пользователей подается развернутая информация о пользе именно для них. Информирование в сумме используется более широко, а широкое освещение различных аспектов пользы того или иного «товара», будь то вакцина или кандидат на пост президента, дает эффект взаимного усиления. Казалось бы, почему бы нет? И если есть какие-то препятствия в использовании этого метода, то в чем они могут заключаться? Чтобы понять, что не так с предложением Эйнхорна и Уриха, присмотримся, что творится в области прививочной пропаганды на данный момент.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Авторы предложения истово веруют в вакцинацию, все неудачи борьбы с ковидом относят только на счет неубежденных до сих пор антипрививочников, поэтому не боятся ничего, даже раскрытия статистики. Действительно, почему бы не раскрыть статистику и не показать всему миру, сколь благотворны и безопасны вакцины? Но здесь, вероятно, имеет место тот случай, когда статистику для продвижения вакцин раскрывать ни в коем случае не желательно, если ваша цель — продолжать вакцинацию в том же стиле, как это делалось до сих пор. Проблема в том, что сломить сопротивление антипрививочников предлагаемым способом максимального информирования вряд ли удастся, а заронить крамолу в ряды прививочников весьма вероятно, и вот почему. Для того чтобы выжать из пропаганды вакцинации максимум эффективности, Эйнхорн и Урих призывают использовать для популяризации прививок «сегментирующую» целевую пропаганду, давно используемую в рекламе и предвыборной агитации. Нужно, по мнению авторов, предоставлять как можно больше дополнительной информации для различных групп населения, которая убедила бы молодых и пожилых, мужчин и женщин, представителей разных конфессий и профессий в том, что вакцина безопасна именно для них. Это, разумное на первый взгляд, предложение заставляет задуматься: в самом деле, почему же оно так мало применяется? Неужели так сложно рассказать людям подходящими словами — в зависимости от их общественного, семейного, религиозного положения — о великой спасительности вакцин? В идеале приводя при этом точные статистические данные, которые показывают зависимость снижения случаев заболевания ковидом-19 от количества привитых, при минимальном уровне осложнений.

Gov39.ru Вакцина

Только вот такой убедительной статистики, коль скоро речь идет о ковиде-19, нет и не может быть. Ведь вакцинация началась без достаточных предварительных испытаний, следовательно, об отдаленных последствиях ее сейчас ничего не может быть известно в принципе. Что же касается непосредственных осложнений от вакцин, там картина уже достаточно тревожна. Вот что показывают данные американской системы VAERS, с большой вероятностью заниженные, но которые нельзя игнорировать, по осложнениям от прививок в США, где население прививается «благородными» и всемирно признанными препаратами. С начала массовой вакцинации уровень смертей пациентов, наблюдавшихся после введения вакцин, резко подскочил с показателя 300−400 случаев в год до 6000−12 000, если учитывать разные способы представления информации. Так или иначе, а скачок числа угроз налицо. VAERS — это американская система обратной связи между фармацевтами и всеми остальными, информация в которую передается самими медиками, которые вакцинируют пациентов и следят за состоянием здоровья после вакцинации. То, что данным этой организации можно доверять, неоднократно подтверждалось использованием информации, полученной VAERS, в официальной американской статистике. И ведь это не единственный тревожный сигнал, количество которых продолжает множиться. Так что, раскрывая всю правду о прививках, прививочникам придется объяснять себе и другим подобного рода информацию.

75.ru Вакцина

Казалось бы, предложение Эйнхорна и Уриха о целевой пропаганде должно было уже давно применяться без всяких напоминаний. Но во всем мире вакцинация идет в стиле лавины, которая сходит с горного склона. Создается впечатление, что самое главное для изобретателей такой стратегии — не дать людям задуматься над теми подробностями, которые так хотят использовать Эйнхорн и Урих для пропаганды вакцин. Не говоря уже о негативном опыте подобного подхода. Например, в США и так проводилась «сегментирующая» агитация, направленная только на чернокожую молодежь, но крутого перелома в борьбе с заболеванием этот подход не дал. Но даже предположительные успехи подобного подхода не смогут перебить того бесспорного факта, что вакцины не держат удар последующих мутаций вируса, вызывающего ковид. Уж в Израиле, откуда пишут авторы этой статьи, с его нынешними приблизительно 11 000 заражений в сутки и одним из самых высоких показателей в мире числа привитых двумя дозами это должно быть ясно как божий день. Говорят, что все исправит третья доза вакцины, но то же самое говорилось и о первых двух. Если бы дело было столь чисто и статистически безгрешно, как то пытаются представить прививочные энтузиасты, данные о безопасности вакцин и отсутствии осложнений обязательно были бы использованы. Но, видимо, ставка сделана на обращение с широкой публикой как со стадом бессмысленных животных, которых надо запугать или заманить. Тем хуже для такой стратегии, ведь чем дальше, тем больше накапливается данных, работающих против нее, а разумное обсуждение этих данных приобретает всё больший вес.

Samadm.ru Вакцинация

Полное же сокрытие информации об осложнениях после вакцинации, кое-где практикуемое, создает еще более тревожную картину в общественном умонастроении. Официальная ложь об осложнениях при вакцинации, приняв особо крупные размеры, может дать повод гражданам сомневаться во всех прочих высказываниях и начинаниях властей. Мало того, если информационное путешествие по этому лживому пути будет продолжено, власть может уронить доверие к себе уже в область отрицательных величин, когда сопротивление распространится и на действительно разумные и необходимые действия руководства. Для России такое развитие событий в информационном пространстве особенно нежелательно, ведь впереди не такой далекий 2024 год с его «транзитными» заботами и тревогами.

Короче говоря, предложение Эйнхорна и Уриха, а также любые другие методы манипуляции общественным сознанием уже во многом самодискредитированы в силу их вопиющей лживости. Выход из нарастающего противостояния прививочников и антипрививочников только в одном — срочно переходить на уровень серьезного диалога в обществе, экспертно и на высоком уровне разбирая все претензии, не скрывая выявленных и грядущих угроз, отказываясь от вранья и манипуляций, которые становятся опаснее любой эпидемии. И, самое главное, признать, что громко и настойчиво рекламировавшаяся шквально-повальная вакцинация не оправдала надежд, не стала искомым выходом из ковидного тупика. Это не значит, что вакцинацию следует остановить или запретить. Но это определенно значит, что нельзя позволять сделать ее информационным инструментом, раскалывающим общество. Или кто-то делает ставку именно на такой раскол, желая поупражняться в построении нового концлагеря для «неправильных» сограждан?