



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В четверг, 2 сентября, нефтяные котировки продемонстрировали скачок сразу на 2%, вызванный новостями о последствиях ураганаИдадля нефтедобытчиков Мексиканского залива, а также ослаблением доллара США.

Так, ускорив падение, индекс доллара США DXYснизился на 0,3%, таким образом поддержав всплеск оптимизма на сырьевых рынках. Дело в том, что подобная динамика американской валютыснижает для держателей других национальных валют стоимость товаров, номинированных в долларах, и сырье становится доступнее для таких покупателей, вызываявсплеск интереса к покупкесырьевыхконтрактов.

Чтожекасаетсяименно рынканефти, тона протяжении последней недели здесь наблюдается устойчивая корреляция между движением котировок фьючерсовBrent и индексом DXY, что лишний раз подтвердили и результаты вчерашней торговой сессии.

Прошедший ураганИда, вышелв минувшие выходные (28−29 августа) на побережье Луизианы, в результате чего нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе,на данный момент заняты устранением последствий стихийного бедствия. Согласно оценкамReuters, свыше94% нефтедобычив заливеостаются закрытыми, что эквивалентно снижению добычи на1,7 млн баррелей в сутки. Отметим, что во избежание дефицита на рынке топлива минэнерго США уже направило местным НПЗ 1,5 млнбаррелейнефтепродуктов для производства бензинаиззапасов, предусмотренных на случай чрезвычайных происшествий. В то же время возобновить работу смогли ещё не все НПЗ, так, в частности, семь из них могут выйти из строя почти на месяц из-за недостатка воды и дефицита электроэнергии.

(сс) The National Guard Затопленные улицы после Урагана Ида в штате Луизиана. США

Очевидно при этом, что снижение объемовдобычи положительно сказывается нанефтяныхкотировках и поддерживает цены на нефть, в особенности, если говорить об американскомбенчмарке— WTI. На этой неделе спред между ближайшими контрактами нанефтьBrent ина нефтьWTI сократился до $3против$4, которые наблюдалисьна прошлой неделе.

Дополнительным фактором поддержки, даже более значимым, чем возникший в заливе дефицит мощностей, является резко возросший спрос со стороны стран-импортеров. Так, очередная порция статистики от минэнерго США, продемонстрировалана этой неделевсплескпоставок топлива до максимума, начиная с сентября 2019 года.

В частности, из сообщенияReutersстало известно о рекордно высоком уровне спросана бензин в Индии, которая, между тем, является третьим по величине мировым импортером нефти. Согласно прогнозам индийского подразделенияMoody’s, до марта 2022 года потребление бензина вэтой стране вырастетдо рекордных 739 тыс. баррелей в сутки(или на 14%). В IV квартале этого года объем потребления в Индии может составить 760 тыс. баррелей в сутки, прогнозирует консалтинговая компания FGE. При этом сопоставимый ростпотреблениятопливана 11−13% за годожидается и в Китае, который является вторым по величинепотребителемнефти в мире.