Анализ ситуации в целом по России демонстрирует то, что предприятия постепенно адаптировались к растущему спросу — как внешнему, так и внутреннему, и наращивали выпуск продукции. В Центральном округе отмечалось возобновившееся восстановление потребительского спроса после отмены ограничений в Москве: к полноформатной работе вернулись фуд-корты, кафе, рестораны, восстановилась посещаемость торговых центров, спрос на туры по городам обновленного Большого Золотого кольца России вырос на 10−20% по отношению к допандемийному уровню. Потребспрос поддерживался ростом оплаты труда и потребкредитования. Росту зарплат способствовала нехватка работников: рост оплаты труда в июле в годовом выражении отметили почти 65% предприятий округа — участников оперативных опросов Банка России, отдельные отраслевые союзы сообщали о росте в среднем на 5−6% с начала года. В период пандемии росли зарплаты в курьерских службах, куда перемещались мигранты. В наибольшей степени недостаток работников испытывали в сельском хозяйстве, промышленности, транспортировке и хранении. Сезонно скорректированная инфляция в Центральном регионе была тем не менее выше, чем в целом по стране. В августе ожидается рост этого показателя. Ценовые ожидания предприятий округа снижались впервые с декабря 2020 года. Отдельные предприятия заявили о том, что запланированное ранее повышение цен уже реализовалось. В жилищном строительстве уменьшался дефицит предложения с одновременным ростом спроса на арендное жилье на фоне активизации на рынке труда и возвращения трудовых мигрантов. По данным агентств недвижимости, в июле в столичном регионе спрос на ипотеку упал на 15−60%. Тем не менее поддержку ипотечному рынку продолжит оказывать льготная госпрограмма семейной ипотеки. По оценкам экспертов, в столице под программу подходят более 60% квартир в новостройках массового сегмента. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай зерновых и зернобобовых культур в центральном округе будет выше среднемноголетних значений. Потребление зерна в Центральной России, как и в стране в целом, планомерно растет преимущественно за счет увеличения потребления фуражного зерна: по итогам года ожидается прирост производства скота и птицы, чему будет способствовать выход на производственную мощность новых проектов в Брянской, Воронежской и Орловской областях. Производство молока повышается, однако дальнейший рост издержек производства ведет к снижению рентабельности молочной отрасли. В большинстве регионов Центральной России урожай картофеля и овощей открытого грунта ожидается на уровне 2020 г. или незначительно ниже по причине сухой и жаркой погоды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Золотые ворота Древней Руси. Владимир

В Северо-западном управлении Центробанка аналитики увидели более позитивные ожидания предприятий сферы торговли в отношении спроса. На потребительскую активность по-прежнему влиял высокий внутренний турпоток. Годовая инфляция сезонно замедлилась до 6,3% в июле с 6,6% в июне за счет нового урожая плодоовощной продукции и исчерпания повышенного спроса на некоторые услуги в сфере туризма после завершения ряда международных мероприятий, проведенных в Санкт-Петербурге в июне. Но ценовые ожидания бизнеса неоднородны: в августе рост отмечался в строительстве (по мнению ряда стройорганизаций, из-за удорожания ГСМ и роста закупочных цен на сырье и комплектующие), в сфере услуг, транспорте. Тогда как в торговле, промышленности и сельском хозяйстве ценовые ожидания снизились. Предприятие лесопереработки одного из регионов считает, что пик спроса на мировом рынке пройден и в ближайшие месяцы спрос в меньшей степени отразится на ценах выпускаемой продукции. Стабилизации динамики цен на пиломатериалы будут способствовать и меры госрегулирования. На рынке жилья девелоперы Санкт-Петербурга ожидают снижения спроса в ближайшие месяцы. При этом из-за роста кредитования в предыдущие месяцы объемы строительства в целом на Северо-Западе выросли. По итогам первого полугодия Ленинградская область стала одним из лидеров в стране по объему ввода жилья в сегменте ИЖС, а в Калининградской области за счет значительного притока населения из других регионов страны произошла активизация жилищного строительства. Стабильно развивается и обеспечена заказами на ближайшие несколько лет судостроительная отрасль макрорегиона. Происходит восстановление производства легковых автомобилей: количество произведенных авто в Санкт-Петербурге возросло по сравнению с первым полугодием 2020 г. более чем на треть, что позволило нарастить экспортные поставки, в основном в страны ближнего зарубежья. Также росло производство бумаги и бумажных изделий. Из-за изменений структуры спроса на эту продукцию проводилась диверсификация: например, в связи с сокращением спроса на газеты одно из предприятий нарастило производство упаковочной бумаги.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассвет в Санкт-Петербурге

В Волго-Вятском макрорегионе сохранялся повышенный уровень потребспроса: розничные продажи во II квартале года росли активнее, чем в среднем по стране, но относительно предыдущего квартала рост потребления все же замедлился. Ожидается сохранение высокого спроса на мебель и автомобили. При этом в некоторых регионах введенные ограничения негативно повлияли на выручку заведений общепита в торговых центрах, посещаемость которых пока не восстановилась. Инфляция в июле с исключением (!) сезонности достигла минимума с января текущего года, однако замедление оказалось менее значительным, чем в целом по стране. В ближайший год, по мнению бизнеса, сохранятся высокие темпы роста издержек и отпускных цен. При этом краткосрочные ценовые ожидания в августе были ниже максимума II квартала. В этот же период наблюдался значительный, выше общероссийского рост долгов перед банками за счет нескольких крупных кредитов предприятий обработки. В сегменте легковых автомобилей произошло значимое снижение выпуска. Один из автоконцернов макрорегиона с июня регулярно сталкивался с проблемой поставок электронных компонентов, что приводило к простоям на производстве. Тогда как в производстве грузовых авто сохранялись повышенные объемы производства за счет реализации инфраструктурных проектов в сфере строительства автомобильных дорог и жилой недвижимости, а также в результате обновления автопарка в здравоохранении и образовании. При этом отмечаются высокие риски несвоевременной поставки импортных комплектующих, из-за которых были сформированы допзапасы этих компонентов. Объемы экспорта макрорегиона выросли, превышая аналогичный период 2019 года: существенный вклад внесли, в частности, крупные поставки машин и оборудования в Бангладеш и в Белоруссию. Активно рос туристический поток: по итогам года его объемы ожидаются выше, чем в 2019 году. Отмечается высокий спрос на речные прогулки в Нижегородской области. В Татарии спрос на круизный отдых превысил уровень 2019 года на 25−30%.

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На Юге России ближайшие три месяца каждое пятое предприятие ожидает увеличения объема продаж и спроса на свою продукцию. По сообщению представителя автосалона Ростовской области, несмотря на рост цен, сохраняется устойчивый спрос, однако потребительские предпочтения смещаются в сторону автомобилей более низкого класса. Рост заработной платы за счет увеличения объемов продаж отмечен на крупном машиностроительном заводе Донского края. Годовая инфляция на Юге замедлилась до 7,1% в июле после 7,3% в июне. Показатель выше, чем в целом по России. При этом замедление инфляции произошло за счет сезонного предложения плодоовощной продукции и эффекта высокой базы стоимости услуг рекреационного комплекса: в прошлом году после вынужденного простоя предприятия увеличили цены на отдых в санаториях и гостиницах. Ценовые ожидания предприятий стабилизировались на повышенном уровне, а некоторое усиление их роста отмечено в строительстве, транспортировке и сельском хозяйстве. В июне кредитный портфель МСП продемонстрировал рекордный месячный прирост за последние 10 лет: по данным некоторых кредитных организаций Волгоградской области, такая динамика в основном обусловлена необходимостью поддержания текущей деятельности в условиях возросших издержек. По данным опроса предприятий строительной отрасли, в августе спрос на жилье уменьшился. Застройщики не готовы полностью переносить растущие издержки в цены квартир, так как опасаются остановки продаж. По количеству проданных готовых квартир и домов на вторичном рынке в первом полугодии в стране лидирует Краснодарский край. На фоне введения в Краснодарском крае требований по размещению туристов (наличие сертификата о вакцинации / справки о медицинском отводе / отрицательного ПЦР-теста) возросла популярность курортов Крыма. Продолжали пользоваться высоким спросом курорты Северного Кавказа, что связано как с появлением новых инфраструктурных объектов, так и повышением транспортной доступности. В 2021 году урожай зерновых, овощей, подсолнечника и сахарной свеклы на Юге ожидается выше уровня 2020 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подсолнухи

На Урале на фоне расширения онлайн-продаж предприятия розничной торговли отмечают высокий уровень конкуренции как за покупателей, так и за работников — повсеместно вырос спрос на сборщиков и доставщиков заказов. В Курганской области крупнейшие промышленные предприятия по инициативе профсоюзов повысили зарплаты за счет экономии от снижения региональных тарифов на передачу электроэнергии. При этом, по оценке большинства предприятий — респондентов отраслей, ориентированных на внутренний рынок, удорожание сырья, материалов и комплектующих не позволяет им повышать заработную плату и выплачивать премии, что усиливает нехватку квалифицированного персонала. В июле годовая инфляция на Урале практически не изменилась, составив 6,1%, а рост цен приостановился в основном за счет более раннего поступления овощей и фруктов свежего урожая. Нефтедобывающие предприятия в июле подняли цены на свою продукцию, но дальнейшего роста цен в ближайшее время не ожидают. В августе произошел резкий рост цен на газ и газомоторное топливо в результате ЧП и сокращения выпуска на газо-перерабатывающем заводе в ЯНАО. Впервые с начала 2020 г. на Урале в июле был зафиксирован прирост срочных вкладов на фоне роста их доходности. Спрос на новые кредиты со стороны корпоративных заемщиков немного превышал общероссийский, преимущественно за счет нефтегазового сектора ЯНАО и сферы операций с недвижимым имуществом. В первом полугодии был значительно увеличен выпуск пассажирских автобусов (в том числе на экспорт), прицепной и специальной техники. Однако часть комплектующих, закупаемых у зарубежных компаний, заметно подорожала, поэтому предприятия ожидают повышения цен на готовую продукцию. Производители электрооборудования также столкнулись с перебоями поставок импортных материалов и комплектующих и по мере возможности переориентируются на отечественных поставщиков. Крупнейшие производители силового и трансформаторного электрооборудования для нефтегазовой, металлургической, химической, атомной отраслей отметили, что поскольку продукция зачастую выпускается для конкретных заказчиков и производственный цикл длится от 9 месяцев до 1 года, то на действующие контракты увеличение стоимости металлов почти не повлияло. Однако увеличение стоимости будущих проектов оценивается в 20−30%. Аграрии Урала прогнозируют снижение урожая зерна из-за суховеев, почвенной засухи и сильной жары. Производители мяса, молока, яиц отмечают рост издержек из-за нежелания аграриев продавать зерно из запасов в ожидании дальнейшего роста цен. Усугубилась ситуация с заготовкой кормов для крупного рогатого скота: по данным одного из крупных агрохолдингов, корма занимают 80% в себестоимости мяса, при этом зерновая основа выросла в цене на 25%, соевый и подсолнечный шрот — в пределах 50%. У предприятий с замкнутым циклом производства за счет внутренней экономии рост отпускной цены готовой продукции оценивается в 10−15%.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Коровы с телятами

В Сибири возросший турпоток увеличил спрос на продукты и услуги общепита. Сохранился повышенный спрос на строительные материалы, но в сегменте отделочных материалов отмечается переход на низкий ценовой сегмент. Вырос спрос на мебель. Наблюдается дефицит сборщиков мебели. Дефицит кадров наблюдался и в общепите, а также сельском хозяйстве, медицинских учреждениях, в связи с чем ряд предприятий повысил зарплату на вакантные должности. Несколько снизился спрос на новые автомобили. Годовая инфляция в макрорегионе в июле ускорилась до 7%. Продолжился рост цен на автомобили из-за остановки ряда производств (нехватка комплектующих). Мебельные фабрики отмечали рост цен на фурнитуру и древесно-стружечные материалы. Компании сообщали о замедлении роста цен на изделия из металлического профиля. При этом скобяные и прочие изделия с длинной цепочкой создания добавленной стоимости по-прежнему дорожали. Производители молока, мукомолы и хлебопеки указывали на сложность переноса растущих издержек в цены. Кондитеры переходили на более дешевые начинки и сужали ассортимент. Ценовые ожидания бизнеса в целом на ближайшие три месяца остаются повышенными. Угольщики активно наращивали добычу, используя благоприятную ценовую конъюнктуру. Спрос и цены на продукцию сибирской промышленности были на многолетних максимумах. Металлурги расширяли линейку продукции с добавленной стоимостью и снижали цены на металлы для нацпроектов. Урожай сибирского зерна ожидается на среднем за последние пять лет уровне (15 млн т). В большем объеме ожидается сбор овощей открытого грунта и картофеля. Рост экспортного спроса и мировых цен на продовольствие позволил увеличить масштабы технического перевооружения: по данным банков, количество заявок на кредиты для приобретения техники по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Животноводы искали новые рынки сбыта, перепрофилировали часть производства с конечного продукта на выращивание и сбыт племенного молодняка.

Titangroup.ru Лесозаготовка

На Дальнем Востоке в июле по сравнению с июнем оценки текущего спроса у розничных торговых предприятий ухудшились: отмечалось смещение спроса в сторону продуктов низкого ценового сегмента, по сравнению с прошлым годом в июле на треть снизился средний чек на непродовольственные товары, а сохранившийся повышенный спрос на стройматериалы, мебель, автомобили, компьютерную технику поддерживался потребкредитами. При этом вырос турпоток, отмечен рост заполняемости гостиниц, в том числе участниками Олимпиады в Токио. Годовая инфляция в июле выросла до 5,7%, но оставалась ниже среднероссийской. Наибольшее ускорение роста цен произошло на стройматериалы: отмечался двукратный рост с начала года стоимости металлических изделий, поставляемых из других регионов, и пиломатериалов. Крупное лесопромышленное предприятие ожидает дальнейшего роста цен на свою продукцию, так как спрос на нее значительно превысил объемы производства. Темпы роста потребкредитования в июне-июле росли и по-прежнему превышали общероссийские. На фоне изменения условий льготной ипотеки и повышения ставок банки совместно с застройщиками стали разрабатывать новые способы поддержания спроса. Например, крупный застройщик региона совместно с банком инициировал предложение о включении в систему эскроу-счетов объектов ИЖС. Рост кредитования МСП замедлился в связи с окончанием льготных программ и ростом ставок. В июне-июле из-за нехватки контейнеров и перегруженности портов вдвое, в том числе по причине временной остановки работы нескольких портов Китая из-за тайфуна и вспышки коронавируса, выросли сроки поставки грузов. Темпы роста грузооборота морских портов Дальнего Востока в сравнении с 2019 годом были ниже, чем в апреле-мае. Тарифы на морские перевозки из Китая при отгрузке в августе-сентябре продолжили расти, но по сравнению с маем-июнем рост замедлился. Однако перевозчики ожидают стабилизации ситуации. При этом перевозка контейнеров по железной дороге в июне-июле в макрорегионе, как и в целом по стране, выросла на треть по сравнению с 2019 годом. Здесь предприятия также отмечали нехватку вагонов и платформ, что приводило к задержкам поставок на месяц, а крушение моста в Забайкалье в июле привело к еще большему удлинению сроков поставки. К середине августа вылов тихоокеанских лососей превысил более чем в два раза показатели прошлого года и на 14% уровень 2019 года. На этом фоне осваивались новые направления экспорта рыбы, оптимизировалась логистика. Оптовые цены на основные виды рыб, в том числе на лососевые, в июле-августе снижались. Но из-за возросших издержек производители не планируют снижать цены.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Рыбная неделя»

Как отмечает Банк России, доклад «Региональная экономика»: рост экономической активности продолжился, был подготовлен при участии департамента денежно-кредитной политики экономическими подразделениями территориальных учреждений регулятора, представленными в семи макрорегионах. Для анализа ситуации использовалась информация, доступная на региональном уровне, включая данные опросов нефинансовых предприятий и мнения экспертов, что позволяет, в частности, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды. Использовались данные и официальной статистики.